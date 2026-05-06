90% chi phí sản xuất của Nvidia dành cho chuỗi cung ứng châu Á

Nhu cầu phát triển AI vật lý của Nvidia đang tạo cơ hội cho các nhà cung cấp phần cứng châu Á tham gia sâu vào hệ sinh thái của tập đoàn này…

Kế hoạch đẩy mạnh “AI vật lý” của Nvidia đang kéo theo cả một chuỗi doanh nghiệp khu vực châu Á bước sâu hơn vào quỹ đạo phát triển mới.

Trong những năm gần đây, Nvidia liên tục siết chặt quan hệ với các nhà cung cấp chủ chốt như SK Hynix và Samsung Electronics – những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ.

Chỉ mới đây, đã có hàng loạt cái tên mới tham gia vào chuỗi cung ứng hoặc thiết lập quan hệ hợp tác sản phẩm với Nvidia, bao gồm LG Electronics, Nanya Technology, Huizhou Desay SV Automotive và Pateo Connect Technology Shanghai.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các nhà cung cấp châu Á hiện chiếm khoảng 90% chi phí sản xuất của Nvidia, tăng mạnh so với mức khoảng 65% của năm trước. Nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm AI của Nvidia càng làm sâu sắc mức độ phụ thuộc của tập đoàn vào khu vực.

Ông Ling Vey-Sern, Giám đốc điều hành tại Union Bancaire Privee, nhận định các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Nvidia sẽ tiếp tục gia tăng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng châu Á. Theo ông, AI vật lý, lĩnh vực mở rộng từ AI truyền thống sang không gian AI vật lý, nơi robot và các hệ thống thông minh trở thành trung tâm, sẽ làm tăng nhu cầu hợp tác đối với hệ sinh thái khu vực.

Những tín hiệu mới nhất từ kế hoạch chi tiêu vốn của các “ông lớn” công nghệ Mỹ cho thấy cuộc đua AI đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ. Các tập đoàn như Amazon, Microsoft và Alphabet đều dự kiến rót khoảng 190–200 tỷ USD mỗi doanh nghiệp trong năm nay cho hạ tầng và năng lực AI. Trong khi đó,Meta cũng nâng quy mô đầu tư lên tới khoảng 145 tỷ USD.

Quy mô đầu tư chưa từng có này được kỳ vọng đủ sức tái định hình toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Trong đó, cũng theo dữ liệu của Bloomberg, Nvidia hiện chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư AI của Microsoft và khoảng một phần tư của Amazon. Điều này có khả năng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ xuống các nhà sản xuất phần cứng của hãng, từ những tập đoàn lắp ráp quy mô lớn như Hon Hai Precision Industry đến nhà cung cấp bộ nhớ như SK Hynix,...

Cơn khát linh kiện AI toàn cầu đẩy lên cao, đang mang về doanh thu khổng lồ cho các nhà cung cấp trong ngành. Bộ phận bán dẫn của Samsung Electronics ghi nhận lợi nhuận tăng tới 48 lần, trong khi SK Hynix cũng chứng kiến thu nhập hàng quý tăng gấp năm lần.

Ông Rajeev De Mello, quản lý danh mục tại Gama Asset Management, nhận định rằng nền tảng công nghệ của châu Á đang tạo ra một lợi thế mang tính cấu trúc, đặc biệt trong bối cảnh AI mở ra nhu cầu mới đối với bán dẫn, linh kiện, máy chủ và toàn bộ hạ tầng phần cứng quy mô lớn.

Theo ông, châu Á không chỉ tham gia vào chuỗi cung ứng, mà đã tích lũy được năng lực và kinh nghiệm sâu rộng trong việc phát triển các dòng chip tiên tiến cũng như hệ thống robot.

Chính những nền tảng này đang trở thành “bệ đỡ” vững chắc, giúp khu vực sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai AI vật lý – nơi công nghệ trí tuệ nhân tạo không còn dừng lại ở phần mềm, mà hiện diện trực tiếp trong các hệ thống và thiết bị của thế giới thực – giai đoạn được xem là bước tiến tiếp theo của cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo.