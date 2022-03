Cao su Phước Hòa sắp nhận gần 1.000 tỷ từ việc thu hồi đất

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố Quyết định thu hồi đất liên quan dự án VSIP 3.

Cụ thể: ngày 01/03/2022, công ty đã nhận được quyết định của ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc thu hồi đất của công ty để thực hiện dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III và quyết định của ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore, quyết định này làm cơ sở để công ty hạch toán doanh thu từ tiền đền bù hổ trợ thiệt hại khi thu hồi đất thực hiện dự án.

Được biết, Dự án KCN VSIP 3 có tổng diện tích xây dựng dự kiến trên 1.000 ha, toạ lạc tại 2 địa điểm là thị xã Hội Nghĩa, thị xã Thân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



Cụ thể, tại xã Tân Lập có diện tích là 804 ha và xã Hội Nghĩa có diện tích là 196 ha. Thời gian dự kiến hoàn thành xong dự án là 50 năm với mức đầu tư lên tới 6.407 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, PHR ghi nhận doanh thu đạt gần 663 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 237 tỷ đồng, giảm 38% so vớu cùng kỳ. PHR cho biết, lợi nhuận quý 4/2021 giảm chủ yếu là do ghi nhận doanh thu bán đất KCN và thu nhập từ bồi thường giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của PHR tăng 19% lên 1.942 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh từ 1.125 tỷ đồng năm 2020 xuống còn 577 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 50% và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 542 tỷ đồng. Theo PHR, có sự khác biệt giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chủ yếu là do thu nhập ròng khác giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, PHR không ghi nhận bất kỳ khoản thu nhập từ bồi thường nào từ việc chuyển đổi đất cao su trong năm 2021 so với 860 tỷ đồng trong năm 2020 từ việc chuyển đổi đất cao su sang Khu công nghiệp Nam Tân Uyên 2 Mở rộng.

Mới đây, PHR đã công bố nghị quyết HĐQT, bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2022 của công ty mẹ và mức cổ tức tiền mặt tối thiểu cho năm tài chính 2022.

Theo đó, PHR đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ đạt lần lượt là 882,40 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ và 738,98 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, PHR chưa đưa ra kế hoạch lợi nhuận hợp nhất năm 2022, nhưng đã đưa ra kế hoạch cho các công ty con của công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) giả định rằng không có giao dịch giữa các bên liên quan, chúng tôi ước tính kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PHR cho năm 2022 đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 80% dự báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 của chúng tôi.

VCSC cho rằng chênh lệch này là do kế hoạch lợi nhuận thấp hơn của PHR đối với thu nhập từ bồi thường trả trước cho việc chuyển đổi đất sang KCN VSIP III trong năm 2022. Hiện tại, chúng tôi giả định PHR sẽ ghi nhận đầy đủ thu nhập từ bồi thường trả trước từ giao dịch này với tổng giá trị là 898 tỷ đồng trong năm 2022.

Ngoài ra, PHR đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt tối thiểu 4.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2022 so với dự báo của chúng tôi là 5.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, PHR cũng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đặt 160 tỷ đồng trong quý 1/2022, tương ứng với việc công ty dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuyển đổi đất cao su sang KCN VSIP III trong quý này và ghi nhận khoản thanh toán trước của VSIP III là 150 tỷ đồng là thu nhập khác.

Ngoài ra, VCSC nhận thấy rằng quý 1 thường là một quý có kết quả kinh doanh thấp đối với các mảng cao su tự nhiên của PHR và VCSC cũng lưu ý rằng khoản tiền tạm ứng từ VSIP III để chuyển đổi đất có thể được ghi nhận là thu nhập khác khi kế hoạch chuyển đổi đất được chính quyền tỉnh phê duyệt.

Do đó, VCSC hiện đang có khuyến nghị "khả quan" dành cho PHR với giá mục tiêu là 83.600 đồng/CP. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/3, giá cổ phiếu PHR tăng 3,16% lên 81.500 đồng/cổ phiếu.