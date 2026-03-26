CEO Perplexity AI: Không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc

CEO của Perplexity AI cho rằng không quá tệ nếu bị sa thải vì AI, bởi suy cho cùng, nhiều người vốn đã không hài lòng với công việc của mình: “Một tương lai tươi sáng như vậy mới là điều chúng ta nên hướng tới”...

Trong khi, không ít lãnh đạo công nghệ đưa ra những dự báo đầy lo ngại về thị trường lao động thời AI, chẳng hạn như ông Bill McDermott, CEO của ServiceNow, dự báo tỷ lệ thất nghiệp có thể vượt 30% chỉ trong vài năm tới, thì CEO của Perplexity AI, ông Aravind Srinivas, lại cho rằng việc sa thải vì AI không hẳn tiêu cực.

CÔNG NGHỆ AI SẼ GIÚP BẤT KỲ AI KHỞI NGHIỆP

Chia sẻ tại podcast All-In được tạp chí Fortune dẫn lại, ông Aravind Srinivas kêu gọi mọi người nên chủ động cho viễn cảnh AI thay thế nhiều công việc.

Báo cáo gần đây của Oxford Economics chỉ ra các doanh nghiệp “chưa thực sự thay thế lao động bằng AI trên quy mô lớn”, thay vào đó, AI chỉ là cái cớ để họ hợp thức quyết định cắt giảm nhân sự.

Theo ông Srinivas, dù AI có thể khiến một bộ phận lao động mất việc, nhưng chính sự thay thế đó lại mở ra cơ hội giải phóng con người khỏi những công việc họ không thực sự yêu thích.

Thay vì bám vào công việc cũ, người lao động có thể học cách sử dụng các công cụ AI và bắt đầu dự án kinh doanh của riêng mình.

“Thực tế, phần lớn mọi người không thích công việc của mình. Sự xuất hiện của những công cụ mới đồng nghĩa với những cơ hội mới để học hỏi, để thử nghiệm và tự tạo dựng con đường riêng… Ngay cả khi phải trải qua giai đoạn mất việc tạm thời, sẽ vẫn xứng đáng cho một tương lai tích cực hơn”, ông nói.

Thực tế cho thấy làn sóng cắt giảm nhân sự vì AI đã bắt đầu hiện hữu. Theo thống kê của Alliance for Secure AI, kể từ tháng 2/2025, hơn 101.000 lao động tại Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi công nghệ. Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với những số liệu này. Một số nhà kinh tế cho rằng nguy cơ mất việc do AI đang bị thổi phồng.

CEO OpenAI và Perplexity AI cho rằng AI sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường khả năng vận hành mà không cần quá nhiều nhân sự.

Báo cáo gần đây của Oxford Economics chỉ ra các doanh nghiệp “chưa thực sự thay thế lao động bằng AI trên quy mô lớn”, thay vào đó, AI chỉ là cớ để họ hợp thức quyết định cắt giảm nhân sự .

XUẤT HIỆN NHIỀU HƠN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP NHỜ AI

Theo vị CEO của Perplexity AI, tương lai của công việc trong một tương lai được hỗ trợ bởi AI sẽ khác xa so với những công việc lặp đi lặp lại và nhàm chán xuất hiện vào đầu thế kỷ 20.

Ông cho rằng nước Mỹ từ lâu đã được xây dựng trên tinh thần khởi nghiệp, mọi người không ngừng sáng tạo và khám phá những điều mới

“Chúng ta luôn tìm cách tạo ra cái mới, đi đến những vùng đất mới. Nhưng khi Henry Ford xây dựng các nhà máy, dù tạo ra nhiều việc làm, mô hình đó cũng phần nào đặt con người vào những khuôn mẫu cứng nhắc", ông nói.

Trong cách nhìn của Srinivas, AI sẽ giúp con người linh hoạt hơn, giảm mạnh nhu cầu vốn, đội ngũ nhân sự lớn ban đầu, nhiều công việc giờ đây có thể được tự động hóa hoặc hỗ trợ bởi các công cụ AI.

“Điều chúng tôi hướng tới là giúp doanh nghiệp tự chủ vận hành ở mức cao nhất”, ông Srinivas nói.

Quan điểm này có phần tương tự với Sam Altman, CEO của OpenAI, người từ lâu tin rằng AI sẽ tạo ra doanh nghiệp tỷ đô đầu tiên do một cá nhân vận hành.

Chúng ta luôn tìm cách tạo ra cái mới, đi đến những vùng đất mới. Nhưng khi Henry Ford xây dựng các nhà máy, dù tạo ra nhiều việc làm, mô hình đó cũng phần nào đặt con người vào những khuôn mẫu cứng nhắc.

CEO của Perplexity AI

Tuy vậy, ông Srinivas cho rằng cột mốc đó vẫn chưa xuất hiện, bởi chưa có một ứng dụng AI nào đủ sức tạo thêm 1 tỷ USD vào GDP Mỹ. Theo ông, kịch bản khả thi hơn là các doanh nghiệp nhỏ được tối ưu bằng AI sẽ dần phát triển lên quy mô lớn, thay vì xuất hiện ngay lập tức một “công ty một người” trị giá hàng tỷ USD.

Một ví dụ tiêu biểu là câu chuyện của Rudy Arora và Sarthak Dhawan. Năm 2024, khi còn là sinh viên, họ đã xây dựng nền tảng học tập và trắc nghiệm TurboAI với khoản đầu tư ban đầu chưa đến 300 USD.

Từ một dự án nhỏ, TurboAI nhanh chóng mở rộng lên quy mô 8,5 triệu người dùng và đạt doanh thu khoảng 1 triệu USD mỗi tháng tất cả chỉ với 13 nhân sự. Theo chia sẻ của họ, nếu không có AI, công ty này có thể đã cần tới hàng trăm nhân viên để vận hành.

Theo giới quan sát, các doanh nghiệp đang và sẽ dần “tăng trưởng bằng công nghệ” thay vì “tăng trưởng bằng nhân sự” như trước đây. Quy mô doanh nghiệp không còn tỷ lệ thuận với số lượng con người mà phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng tận dụng công cụ, trong kỷ nguyên AI.