Hợp tác Việt Nam - Phần Lan thúc đẩy nhân lực “kỹ năng xanh - số”
Vân Nguyễn
20/05/2026, 17:20
Bước vào kỷ nguyên nền kinh tế xanh, người lao động cần trang bị thêm “kỹ năng xanh”. Hợp tác nhân lực Việt Nam - Phần Lan đang được thúc đẩy theo hướng đào tạo và nâng cao kỹ năng xanh, kỹ năng số, gắn với tiêu chuẩn toàn cầu. Đồng thời, các sáng kiến giúp người lao động tiếp cận môi trường quốc tế, thúc đẩy “luân chuyển chất xám” giữa hai quốc gia...
Trong bối cảnh toàn cầu
hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, sự hợp tác về nhân lực chất lượng cao giữa
Phần Lan và Việt Nam đang mở ra nhiều bước tiến mới. Không chỉ giải quyết bài
toán nhân sự cho các ngành công nghệ lõi và việc làm xanh, mối quan hệ này còn
vượt ra ngoài khái niệm di cư lao động truyền thống để “luân
chuyển chất xám”, mang lại giá trị phát triển bền vững cho cả hai quốc gia.
KỸ
NĂNG XANH - SỐ: LỢI THẾ CẠNH TRANH MỚI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Phần Lan hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển bền vững với 95% sản lượng điện được tạo ra từ
các nguồn trung hòa carbon và đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm
2035. Đây cũng là quốc gia duy nhất trong Liên minh Châu Âu (EU) sở hữu tất cả
các loại khoáng sản chính để sản xuất pin ngay trong nước.
Quốc gia này cũng đẩy mạnh các sáng kiến về năng lượng tái tạo, công nghệ phát thải bằng không và hệ thống trung tâm dữ liệu xanh, mở rộng hợp tác nguồn nhân lực quốc tế, trong đó có Việt Nam.
Trong khuôn khổ sự kiện “Finland - Vietnam Connect” diễn ra ngày 20/5, bà Lê Vân Anh, Quản lý khu vực của Work in Finland (thuộc Business Finland), nhấn mạnh "hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan trong phát triển nhân lực xanh và cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng và đổi mới sáng tạo đang mở ra những cơ hội và tiềm năng lớn".
Bà Lê Vân Anh cho biết cộng
đồng người Việt tại Phần Lan được đánh giá cao về mức độ đóng góp và thái độ
làm việc tích cực. Bên cạnh đó, xét theo các bảng xếp hạng cạnh tranh về kỹ
năng, nhân lực Việt Nam thể hiện thế mạnh nổi trội trong lĩnh vực công nghệ
thông tin (CNTT), khả năng đọc hiểu, năng lực toán học và tinh thần khởi
nghiệp.
“Với các doanh nghiệp muốn mở rộng hợp tác toàn cầu, tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) gần như đã trở thành điều kiện bắt buộc. Do đó, người lao động cần chủ động tìm hiểu các khung quy định quốc tế.
Mọi thành tựu phát triển cuối cùng đều hướng tới sự phù hợp giữa người lao động và hệ giá trị mà quốc gia theo đuổi. Những kỹ năng xanh, kỹ năng số được lao động Việt Nam tích lũy hôm nay sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn ở bất kỳ thị trường nào trong tương lai”.
Tuy nhiên, theo đại diện Work in Finland, khi bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế xanh, người lao động cần
trang bị thêm “kỹ năng xanh”.
“Điều quan trọng
là người lao động cần hiểu rõ các tiêu chuẩn xanh, quy định về phát triển bền
vững, tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu hay quy định quản lý chất thải", bà Lê Vân Anh nói.
Đại diện Work in Finland phân tích: do những kinh
nghiệm này khó tích lũy nếu thiếu môi trường thực hành, việc tiếp xúc trực tiếp
với các dự án quốc tế sẽ giúp nhân sự rút ngắn khoảng cách về kỹ năng. Đổi lại, điểm
mạnh lớn nhất của nhân sự Việt Nam chính là tinh thần sẵn sàng học hỏi, thái độ
cầu tiến và khả năng thích nghi.
Bên cạnh đó, trước sự thay đổi nhanh chóng do trí tuệ
nhân tạo (AI) mang lại, điều quan trọng không phải là cạnh tranh với AI, mà là
tận dụng công nghệ này vào các lĩnh vực đang có nhu cầu cao như điện toán lượng
tử, công nghệ cao, sản xuất pin, xe điện và năng lượng.
GIÁ TRỊ HAI CHIỀU TỪ "LUÂN CHUYỂN CHẤT XÁM"
Trong bối cảnh
dịch chuyển nhân lực toàn cầu ngày càng gia tăng, hợp tác nguồn nhân lực quốc
tế không còn đơn thuần là bài toán kinh tế một chiều. Thay vào đó, khái niệm
“luân chuyển chất xám” (brain circulation) đang được nhìn nhận như một mô hình
tạo ra giá trị hai chiều, mang lại lợi ích cho cả quốc gia tiếp nhận lẫn quốc
gia phái cử nhân lực.
