Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km, đi qua 9 xã, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, một số đoạn và cầu quy mô 6 làn. Tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, gồm 10 dự án thành phần, trong đó có 1 dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo kế hoạch, dự án khởi công năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Qua rà soát, dự án ảnh hưởng tới đất ở và đất sản xuất của 2.688 hộ dân; trong đó có 198 hộ phải tái định cư, 274 ngôi mộ cần di dời, cùng nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện 500 kV, 220 kV, 110 kV, hệ thống viễn thông, cấp nước.

Tại xã Kim Liên, đoạn tuyến dài 3,1km, ảnh hưởng đến nhiều diện tích đất ở và sản xuất của người dân, có 5 hộ phải tái định cư, đồng thời phải di dời 1 cây xăng và hệ thống hạ tầng điện, viễn thông. Địa phương đã hoàn thành kiểm kê đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đang triển khai các bước lập phương án bồi thường, chi trả. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc liên quan đến phương án đền bù của một số hộ dân, doanh nghiệp và việc di dời phần mộ.

Tại xã Đại Huệ, địa phương kiến nghị có cơ chế xử lý đối với diện tích đất sản xuất bị chia cắt, khó canh tác và đề xuất hỗ trợ đối với tài sản trên đất của một số hộ xây dựng trang trại chưa có giấy phép.

Kiểm tra thực tế dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành yêu cầu các đơn vị xác định chính xác mốc giới, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thống nhất phương án bồi thường, tránh sai sót trong chi trả ngân sách.

Đối với các diện tích đất bị chia cắt, không còn hiệu quả sản xuất, tỉnh đề nghị nghiên cứu phương án hoán đổi đất hoặc điều chỉnh hạ tầng phù hợp. Dự án cũng sẽ đầu tư hệ thống đường gom và hầm chui dân sinh nhằm đảm bảo đi lại, sản xuất của người dân sau khi hoàn thành.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch triển khai dự án, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ thủ tục để khởi công trước ngày 19/5/2026 và đưa công trình vào khai thác trong năm 2029.

Để đảm bảo tiến độ, tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An và UBND các xã chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng thực hiện thẩm định, quản lý trật tự xây dựng; Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu chính sách bồi thường, quản lý vật liệu; Sở Tài chính đảm bảo nguồn vốn; Công an tỉnh giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình triển khai.

Các địa phương có dự án đi qua được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân, đồng thời khẩn trương chuẩn bị quỹ đất tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.