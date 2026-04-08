Cập nhật các cảnh báo thời tiết bất thường và nguy hiểm trên điện thoại di động
Nhĩ Anh
08/04/2026, 15:59
Mọi diễn biến bất thường của thời tiết- từ các đợt mưa giông diện rộng, giông sét, sạt lở, lũ quét, áp thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển- đều được cập nhật liên tục và ưu tiên hiển thị tại giao diện chính...
Ứng dụng “Thời tiết Việt Nam KTTV” được Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu ngày 8/4/2026, nhằm phục vụ cộng
đồng, đưa thông tin khí tượng đến người dân.
Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu sử dụng các nguồn dữ liệu
chính xác, cập nhật kịp thời, qua đó nâng cao độ tin cậy của các bản tin dự
báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, sản xuất và đời sống. Từ đây, người dân
có thể tra cứu thông tin thời tiết chính thống từ cơ quan khí tượng nhà nước
ngay trên điện thoại, cập nhật mỗi 10 phút một lần.
Điểm khác biệt của ứng dụng chính tích hợp đồng bộ đa nguồn
dữ liệu bản địa chuyên sâu. Hệ thống ghi nhận dữ liệu quan trắc thực địa thời
gian thực từ mạng lưới hơn 2.600 trạm đo mưa tự động trải dài khắp cả nước. Đặc
biệt, nguồn dữ liệu này còn được tối ưu hóa thông qua công nghệ ước lượng lượng
mưa từ 8 trạm radar thời tiết hiện đại, cho phép theo dõi sát sao diễn biến mưa
theo từng phút.
Bên cạnh đó, các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, mây và gió cũng
được cập nhật liên tục, kết hợp cùng các mô hình số trị tiên tiến và thông tin
dự báo, cảnh báo chính thống từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; bản
tin dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm từ Trung tâm Dự
báo khí tượng thủy văn quốc gia và các Đài Khí tượng Thủy văn.
Với ứng dụng này, người dùng ở bất kỳ địa điểm nào trên lãnh
thổ Việt Nam đều nhận được thông tin thời tiết phù hợp với vị trí thực của mình
với tần suất 10 phút và tầm dự báo tới 10 ngày.
Cụ thể, ứng dụng cung cấp các thông tin dự báo thời tiết chi
tiết đến hạn 10 ngày cho các điểm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam (đang cập
nhật). Dự báo thời tiết từ mô hình số trị được chạy trên hệ thống siêu máy tính
của Cục Khí tượng Thủy văn.
Điểm nhấn mang tính đột phá của ứng dụng nằm ở hệ thống cảnh
báo thiên tai và thời tiết nguy hiểm với độ nhạy bén cao. Mọi diễn biến bất thường
của thời tiết- từ các đợt mưa giông diện rộng, giông sét, sạt lở, lũ quét, áp
thấp nhiệt đới cho đến gió mạnh trên biển- đều được cập nhật liên tục từ nguồn
dữ liệu chính thống của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và ưu tiên
hiển thị ngay tại giao diện chính.
Để tối ưu hóa khả năng bảo vệ người dùng, ứng dụng đã bổ
sung tính năng cảnh báo giông sét thời gian thực. Hệ thống sử dụng dữ liệu từ mạng
lưới định vị sét để phát hiện sớm các khu vực có hoạt động điện tích mạnh, từ
đó đưa ra thông báo kịp thời giúp người dùng chủ động ứng phó trước mọi tình huống
thời tiết cực đoan.
Đặc biệt, ứng dụng đã tích hợp thành công tính năng cảnh báo
lũ quét và sạt lở đất thời gian thực theo vị trí người dùng. Các điểm nguy cơ
được biểu thị bằng hệ thống biểu tượng (icon) theo vị trí địa lý cụ thể, phân
loại rõ rệt qua 3 cấp độ: trung bình, cao và rất cao. Chỉ cần chạm trực tiếp
vào biểu tượng, người dùng có thể truy cập tức thì các bản tin chi tiết kèm
theo những khuyến nghị hành động cụ thể để đảm bảo an toàn.
Định hướng cho những phiên bản tiếp theo, Cục Khí tượng Thủy
văn cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, bổ sung các bản đồ cảnh báo mưa,
bão và các sản phẩm khác nhằm đa dạng hóa các chức năng, đáp ứng nhu cầu cao
hơn của cộng đồng.
Diễn biến thiên tai, thời tiết, khí tượng thủy văn tại Việt Nam năm 2025 rất bất thường, dị thường
14:14, 04/12/2025
Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Tình trạng hỗn loạn khí hậu đang viết lại các quy luật thời tiết
10:09, 17/03/2026
Xu hướng gia tăng các loại hình thiên tai, thời tiết khí hậu cực đoan, gây thiệt hại lớn
Kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh từ 1/7/2027
Bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ từ ngày 01/7/2027 đối với Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đối với các thành phố trực thuộc trung ương khác, thời gian kiểm định sẽ chậm hơn 1 năm (bắt đầu từ 1/7/2028), còn các tỉnh là 1/7/2030...
Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì
Từ ngày 25/5/2026, quy định mới về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu chính thức được áp dụng trong đó làm rõ đối tượng phải thực hiện, hình thức tái chế và tỷ lệ tái chế bắt buộc với các nhóm (bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt); săm lốp; điện- điện tử và phương tiện giao thông đường bộ)...
Trung Quốc kêu gọi xây dựng hệ thống năng lượng mới giữa xung đột Trung Đông
Trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm củng cố an ninh năng lượng và duy trì đà phát triển kinh tế...
"Nhân lực xanh” và khoảng trống kỹ năng trong quá trình chuyển đổi
Trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, các yếu tố như vốn, công nghệ và chính sách thường được xem là trụ cột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một “điểm nghẽn” đang ngày càng rõ rệt nhưng chưa được quan tâm tương xứng đó là nguồn nhân lực...
Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: