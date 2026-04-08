Cập nhật các cảnh báo thời tiết bất thường và nguy hiểm trên điện thoại di động

Ứng dụng “Thời tiết Việt Nam KTTV” được Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu ngày 8/4/2026, nhằm phục vụ cộng đồng, đưa thông tin khí tượng đến người dân.

Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, sản xuất và đời sống. Từ đây, người dân có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần.

Điểm khác biệt của ứng dụng chính tích hợp đồng bộ đa nguồn dữ liệu bản địa chuyên sâu. Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Đặc biệt, nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa theo từng phút.

Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và thông tin dự báo, cảnh báo chính thống từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; bản tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn.

Với ứng dụng này, người dùng ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Việt Nam đều nhận được thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của mình với tần suất 10 phút và tầm dự báo tới 10 ngày.

Cụ thể, ứng dụng cung cấp các thông tin dự báo thời tiết chi tiết đến hạn 10 ngày cho các điểm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam (đang cập nhật). Dự báo thời tiết từ mô hình số trị được chạy trên hệ thống siêu máy tính của Cục Khí tượng Thủy văn.

Điểm nhấn mang tính đột phá của ứng dụng nằm ở hệ thống cảnh báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm với độ nhạy bén cao. Mọi diễn biến bất thường của thời tiết- từ các đợt mưa giông diện rộng, giông sét, sạt lở, lũ quét, áp thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển- đều được cập nhật liên tục từ nguồn dữ liệu chính thống của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và ưu tiên hiển thị ngay tại giao diện chính.

Để tối ưu hóa khả năng bảo vệ người dùng, ứng dụng đã bổ sung tính năng cảnh báo giông sét thời gian thực. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, từ đó đưa ra thông báo kịp thời giúp người dùng chủ động ứng phó trước mọi tình huống thời tiết cực đoan.

Đặc biệt, ứng dụng đã tích hợp thành công tính năng cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng (icon) theo vị trí địa lý cụ thể, phân loại rõ rệt qua 3 cấp độ: trung bình, cao và rất cao. Chỉ cần chạm trực tiếp vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn.

Định hướng cho những phiên bản tiếp theo, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa, bão và các sản phẩm khác nhằm đa dạng hóa các chức năng, đáp ứng nhu cầu cao hơn của cộng đồng.