Theo bà Lê Vân Anh, yếu tố cốt lõi của phát triển bền
vững không chỉ nằm ở năng lượng hay sản xuất mà quan trọng hơn là ở con người. Đơn cử, khi nhân lực Việt Nam làm việc tại Phần Lan không chỉ tiếp cận
môi trường quốc tế mà còn tích lũy kinh nghiệm về kinh tế tuần hoàn, năng lượng
bền vững và các khung tiêu chuẩn, quy định của châu Âu.
Ở chiều ngược lại, quá
trình dịch chuyển này không đồng nghĩa với việc làm suy giảm sự gắn kết với quê
hương. Những kinh nghiệm, kỹ năng và tri thức tích lũy ở môi trường quốc
tế có thể trở thành nguồn lực để người lao động đóng góp trở lại cho Việt Nam
dưới nhiều hình thức khác nhau.
“Phát triển bền vững tại Phần Lan
gắn chặt với chiến lược phát triển kỹ năng của người dân. Ngay từ sớm, AI đã được
đưa vào các chương trình cấp Chính phủ nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương
lai.
Các khóa học miễn phí được triển khai rộng rãi để giúp người dân tiếp cận
và nâng cao hiểu biết về công nghệ mới. Do đó, công nghệ và AI không chỉ
được xem là công cụ, mà còn là nền tảng phát triển năng lực và thúc đẩy
tiếp cận tri thức một cách bình đẳng”.
Dù có tiềm năng
lớn, nhân sự Việt Nam vẫn cần thời gian để thích ứng với tiêu chuẩn quốc tế và
môi trường làm việc toàn cầu. Bà Sezin Ata
Diler, chuyên gia Dự án của Discover Finland, Work in Finland, cho biết việc chuẩn bị cho môi
trường làm việc quốc tế không chỉ dừng ở chuyên môn mà còn đòi hỏi sự thấu hiểu
sâu hơn về các giá trị văn hóa bản địa.
Chẳng hạn, đôi khi người lao động không dám chủ động xin nghỉ phép mà chờ sự nhắc nhở từ cấp trên. Tuy nhiên, tại Phần Lan, nhân viên có thể chủ động đề xuất thời gian nghỉ. Môi trường
làm việc tại đây đề cao sự bình đẳng, cởi mở và tinh thần học tập suốt đời; mọi
cá nhân, bất kể giới tính, đều có cơ hội bày tỏ quan điểm và trao đổi thẳng thắn
trong công việc.
Đồng quan điểm, bà Lê Vân Anh cho rằng một trong những yếu tố
quan trọng tạo nên hiệu suất làm việc và chất lượng sống tại Phần Lan là cách
quản lý đơn giản, ít cấp bậc, cùng văn hóa tin tưởng lẫn nhau trong công việc.
Việc không làm thêm giờ không bị nhìn nhận là thiếu nỗ lực,
mà phản ánh khả năng quản lý thời gian hiệu quả nhằm duy trì sự cân bằng giữa
công việc và cuộc sống. Sự cân bằng này không đồng nghĩa với nhiều thời gian
rảnh, mà hướng đến tối ưu năng suất, tạo không gian cho sáng tạo và hạn chế nguy
cơ kiệt sức ở nhóm nhân lực kỹ thuật cao.
Nhằm hỗ trợ tiếp cận cơ hội việc làm, sáng kiến này còn hướng tới mô hình “luân chuyển chất xám”, giúp nhân lực Việt Nam tích lũy kỹ năng quốc tế và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Work in Finland
cũng đã đã triển khai chương trình “Discover Finland” dành cho chuyên gia Việt
Nam.
Theo bà Sezin Ata
Diler, do khoảng cách địa lý và khác biệt về môi trường làm việc, khóa học Discover Finland được thiết kế nhằm giúp người lao động hình dung bức tranh
toàn diện về văn hóa làm việc tại Phần Lan. Chương trình không chỉ hướng dẫn
ứng viên nhận diện các kỹ năng đang được săn đón trong những lĩnh vực như năng
lượng, mà còn tổ chức các buổi cố vấn trực tiếp về cách xây dựng CV, thư ngỏ và
những quy tắc ứng xử trong môi trường công sở...
Một trong những mục tiêu của Discover Finland là
thu hẹp khoảng cách giữa nguồn nhân lực Việt Nam với yêu cầu của thị trường lao
động quốc tế. Trong bối cảnh người lao động cần bổ sung hiểu biết về văn hóa,
kỹ năng chuyên ngành và các tiêu chuẩn toàn cầu ở các lĩnh vực như năng lượng,
công nghệ cao, công nghệ thông tin hay HealthTech, chương trình được xem là công cụ hỗ trợ quá
trình chuẩn bị và thích nghi trước khi tham gia môi trường làm việc quốc tế.
Business
Finland là tổ chức thuộc Chính phủ Phần Lan, đảm nhiệm vai trò thúc đẩy đổi mới
sáng tạo, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và thu hút nhân tài quốc tế. Với đội ngũ hơn 450 chuyên gia, Business Finland hoạt động tại hơn 12 văn phòng trên toàn cầu cùng 15 văn phòng khu vực tại Phần Lan. Đơn vị Work in Finland chịu trách
nhiệm thu hút nhân tài và những người sáng lập khởi nghiệp đến Phần Lan và giúp
các công ty tuyển dụng các chuyên gia quốc tế.
