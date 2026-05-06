Trang chủ Kinh tế số

90% chi phí sản xuất của Nvidia dành cho chuỗi cung ứng châu Á

Bạch Dương

06/05/2026, 07:56

Nhu cầu phát triển AI vật lý của Nvidia đang tạo cơ hội cho các nhà cung cấp phần cứng châu Á tham gia sâu vào hệ sinh thái của tập đoàn này…

Ảnh minh hoạ: Nvidia.

Kế hoạch đẩy mạnh “AI vật lý” của Nvidia đang kéo theo cả một chuỗi doanh nghiệp khu vực châu Á bước sâu hơn vào quỹ đạo phát triển mới.

Trong những năm gần đây, Nvidia liên tục siết chặt quan hệ với các nhà cung cấp chủ chốt như SK Hynix và Samsung Electronics – những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ.

Chỉ mới đây, đã có hàng loạt cái tên mới tham gia vào chuỗi cung ứng hoặc thiết lập quan hệ hợp tác sản phẩm với Nvidia, bao gồm LG Electronics, Nanya Technology, Huizhou Desay SV Automotive và Pateo Connect Technology Shanghai. 

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các nhà cung cấp châu Á hiện chiếm khoảng 90% chi phí sản xuất của Nvidia, tăng mạnh so với mức khoảng 65% của năm trước. Nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm AI của Nvidia càng làm sâu sắc mức độ phụ thuộc của tập đoàn vào khu vực.

Ông Ling Vey-Sern, Giám đốc điều hành tại Union Bancaire Privee, nhận định các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Nvidia sẽ tiếp tục gia tăng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á. Theo ông, AI vật lý, lĩnh vực mở rộng từ AI truyền thống sang không gian AI vật lý, nơi robot và các hệ thống thông minh trở thành trung tâm, sẽ làm tăng nhu cầu hợp tác đối với hệ sinh thái khu vực.

Những tín hiệu mới nhất từ kế hoạch chi tiêu vốn của các “ông lớn” công nghệ Mỹ cho thấy cuộc đua AI đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Các tập đoàn như Amazon, Microsoft và Alphabet đều dự kiến rót khoảng 190–200 tỷ USD mỗi doanh nghiệp trong năm nay cho hạ tầng và năng lực AI. Trong khi đó,Meta cũng nâng quy mô đầu tư lên tới khoảng 145 tỷ USD.

Quy mô đầu tư chưa từng có này được kỳ vọng đủ sức tái định hình toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trong đó, cũng theo dữ liệu của Bloomberg, Nvidia hiện chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư AI của Microsoft và khoảng một phần tư của Amazon. Điều này có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ xuống các nhà sản xuất phần cứng của hãng, từ những tập đoàn lắp ráp quy mô lớn như Hon Hai Precision Industry đến nhà cung cấp bộ nhớ như SK Hynix,... 

Cơn khát linh kiện AI toàn cầu đẩy lên cao, đang mang về doanh thu khổng lồ cho các nhà cung cấp trong ngành. Bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận tăng tới 48 lần, trong khi SK Hynix cũng chứng kiến thu nhập hàng quý tăng gấp năm lần.

Ông Rajeev De Mello, quản lý danh mục tại Gama Asset Management, nhận định rằng nền tảng công nghệ của châu Á đang tạo ra một lợi thế mang tính cấu trúc, đặc biệt trong bối cảnh AI mở ra nhu cầu mới đối với bán dẫn, linh kiện, máy chủ và toàn bộ hạ tầng phần cứng quy mô lớn.

Theo ông, châu Á không chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng, mà đã tích lũy được năng lực và kinh nghiệm sâu rộng trong việc phát triển các dòng chip tiên tiến cũng như hệ thống robot.

Chính những nền tảng này đang trở thành “bệ đỡ” vững chắc, giúp khu vực sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai AI vật lý – nơi công nghệ trí tuệ nhân tạo không còn dừng lại ở phần mềm, mà hiện diện trực tiếp trong các hệ thống và thiết bị của thế giới thực – giai đoạn được xem là bước tiến tiếp theo của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.

NVIDIA công bố mô hình AI lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới

Nvidia cũng thiếu chip

Thời gian để tin tặc nằm vùng và thu thập thông tin của doanh nghiệp đã rút ngắn từ trung bình 386 ngày xuống chỉ còn vài giờ đồng hồ…

Số tiền dàn xếp để khép lại vụ kiện này là ít hơn nhiều so với mức mà Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ban đầu muốn thu từ ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới…

Thông tin này được Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) nêu trong báo cáo gửi UBND Thành phố về hoạt động nhà máy Intel Products Việt Nam và kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn…

Đa phần người dùng lựa chọn mua hàng trên livestream từ tài khoản chính hãng của thương hiệu, gần gấp đôi so với các kênh bán hàng qua KOL hay người nổi tiếng...

Thị trường phim ngắn và phim hoạt hình do AI tạo ra tại Trung Quốc ước đạt khoảng 100 tỷ nhân dân tệ (tương đương 14,6 tỷ USD) vào năm 2025. Đặc biệt, chỉ riêng trong tháng 1 đầu năm nay, mỗi ngày có hơn 470 bộ phim ngắn do AI tạo ra được phát hành tại Trung Quốc...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

