Cất nóc chung cư nhà ở xã hội LA Home, về đích sớm 3 tháng

An Mai

22/04/2026, 13:30

Lễ cất nóc chung cư nhà ở xã hội diễn ra ngày 22/4/2026 tại khu đô thị LA Home đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong tiến trình phát triển tổ hợp đô thị - công nghiệp sinh thái 500ha tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

VỀ ĐÍCH SỚM 3 THÁNG, ĐẨY NHANH LỘ TRÌNH BÀN GIAO

Chung cư nhà ở xã hội LA Home gồm 2 khối nhà cao 8 tầng, cung cấp hơn 400 căn hộ cho khoảng 1.200 cư dân. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại Long An, đồng thời là hạng mục quan trọng trong lộ trình triển khai đồng bộ toàn khu đô thị.

Chung cư nhà ở xã hội cất nóc sớm hơn kế hoạch 3 tháng. Ảnh: Prodezi Long An. 

Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến cất nóc vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, dự án đã hoàn thành cột mốc này sớm hơn 3 tháng, cho thấy năng lực tổ chức thi công và sự phối hợp hiệu quả giữa chủ đầu tư Prodezi, đơn vị phát triển Hướng Việt Properties và tổng thầu Viteccons. Sau lễ cất nóc, công trình sẽ bước vào giai đoạn hoàn thiện và và bàn giao nhà cho cư dân vào tháng 12/2026.

Cụm chung cư nhà ở xã hội thừa hưởng toàn bộ hệ tiện ích của khu đô thị như công viên trung tâm, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học liên cấp chuẩn quốc tế; đồng thời tiếp cận thuận tiện với các tiện ích ngoại khu như trường học liên cấp, trung tâm hành chính xã, trung tâm y tế. Các căn hộ được thiết kế theo hướng tối ưu công năng, hài hòa với cảnh quan và không gian sống xanh mát của toàn khu, đáp ứng nhu cầu an cư thiết thực của các gia đình trẻ trong một môi trường sống hiện đại, kết nối và bền vững.

Việc hoàn thiện chung cư nhà ở xã hội diễn ra song song với tiến độ của nhiều hạng mục trọng điểm khác, cho thấy LA Home đang từng bước sẵn sàng cho giai đoạn đón cư dân về sinh sống. Tính đến thời điểm hiện tại, khu đô thị đã hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật; trung tâm thể dục thể thao đa năng đã đi vào hoạt động; công viên trung tâm quy mô 2,2ha đang được đẩy nhanh thi công để đưa vào vận hành trong tháng 6/2026. Bên cạnh đó, các căn nhà thấp tầng thuộc phân khu LA Sol đang được hoàn thiện để bàn giao cho cư dân vào quý IV/2026, trong khi phân khu River Park đang thi công xây dựng.

NGUỒN CƯ DÂN MỚI KÍCH HOẠT SỨC SỐNG TOÀN KHU ĐÔ THỊ

Nằm trong tổng thể khu đô thị 100ha, liền kề khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha và các khu công nghiệp lớn, công trình chung cư nhà ở xã hội trực tiếp giải bài toán ở thực cho lực lượng lao động đang tăng nhanh tại khu vực, đồng thời tạo nền tảng cư dân đủ lớn để thúc đẩy vận hành một khu đô thị giàu sức sống.

Giá trị của nguồn cư dân nhà ở xã hội mang lại nằm ở khả năng tạo ra nhu cầu tiêu dùng thường xuyên và liên tục cho toàn khu. Khi hơn 400 căn hộ được lấp đầy, khu đô thị sẽ có thêm một lượng lớn dân cư sử dụng dịch vụ mỗi ngày, từ ăn uống, mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe đến thể thao, giải trí và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Từ đó, tạo nền tảng cho các tiện ích, dịch vụ phát triển đa dạng và đẩy đủ trong khu đô thị, gia tăng độ sầm uất cho khu đô thị, từ đó làm tăng sức hút cho các dòng sản phẩm khác tại LA Home như nhà phố, biệt thự, shophouse.

Ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng giám đốc Prodezi Long An phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Prodezi Long An.

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Thiên Quân, Tổng giám đốc Prodezi Long An cho biết lễ cất nóc không chỉ là một dấu mốc quan trọng về tiến độ thi công, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết của Chủ đầu tư trong việc triển khai dự án đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, và từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang đến một không gian an cư bền vững cho cộng đồng. “Chúng tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của nhà ở xã hội – không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư thiết thực, mà còn góp phần thu hút nguồn nhân lực, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương. Dự án được phát triển với trọn tâm huyết, theo tiêu chuẩn cao về chất lượng, kiến trúc và an toàn, hướng đến một không gian sống xanh mát, hiện đại trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home”, ông Quân chia sẻ.

Chung cư nhà ở xã hội là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái đô thị – công nghiệp tích hợp của Prodezi. Ảnh phối cảnh: LA Home.

Từ góc nhìn dài hạn, chung cư nhà ở xã hội là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái đô thị – công nghiệp tích hợp. Khu công nghiệp Prodezi đóng vai trò thu hút dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh, cơ hội làm việc; khu đô thị LA Home đáp ứng nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia, lực lượng lao động chất lượng cao từ khu công nghiệp Prodezi; hệ tiện ích và dịch vụ nội khu đa dạng và đầy đủ sẽ phục vụ các nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cư dân. Khi ba hợp phần được triển khai đồng thời, LA Home có thêm nền tảng để phát triển bền vững, sầm uất và có sức sống lâu dài.

