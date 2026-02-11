CEO sàn tiền ảo Coinbase tuột khỏi danh sách người giàu nhất thế giới

Tài sản của ông Brian Armstrong, CEO của Coinbase, giảm hơn 10 tỷ USD tài trong vòng vài tháng và ông hiện không còn trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới...

Theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, ông Brian Armstrong, CEO công ty Coinbase Global Inc. - doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch và nền tảng giao dịch tiền số - đã bị loại khỏi nhóm 500 người giàu nhất thế giới, khi tài sản giảm hơn một nửa kể từ tháng 7/2025 do giá tiền số lao dốc.

Tài sản của ông Armstrong hiện giảm hơn 10 tỷ USD so với mức đỉnh 17,7 tỷ USD cách đây 7 tháng. Đợt sụt giảm mới nhất diễn ra sau khi ngân hàng JPMorgan Chase & Co. hạ 27% giá mục tiêu cổ phiếu Coinbase vào thứ Ba (10/2), với lý do thị trường tiền số suy yếu, khối lượng giao dịch giảm và tăng trưởng stablecoin chậm lại.

Stablecoin - nhóm tiền số được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo theo một đồng tiền pháp định như USD - thời gian qua thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư nhưng gần đây có dấu hiệu chững lại.

Lâu nay, giá cổ phiếu Coinbase biến động theo nhịp lên xuống của bitcoin. So với mức đỉnh ngày 18/7/2025, mã này giảm khoảng 60%, riêng phiên thứ Ba sụt 2,8%. Trong khi đó, giá bitcoin đã giảm khoảng một nửa so với đỉnh thiết lập vào đầu tháng 10/2025, sau giai đoạn liên tục đi xuống những tháng gần đây.

Phần lớn khối tài sản 7,5 tỷ USD hiện tại của ông Armstrong gắn với cổ phần 14% tại Coinbase, công ty có trụ sở tại New York mà ông đồng sáng lập cùng ông Fred Ehrsam vào năm 2012. Theo Bloomberg Billionaires Index, thời gian qua, ông định kỳ bán cổ phiếu Coinbase.

Ngoài ra, ông Armstrong còn nắm cổ phần tại công ty khởi nghiệp công nghệ sinh học NewLimit - dự án nghiên cứu kéo dài tuổi thọ do ông đồng sáng lập và tự rót vốn.

Không chỉ ông Armstrong, nhiều tỷ phú tiền số khác cũng bị loại khỏi danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Cameron Winklevoss và ông Tyler Winklevoss đều chứng kiến tài sản ròng giảm xuống còn 1,9 tỷ USD, từ mức 8,2 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Công ty Gemini Space Station Inc. - đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền số Gemini - tuần trước thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 25% nhân sự và thu hẹp một số hoạt động quốc tế. Giá bitcoin đi xuống cũng khiến khoản quyên góp của công ty này cho một nhóm gây quỹ chính trị giảm mạnh.

Tài sản của ông Michael Novogratz - nhà sáng lập, CEO công ty Galaxy Digital - cũng giảm xuống còn 6,2 tỷ USD, từ mức đỉnh 10,3 tỷ USD vào tháng 10/2025. Ông Novogratz nắm cổ phần khoảng 51% tại công ty tiền số có trụ sở ở New York này.

Trong quý 4/2025, Galaxy ghi nhận khoản lỗ khoảng 500 triệu USD, cao hơn dự báo, khi thị trường tiền số lao dốc. Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg gần đây, ông Novogratz thừa nhận ngành này đang trải qua một giai đoạn “đau đớn” rõ rệt.

Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Michael Saylor, CEO công ty Strategy Inc., đã mất khoảng 2/3 khối tài sản so với đỉnh tháng 7/2025 và hiện còn 3,4 tỷ USD. Phần lớn giá trị này đến từ cổ phần 8% tại Strategy - một trong những công ty niêm yết nắm giữ bitcoin lớn nhất.