"Cha đẻ" Dell "khoe" báo cáo doanh thu quý đầu tiên cách đây 42 năm

Ông Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies, mới đây đã chia sẻ lại trên mạng xã hội X bản báo cáo kết quả kinh doanh theo quý đầu tiên của công ty, được lập vào ngày 31/7/1984.
Đi kèm hình ảnh, ông viết: "Trang giấy này đã thay đổi cuộc đời tôi". Vị tỷ phú cho biết bản báo cáo kinh doanh đã thuyết phục cha mẹ để ông không phải quay lại giảng đường đại học.
Michael Dell thành lập công ty vào năm 1984 với tên gọi ban đầu PC's Limited, ngay trong phòng ký túc xá của Đại học Texas.
Chàng sinh viên 19 tuổi bắt đầu bằng việc nâng cấp máy tính cá nhân và lắp ráp các máy tính tương thích với IBM PC từ những linh kiện có sẵn trên thị trường.
Theo báo cáo được ông chia sẻ, hoạt động kinh doanh đã phát triển rất nhanh ngay từ những tháng đầu tiên. Chỉ trong một quý, PC's Limited đã đạt doanh thu gần 1 triệu USD từ việc bán linh kiện và máy tính, mang về lợi nhuận ròng 134.762,75 USD. Quy đổi theo giá trị năm 2026, khoản lợi nhuận này tương đương khoảng 433.150 USD.
Đây là thành tựu đáng nể với một công ty khởi nghiệp, đặc biệt là chỉ được gây dựng từ 1.000 USD vốn ban đầu của một sinh viên năm nhất. Điều đó đồng nghĩa khoản đầu tư ban đầu đã mang lại mức sinh lời khoảng 13.500% chỉ trong chưa đầy một năm.
4 năm sau khi thành lập, Dell chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sau hơn 25 năm là công ty đại chúng, Michael Dell cùng quỹ đầu tư Silver Lake Partners đã quyết định đưa Dell trở thành công ty tư nhân vào năm 2013 thông qua thương vụ trị giá 24,9 tỷ USD, trong bối cảnh doanh nghiệp phải vật lộn với sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh và máy tính bảng.
Sau 5 năm hoạt động dưới mô hình công ty tư nhân, Dell quay trở lại sàn chứng khoán. Hiện doanh nghiệp có vốn hóa thị trường khoảng 261,92 tỷ USD.
Từ một công ty khởi nghiệp trong phòng ký túc xá, Dell đã phát triển thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều thương hiệu máy tính nổi tiếng như Alienware và XPS, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng AI với các dòng máy chủ phục vụ siêu máy tính và trung tâm dữ liệu.
Theo báo cáo tài chính mới nhất, Dell ghi nhận đạt 43 tỷ USD doanh thu thuần và 3,4 tỷ USD lợi nhuận ròng.
Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, Michael Dell hiện là người giàu thứ năm thế giới với khối tài sản ước tính 229,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Dell cũng không ít lần đối mặt với những tranh cãi. Năm 2005, công ty bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra liên quan đến các vấn đề trong hoạt động kế toán.
Năm 2007, Dell vướng vào vụ kiện và chương trình thu hồi quy mô lớn đối với pin máy tính xách tay có nguy cơ bốc cháy. Đến năm 2015, doanh nghiệp tiếp tục phát hiện một lỗ hổng bảo mật có thể khiến dữ liệu khách hàng bị lộ.
Dù trải qua nhiều biến cố, nhưng sau hơn 4 thập kỷ phát triển, Dell vẫn là một trong những tên tuổi có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực máy tính cá nhân, máy tính xách tay, hạ tầng doanh nghiệp và các hệ thống phục vụ AI.
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