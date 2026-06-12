Hai cảng biển của Việt Nam lọt Top 20 cảng có chỉ số hiệu suất cao nhất thế giới

Ghi nhận mới từ Báo cáo về Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) năm 2025 về cảng Cái Mép và cảng Hải Phòng cho thấy những bước tiến của Việt Nam trong nâng cấp hệ thống hạ tầng cảng biển, đổi mới phương thức vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số trong khai thác và tăng cường liên kết trong chuỗi logistics...

Theo Báo cáo về Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) năm 2025 (Container Port Performance Index (CPPI) 2025) do Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với S&P Global Market Intelligence công bố, hai cảng biển của Việt Nam là cảng Cái Mép và cảng Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ hàng hải toàn cầu và nằm trong top 20 cảng có hiệu suất tốt nhất thế giới.

Cụ thể, cảng Cái Mép đạt 122 điểm, đứng thứ 11 về hiệu suất khai thác cảng container. Trong khi đó, cảng Hải Phòng cũng đạt 122 điểm và xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Với kết quả này, hai cảng biển trọng điểm của Việt Nam chỉ xếp sau một số cảng hàng đầu thế giới như Phúc Châu (Trung Quốc), Đại Liên (Trung Quốc), Salalah (Oman), Ma Wan (Trung Quốc), Xichuan (Trung Quốc), Tanger Med (Ma Rốc), Ninh Ba (Trung Quốc), Hamad (Qatar), Hồng Kông (Trung Quốc) và Kobe (Nhật Bản).

Cảng Cái Mép và Cảng Hải Phòng của Việt Nam nằm trong Top 20 cảng container có hiệu suất tốt nhất thế giới (Nguồn: Container Port Performance Index (CPPI) 2025)

Đáng chú ý, cảng Hải Phòng là một trong những cảng có mức cải thiện mạnh nhất thế giới về hiệu quả khai thác giai đoạn 2020 - 2025. Theo CPPI 2025, điểm số của cảng tăng từ 70 điểm năm 2020 lên 122 điểm năm 2025, tương đương mức cải thiện 52 điểm chỉ trong vòng 5 năm. Kết quả này đưa Hải Phòng vào nhóm 20 cảng có mức cải thiện hiệu suất lớn nhất toàn cầu, đồng thời đứng thứ 6 thế giới về mức độ cải thiện chỉ số CPPI.

Những kết quả ấn tượng này phản ánh rõ nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cấp hạ tầng cảng biển, hiện đại hóa quy trình khai thác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và tăng cường kết nối logistics.

Sự thăng hạng của cảng Hải Phòng cũng cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cụm cảng cửa ngõ phía Bắc trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng tại châu Á.

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19, nhiều cảng tại châu Âu và Bắc Mỹ – vốn thuộc nhóm nền kinh tế thu nhập cao – ghi nhận mức suy giảm CPPI mạnh do tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, nhu cầu vận tải tăng đột biến, thiếu hụt lao động và các điểm nghẽn trong chuỗi logistics nội địa.

Ngược lại, nhiều cảng tại các nền kinh tế thu nhập trung bình cao, đặc biệt ở Đông Á và Nam Á, lại phục hồi nhanh và mạnh hơn nhờ cơ cấu thương mại định hướng xuất khẩu, mức độ cạnh tranh cảng cao và dòng vốn đầu tư duy trì ổn định.

CPPI được xây dựng dựa trên dữ liệu cấp độ chuyến tàu do Chương trình Hiệu suất cảng của S&P Global cung cấp, kết hợp dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) và thông tin do các cảng báo cáo. Chỉ những chuyến tàu có thực hiện vận chuyển ít nhất một container mới được đưa vào tính toán.