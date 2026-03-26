Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường

Ngày 25/3/2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Thành phố. Quyết định nêu rõ thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2028.

Theo đó, ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã cấp giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; Cấp lại giấy phép môi trường; Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền);

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền); Cấp lại giấy phép môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền);

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đối tượng là dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của UBND cấp xã (bao gồm cả trường hợp được ủy quyền); Phê duyệt Phương án khai thác mẫu vật loài nguy cấp, quý, hiếm từ tự nhiên; Đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn TP.Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật;

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được ủy quyền;

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; Định kỳ hàng quý, năm báo cáo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về kết quả thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, số hóa, chuyển hồ sơ lĩnh vực về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đến các Đơn vị được ủy quyền.

Đối với những hồ sơ đã được tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính về Môi trường; Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận.