Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục ngay từ năm học 2026-2027
Hà Lê
15/06/2026, 16:53
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tạo chuyển biến thực chất ngay từ năm học 2026 - 2027, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giáo viên, trường lớp và quản trị giáo dục.
Sáng 15/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới 2026 - 2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban Đảng, Chính phủ, Quốc hội.
Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận công tác chuẩn bị năm học mới được triển khai tích cực, toàn diện; việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW đã tạo chuyển biến bước đầu trong toàn hệ thống chính trị, nhiều điểm nghẽn đang được tập trung tháo gỡ.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ chuyển biến mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức và chuẩn bị chính sách. Chuyển biến thực chất trong nhà trường, đời sống giáo viên, trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu “đột phá” của Nghị quyết. Thiếu giáo viên, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, chi phí học tập còn gây áp lực, quản trị giáo dục còn nặng hành chính, chuyển đổi số chưa đồng đều.
Để chuẩn bị năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, thực hiện nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”; kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Các địa phương cần tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới; đồng thời hoàn thành đúng tiến độ các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026 - 2027 là giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích.
Chính phủ cần sớm ban hành chính sách chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, tránh lãng phí trong khi trẻ em thiếu nơi học tập, vui chơi và người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
Định hướng phát triển thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới giáo dục phải đặt trong tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giữ vai trò thống nhất về chuyên môn, tiêu chuẩn, chất lượng, đội ngũ và định hướng phát triển hệ thống; đồng thời tăng quyền chủ động cho nhà trường, hiệu trưởng, giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình. Việc chuyển đổi số phải thực chất, giúp thầy cô dạy tốt hơn, học sinh học tốt hơn và quản lý hiệu quả hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tạo chuyển biến trong giáo dục nghề nghiệp, phân luồng và giáo dục đại học; hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, coi tài chính giáo dục là đầu tư phát triển; ưu tiên nguồn lực cho giáo viên, trường lớp, mầm non, bán trú, nội trú, hạ tầng số, đại học trọng điểm và hỗ trợ người học khó khăn.
Việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW phải có kỷ luật, kiểm tra, giám sát liên tục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026 - 2027.
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