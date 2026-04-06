Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Nguyễn Thuấn

06/04/2026, 05:44

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km, đi qua 9 xã, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, một số đoạn và cầu quy mô 6 làn. Tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, gồm 10 dự án thành phần, trong đó có 1 dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo kế hoạch, dự án khởi công năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Qua rà soát, dự án ảnh hưởng tới đất ở và đất sản xuất của 2.688 hộ dân; trong đó có 198 hộ phải tái định cư, 274 ngôi mộ cần di dời, cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện 500 kV, 220 kV, 110 kV, hệ thống viễn thông, cấp nước.

Tại xã Kim Liên, đoạn tuyến dài 3,1km, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất ở và sản xuất của người dân, có 5 hộ phải tái định cư, đồng thời phải di dời 1 cây xăng và hệ thống hạ tầng điện, viễn thông. Địa phương đã hoàn thành kiểm kê đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đang triển khai các bước lập phương án bồi thường, chi trả. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc liên quan đến phương án đền bù của một số hộ dân, doanh nghiệp và việc di dời phần mộ.

Tại xã Đại Huệ, địa phương kiến nghị có cơ chế xử lý đối với diện tích đất sản xuất bị chia cắt, khó canh tác và đề xuất hỗ trợ đối với tài sản trên đất của một số hộ xây dựng trang trại chưa có giấy phép.

Kiểm tra thực tế dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành yêu cầu các đơn vị xác định chính xác mốc giới, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thống nhất phương án bồi thường, tránh sai sót trong chi trả ngân sách.

Đối với các diện tích đất bị chia cắt, không còn hiệu quả sản xuất, tỉnh đề nghị nghiên cứu phương án hoán đổi đất hoặc điều chỉnh hạ tầng phù hợp. Dự án cũng sẽ đầu tư hệ thống đường gom và hầm chui dân sinh nhằm đảm bảo đi lại, sản xuất của người dân sau khi hoàn thành.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch triển khai dự án, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ thủ tục để khởi công trước ngày 19/5/2026 và đưa công trình vào khai thác trong năm 2029. 

Để đảm bảo tiến độ, tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và UBND các xã chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, quản lý trật tự xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu chính sách bồi thường, quản lý vật liệu; Sở Tài chính đảm bảo nguồn vốn; Công an tỉnh giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình triển khai.

Các địa phương có dự án đi qua được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng thời khẩn trương chuẩn bị quỹ đất tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

07:39, 05/04/2026

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

08:46, 05/04/2026

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

đầu tư hạ tầng giao thông dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy hạ tầng giao thông nghệ an

Đọc thêm

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026 phát hành ngày 06/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

