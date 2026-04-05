Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Đan Tiên

05/04/2026, 08:46

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn và Cảng Hàng không Mặt trời về việc bảo đảm an toàn khai thác vận chuyển hàng không trong bối cảnh tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã tác động đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không. Trước tình hình này, nhiều hãng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác, bao gồm cắt giảm tần suất, tạm dừng một số đường bay kém hiệu quả hoặc hủy các chuyến bay vào khung giờ thấp điểm.

Trong trường hợp các hãng tiếp tục cắt giảm hoặc hủy thêm các đường bay, nhu cầu vị trí đỗ tàu bay qua đêm tại các cảng hàng không sẽ gia tăng.

Để chủ động ứng phó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp với các hãng hàng không xây dựng phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng do thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay; đồng thời bảo đảm duy trì trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực cảng hàng không.

Các đơn vị cũng phải chủ động phương án khai thác sân đỗ, điều phối, bố trí vị trí đỗ qua đêm cho tàu bay phát sinh do cắt giảm, hủy chuyến; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đang điều chỉnh kế hoạch khai thác để thích ứng với bối cảnh mới, đồng thời vẫn bảo đảm duy trì hoạt động trên các đường bay trục chính như Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4/2026, gồm: Cát Bi – Buôn Ma Thuột, Cát Bi – Cam Ranh, Cát Bi – Phú Quốc, Cát Bi – Cần Thơ, TP.HCM – Vân Đồn, TP.HCM – Rạch Giá và TP.HCM – Điện Biên. Hãng dự kiến cắt giảm khoảng 700–1.700 cặp chuyến mỗi tháng trong quý II/2026, tương đương 10–20% tổng số chuyến.

Vietjet cũng xây dựng kế hoạch cắt giảm khoảng 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4/2026, trong đó nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%. Một số đường bay được điều chỉnh tần suất đáng kể như Hà Nội – Cam Ranh, Hà Nội – Buôn Ma Thuột, TP.HCM – Cát Bi, TP.HCM – Thọ Xuân, Đà Nẵng – Singapore, TP.HCM – Bangkok.

Sun PhuQuoc Airways duy trì quy mô khai thác khoảng 60 chuyến/ngày. Bamboo Airways dự kiến giảm tần suất xuống còn 15–17 chuyến/ngày từ tháng 4/2026, tập trung vào các đường bay trục chính và các đường bay đi, đến Quy Nhơn.

Vietravel Airlines tiếp tục duy trì khai thác với 2 tàu bay, tần suất 12–14 chuyến/ngày trong tháng 4/2026; dự kiến tăng lên 28–30 chuyến/ngày từ cuối tháng 4 khi bổ sung thêm tàu bay phục vụ cao điểm nghỉ lễ và mùa hè. Pacific Airlines cũng có kế hoạch cắt giảm 8–30% tải cung ứng trong quý II/2026 tùy theo diễn biến thị trường.

Trong bối cảnh kế hoạch khai thác có nhiều thay đổi, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động vận tải hàng không.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy