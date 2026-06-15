Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường
Hà Lê
15/06/2026, 15:31
Sáng 15/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất và kiểm soát tốt bất đồng.
Cuộc điện đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy, thực chất và cởi mở. Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng tiến hành cuộc điện đàm đầu tiên sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI của Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo Chính phủ.
Thủ tướng Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trên các cương vị công tác khác nhau.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao quan điểm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc về việc ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.
Hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là việc khẩn trương xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.
Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, chân thành, tin cậy; phối hợp chặt chẽ để tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tổ chức tốt các chương trình giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế Đối thoại chiến lược 3 3 giữa Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên hợp tác đường sắt; đồng thời tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác.
Về kinh tế - thương mại, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh; xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và hợp tác ngành nghề.
Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.
Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa các địa phương biên giới; đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng.
Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; Trung Quốc sẽ cùng Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, đi sâu kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.
Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước, khu vực khác; thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch.
Thủ tướng Lý Cường cũng cho biết Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường hợp tác bảo đảm năng lượng, kết nối điện; triển khai tốt Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027; thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân và các dự án hợp tác về an sinh xã hội.
Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thành công các Năm APEC 2026, 2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam.
Hai bên nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
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