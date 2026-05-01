Cổ phiếu "Nvidia thu nhỏ của Trung Quốc" vươn lên đắt nhất trên sàn đại lục

Giá cổ phiếu Cambricon trong phiên giao dịch hôm nay đã tăng tới 20%, lên gần 1.700 nhân dân tệ (tương đương khoảng 249 USD), qua đó trở thành cổ phiếu đắt nhất trên sàn chứng khoán đại lục...

Công ty thiết kế chip AI Cambricon Technologies, được mệnh danh là “Nvidia thu nhỏ của Trung Quốc”, mới đây đã vươn lên trở thành cổ phiếu đắt nhất trên sàn chứng khoán đại lục, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng vượt bậc.

Theo cập nhật bài viết vào khoảng hơn 14 giờ, giá cổ phiếu Cambricon hiện tăng tới 20%, lên gần 1.700 nhân dân tệ (tương đương khoảng 249 USD). Hôm thứ Tư, Cambricon công bố doanh thu quý 1 đạt 2,89 tỷ nhân dân tệ, tăng 160% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 1 tỷ nhân dân tệ, tăng tới 185%.

Top 10 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục lúc 14 giờ 11 phút - Dữ liệu: Trading View.

Theo South China Morning Post, đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp này tạo dấu ấn trên thị trường. Tháng 8/2025, giá cổ phiếu của Cambricon cũng từng tạm thời vượt qua nhà sản xuất rượu Kweichow Moutai, “ông vua” lâu năm trên sàn chứng khoán Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 2, doanh nghiệp này cho biết đã ghi nhận lợi nhuận ròng 2 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025, chính thức thoát khỏi chuỗi năm thua lỗ kéo dài.

MetaX, công ty thiết kế GPU có trụ sở tại Thượng Hải, cũng công bố doanh thu quý 1 tăng trưởng 75% so với cùng kỳ, đạt 561,9 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 98,8 triệu nhân dân tệ trong quý.

Được thành lập năm 2020 bởi các cựu kỹ sư của hãng chip Mỹ AMD, MetaX cho biết mức tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ sự gia tăng mạnh về sản lượng xuất xưởng bộ xử lý đồ họa (GPU). Dù vậy, áp lực chi phí và đầu tư vẫn khiến công ty chưa thể có lãi.

Tăng trưởng của Cambricon và MetaX cho thấy xu hướng nhu cầu đối với chip nội địa Trung Quốc đang tăng mạnh, trong bối cảnh các rào cản kiểm soát xuất khẩu công nghệ từ Mỹ vẫn hiện hữu.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” để Nvidia tiếp tục bán dòng chip AI H200 cho Trung Quốc từ vài tháng trước, tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tuần trước lại cho biết chưa có bất kỳ lô chip H200 nào được xuất sang Trung Quốc, do phía Bắc Kinh chưa cấp phép cần thiết.

Theo đánh giá của Morgan Stanley trong một báo cáo nghiên cứu dựa trên khảo sát thực địa gần đây, tình trạng khan hiếm GPU của Nvidia tại Trung Quốc đang “mở ra nhiều dư địa hơn cho các sản phẩm nội địa thay thế”.

Trong khi đó, nhu cầu tại Trung Quốc cũng đang bùng nổ mạnh mẽ. Morgan Stanley cho rằng việc đẩy mạnh thương mại hóa các ứng dụng AI trong cả lĩnh vực tiêu dùng lẫn doanh nghiệp, đang trở thành động lực chính đẩy thị trường GPU tại Trung Quốc tăng tốc.

Bên cạnh đó, việc Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận máy khắc quang cực tím tiên tiến của ASML, công nghệ then chốt để sản xuất chip hiện đại, đang buộc nước này phải xoay trục sang các giải pháp trong nước. Điều này vô hình trung tiếp tuc tạo ra cơ hội tăng trưởng cho các nhà cung cấp thiết bị bán dẫn nội địa, dù ở phân khúc công nghệ thấp hơn.

Circuit Fabology Microelectronics Equipment, doanh nghiệp theo đuổi công nghệ in thạch bản trực tiếp (direct-write lithography), đã ghi nhận doanh thu quý 1 tăng 112%, đạt 514,7 triệu nhân dân tệ, trong khi lợi nhuận tăng tới 190%, lên 108,4 triệu nhân dân tệ.

Tương tự, Naura Technology Groupm một trong những nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu Trung Quốc, báo cáo doanh thu tăng 25,8% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận ròng tăng 3,42%.

Ở mảng thiết kế, VeriSilicon cho biết doanh thu quý 1 tăng mạnh 114,47%, đạt 836 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, áp lực chi phí khiến khoản lỗ của công ty tiếp tục nới rộng, lên 341 triệu nhân dân tệ, so với mức 220 triệu nhân dân tệ cùng kỳ năm trước.

Về sản xuất, Hua Hong Semiconductor, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn thứ hai Trung Quốc, đã báo cáo doanh thu kỷ lục 660 triệu USD trong quý 4/2025. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhanh chóng trở thành mục tiêu mới trong các biện pháp kiểm soát của Washington.

Theo nguồn tin từ Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu các nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip như Lam Research, Applied Materials và KLA Corporation ngừng chuyển giao một số loại thiết bị cho Hua Hong.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Jefferies dự đoán không chỉ nhằm hạn chế bước tiến công nghệ của Trung Quốc, quyết định này còn giúp Washington gia tăng lợi thế trước chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến của ông Trump trong thời gian tới. Theo họ, thiết bị sản xuất chip nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những chủ đề trọng tâm trên bàn đàm phán.