Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan hơn 2.000 tỷ đồng chính thức được thông xe
Gia Huy
19/08/2025, 15:23
Sau gần hai năm thi công, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài khoảng 11,5 km, đi qua các địa bàn phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP. Đà Nẵng, đã được thông xe...
Ngày 19/8, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan. Đây là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm và được triển khai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, với tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 11,5 km, đi qua các địa bàn phường Liên Chiểu, phường Hòa Khánh và xã Bà Nà của TP. Đà Nẵng. Tuyến bắt đầu tại Km66+000 (nút giao Hòa Liên, điểm cuối đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Hòa Liên) và kết thúc tại Km77+472 (nút giao Túy Loan, điểm đầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi).
Sau gần hai năm thi công khẩn trương, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành trung ương và chính quyền Đà Nẵng, dự án đã hoàn thành cơ bản toàn bộ 11,5 km tuyến chính. Song song đó, hai tuyến đường gom hai bên hiện cũng đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn tất trong năm 2025.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80, tốc độ thiết kế 80 km/h. Giai đoạn phân kỳ trước mắt triển khai 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, kèm theo các tuyến đường gom cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054:2005. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ được mở rộng thành 6 làn xe, nền đường đạt 29 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn trong khu vực.
Phát biểu tại lễ thông xe, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của dự án đối với phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội không chỉ của thành phố, khu vực miền Trung mà còn của cả nước.
Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối tuyến La Sơn - Túy Loan, hầm Hải Vân, Quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B, qua đó mở ra cơ hội phát triển toàn diện về kinh tế, quốc phòng và an ninh trong khu vực.
Việc đưa dự án vào khai thác không chỉ bảo đảm lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng gia tăng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đồng thời, công trình sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng, tạo sự lan tỏa sang các tỉnh miền Trung lân cận, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh vùng.
Sáng 19/8, nhiều dự án trọng điểm về giao thông, năng lượng, chăn nuôi, nhà ở và du lịch đã đồng loạt khởi công, khánh thành tại Quảng Trị, trong đó đáng chú ý là Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65 km với tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng.
Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 13.000 tỷ đồng tại Hà Tĩnh
Sáng 19/8, tại Hà Tĩnh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã diễn ra, nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành, khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025) được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
