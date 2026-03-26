Trang chủ Kinh tế xanh

Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Hằng Anh

26/03/2026, 13:29

Theo quyết định từ nay đến hết ngày 31/12/2028, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã…

Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ môi trường. Ảnh minh họa
Ngày 25/3/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố. Quyết định nêu rõ thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2028.

Theo đó, ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền);

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền); Cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền);

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đối tượng là dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền); Phê duyệt Phương án khai thác mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên; Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP.Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật;

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được ủy quyền;

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; Định kỳ hàng quý, năm báo cáo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về kết quả thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, số hóa, chuyển hồ sơ lĩnh vực về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đến các Đơn vị được ủy quyền.

Đối với những hồ sơ đã được tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về Môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận.

Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

11:55, 15/09/2025

Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hoàn thiện quy định về phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương

09:44, 13/02/2025

Hoàn thiện quy định về phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương

Tăng hiệu lực quản lý của UBND cấp xã trong bảo vệ môi trường

09:44, 26/01/2026

Tăng hiệu lực quản lý của UBND cấp xã trong bảo vệ môi trường

Bảo tồn thiên nhiên bảo vệ môi trường Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Kinh tế xanh Quyết định 1315/QĐ-UBND Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố UBND Tp. Hà Nội ủy quyền

Đọc thêm

Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế

Thiết lập, vận hành sàn carbon trong nước, hoàn thiện quy định trao đổi tín chỉ carbon với quốc tế

Cùng với việc thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện các quy định pháp lý về trao đổi kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon với quốc tế; quy định tỷ lệ kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lượng tín chỉ carbon tối thiểu được giữ lại để thực hiện mục tiêu trong NDC...

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai

Thiếu hụt nghiêm trọng nguồn tài chính giải quyết tổn thất, thiệt hại thiên tai

Việt Nam đang phải đối mặt với các thiên tai có cường độ và tần suất ngày càng tăng với mức tổn thất và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, nguồn tài chính để giải quyết tổn thất và thiệt hại hiện chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước và Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn chỉ bù đắp được khoảng 30% thiệt hại.

Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha

Việt Nam có vườn quốc gia thứ 36, diện tích hơn 18,5 nghìn ha

Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát vừa chính thức được chuyển thành Vườn quốc gia nhằm bảo vệ tính nguyên vẹn của các hệ sinh thái rừng..

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Trung Quốc: Lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh đến 2030

Cùng với chuyển đổi xanh, một trụ cột quan trọng của kế hoạch là xây dựng hệ thống năng lượng mới sạch, ít carbon, an toàn và hiệu quả. Một mặt, Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lượng sạch với tốc độ nhanh và thúc đẩy công nghệ xanh trở thành động lực tăng trưởng kinh tế; mặt khác, duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với việc giảm phát thải tuyệt đối, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế và an ninh năng lượng…

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Giảm thời gian xem xét phân bổ hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu chất suy giảm tầng ozone

Theo quy định mới, cùng với việc cắt giảm thời gian kiểm tra hồ sơ đăng ký sử dụng chất được kiểm soát; thời gian xem xét quyết định phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát cũng giảm 8 ngày, xuống còn 22 ngày so với trước đây...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động

Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 27 triệu USD chính thức hoạt động tại Bắc Ninh

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Nghị quyết 02 định hình quỹ đạo phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy