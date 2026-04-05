Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vân Đồn và Cảng Hàng không Mặt trời về việc bảo đảm an toàn khai thác vận chuyển hàng không trong bối cảnh tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã tác động đến hoạt động khai thác của các hãng hàng không. Trước tình hình này, nhiều hãng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác, bao gồm cắt giảm tần suất, tạm dừng một số đường bay kém hiệu quả hoặc hủy các chuyến bay vào khung giờ thấp điểm.

Trong trường hợp các hãng tiếp tục cắt giảm hoặc hủy thêm các đường bay, nhu cầu vị trí đỗ tàu bay qua đêm tại các cảng hàng không sẽ gia tăng.

Để chủ động ứng phó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các cảng hàng không phối hợp với các hãng hàng không xây dựng phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng do thay đổi lịch bay, hủy chuyến hoặc điều chỉnh đường bay; đồng thời bảo đảm duy trì trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực cảng hàng không.

Các đơn vị cũng phải chủ động phương án khai thác sân đỗ, điều phối, bố trí vị trí đỗ qua đêm cho tàu bay phát sinh do cắt giảm, hủy chuyến; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đang điều chỉnh kế hoạch khai thác để thích ứng với bối cảnh mới, đồng thời vẫn bảo đảm duy trì hoạt động trên các đường bay trục chính như Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội.

Cụ thể, Vietnam Airlines đã dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4/2026, gồm: Cát Bi – Buôn Ma Thuột, Cát Bi – Cam Ranh, Cát Bi – Phú Quốc, Cát Bi – Cần Thơ, TP.HCM – Vân Đồn, TP.HCM – Rạch Giá và TP.HCM – Điện Biên. Hãng dự kiến cắt giảm khoảng 700–1.700 cặp chuyến mỗi tháng trong quý II/2026, tương đương 10–20% tổng số chuyến.

Vietjet cũng xây dựng kế hoạch cắt giảm khoảng 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4/2026, trong đó nội địa giảm 22% và quốc tế giảm 11%. Một số đường bay được điều chỉnh tần suất đáng kể như Hà Nội – Cam Ranh, Hà Nội – Buôn Ma Thuột, TP.HCM – Cát Bi, TP.HCM – Thọ Xuân, Đà Nẵng – Singapore, TP.HCM – Bangkok.

Sun PhuQuoc Airways duy trì quy mô khai thác khoảng 60 chuyến/ngày. Bamboo Airways dự kiến giảm tần suất xuống còn 15–17 chuyến/ngày từ tháng 4/2026, tập trung vào các đường bay trục chính và các đường bay đi, đến Quy Nhơn.

Vietravel Airlines tiếp tục duy trì khai thác với 2 tàu bay, tần suất 12–14 chuyến/ngày trong tháng 4/2026; dự kiến tăng lên 28–30 chuyến/ngày từ cuối tháng 4 khi bổ sung thêm tàu bay phục vụ cao điểm nghỉ lễ và mùa hè. Pacific Airlines cũng có kế hoạch cắt giảm 8–30% tải cung ứng trong quý II/2026 tùy theo diễn biến thị trường.

Trong bối cảnh kế hoạch khai thác có nhiều thay đổi, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn, ổn định hoạt động vận tải hàng không.