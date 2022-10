Casino Phú Quốc thu về hơn 140 tỷ đồng tiền bán vé cho người Việt

Casino Phú Quốc đã nộp ngân sách nhà nước 1.730 tỷ đồng, trong đó bao gồm toàn bộ tiền bán vé cho người Việt Nam là 141 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa công bố báo cáo ba năm thí điểm cho người Việt vào chơi tại casino Phú Quốc.

Casino là một trong những hoạt động của Dự án Tổ hợp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan (dự án), được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương tại Quyết định số 144 (ngày 29/10/2018).

Tiến độ thực hiện dự án là hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa toàn bộ các hạng mục vào kinh doanh năm 2021.

Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc đầu tư với tổng vốn 50.000 tỷ đồng.

Casino Phú Quốc đi vào hoạt động vào tháng 01/2019, đã giải quyết việc làm cho 1.122 lao động Việt Nam, 32 lao động nước ngoài.

Thu hút được 240.560 lượt khách đến Phú Quốc và tham gia trò chơi tại casino, trong đó, có 156.522 lượt khách Việt Nam. Đây là casino duy nhất được thí điểm cho phép người Việt vào chơi.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino của dự án trong năm 2020 tăng khoảng 9,5% so với năm 2019. Tuy nhiên, năm 2021, do ảnh hưởng dịch, doanh thu từ casino giảm gần 29% so với năm 2020 và giảm 26% so với năm 2019.

Lũy kế doanh thu trong 3 năm của casino (từ 2019-2021) đạt hơn 2.727 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí vận hành bao gồm trả thưởng 1.918 tỷ đồng, casino lãi 809 tỷ đồng. Ngoài ra, casino nộp ngân sách nhà nước 1.730 tỷ đồng, trong đó bao gồm toàn bộ tiền bán vé cho người Việt Nam là 141 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh casino Phú Quốc từ năm 2019-2021 - Nguồn: UBDN tỉnh Kiên Giang.

Đánh giá hiệu quả hoạt động, Kiên Giang cho rằng Covid-19 trong hai năm 2020, 2021 ảnh hưởng nặng nề mọi mặt hoạt động kinh doanh casino, nhiều chỉ tiêu chưa đạt như mức kỳ vọng. Đến cuối năm 2021, toàn dự án vẫn đang lỗ hơn 2.453 tỷ đồng.

Cập nhật số liệu từ tháng 01/2022 – tháng 8/2022, tổng số nộp ngân sách Nhà nước là hơn 236 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, dự án tạo bước đột phá cho Phú Quốc phát triển đúng theo định hướng, trở thành trung tâm tài chính, du lịch sinh thái chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài tại địa phương chưa phát hiện vấn đề sai phạm; chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Đơn vị quản lý tốt đối tượng được phép vào, tham gia casino, trò chơi điện tử có thưởng…

Qua số thu từ tiền vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino, tỉnh Kiên Giang đã bố trí lại cho TP. Phú Quốc từ nguồn thu (năm 2019: 21,88 tỷ đồng; năm 2020: 19,62 tỷ đồng; năm 2021: dự kiến 35 tỷ đồng).