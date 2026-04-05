Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Minh Kiệt

05/04/2026, 07:39

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua công tác đấu thầu đã có chuyển biến, tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí, phát sinh tiêu cực. Để khắc phục tình trạng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả.

Theo đó, các cơ quan quản lý và chủ đầu tư phải tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình từ khâu khảo sát, lập dự toán, phê duyệt chủ trương cho đến khi đấu thầu, thi công và quyết toán, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và tuân thủ tuyệt đối pháp luật.

Đặc biệt, đối với các dự án Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), Chỉ thị nêu rõ yêu cầu chỉ phê duyệt chủ trương với các dự án thực sự cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao và phù hợp quy hoạch. Các đơn vị tuyệt đối không đề xuất triển khai dự án BT nếu công trình đó có thể thực hiện bằng các hình thức khác như BOT, BLT, đầu tư công hoặc thu hút tư nhân. Trường hợp dùng quỹ đất để thanh toán, cơ quan chức năng phải xác định minh bạch vị trí, diện tích, giá trị dự kiến ngay từ khâu lập dự án để tránh tranh chấp, vướng mắc pháp lý và phát sinh lãi vay chậm trả.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu thầu trong phạm vi quản lý, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để phát sinh cơ chế “xin - cho”, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. 

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như thông thầu, dàn xếp thầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Về chuyên môn, Thủ tướng yêu cầu xác định giá gói thầu bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí, nghiêm cấm hành vi nâng khống giá. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt phải tuân thủ đúng quy định, không được lợi dụng để ưu ái các nhà thầu “thân hữu”, không đủ năng lực.

Công tác lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu phải bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, khắc phục tình trạng đưa ra tiêu chí hạn chế cạnh tranh hoặc tạo lợi thế cho một số nhà thầu. Đồng thời, việc lựa chọn tư vấn đấu thầu phải bảo đảm năng lực, có cơ chế ràng buộc trách nhiệm và chế tài rõ ràng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các chủ đầu tư và cơ quan liên quan phải tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, quản lý tạm ứng, không để xảy ra tình trạng chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ trái quy định; nghiêm cấm thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ, nâng khống khối lượng gây thất thoát ngân sách.

Chỉ thị cũng yêu cầu giải quyết kịp thời, thấu đáo các kiến nghị trong đấu thầu, không để kéo dài, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp kiến nghị sai sự thật nhằm cản trở hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, các cơ quan phải đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; tăng cường mua sắm tập trung để tiết giảm chi phí; nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra đối với các dự án, gói thầu lớn, đặc biệt là các trường hợp áp dụng chỉ định thầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới.

Về tổ chức thực hiện, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị; người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Bộ Tài chính được giao theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp tình hình thực hiện; đôn đốc tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt với các dự án trọng điểm; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động đấu thầu nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và an toàn hệ thống.

Cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Hà Nội – Bắc Giang lên 8 làn xe theo hình thức PPP

Đồng Nai triển khai dự án thành phần Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức PPP

Mở đường cho tư nhân tham gia vào các dự án PPP

đấu thầu đầu tư thủ tướng Tiêu điểm

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

