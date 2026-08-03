Khối ngoại rục rịch quay lại mua ròng tuần qua, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.433,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 630,2 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 31/2026 tại 1.735,78 điểm, tăng 49,67 điểm (+2,95%) so với tuần trước, ngắt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp, với thanh khoản có dấu hiệu hạ nhiệt sau tuần cải thiện mạnh trước đó.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.082 tỷ đồng/phiên, giảm 14,40% so với tuần trước và thấp hơn 1,80% so với mức bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.137 tỷ đồng/phiên, giảm 15,13% so với tuần trước và thấp hơn 3,25% so với mức bình quân 5 tuần.

Việc chỉ số phục hồi trong khi thanh khoản giảm cho thấy lực bán đã hạ nhiệt đáng kể, tuy nhiên dòng tiền mới vẫn chưa lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Đà hồi phục được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm Bất động sản vốn hóa lớn và một số cổ phiếu Ngân hàng, trong khi mức tăng của phần còn lại của thị trường khiêm tốn hơn.

VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với 11,9 điểm, tiếp đến là FPT (+3,3 điểm), VCB (+2,5 điểm), HPG (+2,2 điểm), MWG (+1,8 điểm), VIC (+1,4 điểm), VRE (+1,4 điểm), MBB (+1,3 điểm) và CTG (+1,1 điểm).

Ngoài ra, nhóm tiêu dùng cũng hỗ trợ tích cực với MSN (+1,0 điểm), VNM (+0,9 điểm) và MCH (+0,8 điểm).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ nhóm Ngân hàng, trong đó STB là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index (-2,1 điểm), tiếp theo là ACB (-1,6 điểm), HDB (-1,4 điểm), LPB (-0,9 điểm), SHB (-0,6 điểm) và VBB (-0,5 điểm). Ngoài ra, VJC, PVD, DIG, PDR và VHC cũng gây áp lực nhưng mức ảnh hưởng không lớn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.433,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 630,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, VNM, HPG, FPT, VCB, MSN, PNJ, MCH, LPB, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, VHM, VPB, VIX, ACB, GEX, SSI, HDB, EIB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.179,2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 280,8 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, VPB, TCB, VIX, VHM, NVL, HDB, SSI, VJC, GEX.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 10/18 ngành, chủ yếu là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top bán ròng có: VIC, VCB, FPT, PNJ, MCH, VNM, BSR, GMD, VSC.

Tự doanh mua ròng 47,3 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 383,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm: GMD, SSI, VHM, REE, VCB, NLG, HPG, TCX, BMP, MCH.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, VNM, FPT, LPB, CTG, VJC, VPB, PNJ, E1VFVN30, HDB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.207,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 34,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có: ACB, MBB, MSN, HPG, MSB, SSI, VJC, HCM, FRT, MWG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, BSR, VCB, TCB, FPT, MCH, VPI, NVL, NLG, PNJ.

Trong tuần 31/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền gia tăng ở Bất động sản, Thực phẩm, Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân, đồng thời phục hồi từ đáy 10 tuần ở nhóm Thiết bị điện. Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm về đáy hoặc tiệm cận đáy ở Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Dầu khí, Xây dựng và Vật liệu xây dựng.

Về diễn biến điểm số, Bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất và cũng đóng góp lớn nhất cho VN-Index với 14,5 điểm, chủ yếu nhờ VHM, VIC và VRE. Các nhóm Công nghệ thông tin (+3,2 điểm), Thực phẩm và đồ uống (+3,0 điểm), Bán lẻ (+3,0 điểm), Dịch vụ tài chính (+2,7 điểm) và Tài nguyên cơ bản (+2,5 điểm) cũng ghi nhận đóng góp tích cực.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền vẫn duy trì xu hướng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, nhưng tỷ trọng giao dịch của VN30 giảm nhẹ xuống 59,8% (từ 61,0% tuần trước), VNMID còn 32,8%, trong khi VNSML duy trì khoảng 3,8%.

Về thanh khoản, cả ba nhóm đều suy giảm nhưng mức giảm tập trung nhiều nhất ở VN30 (-16,1%, tương ứng giảm 1.612 tỷ đồng/phiên) và VNMID (-12,9%, tương ứng giảm 685 tỷ đồng/phiên), trong khi VNSML chỉ giảm 5,3% (tương ứng giảm 30 tỷ đồng/phiên).

Diễn biến giá tích cực trên cả ba nhóm vốn hóa. VN30 tăng mạnh nhất (+2,33%), tiếp đến là VNMID (+1,50%) và VNSML (+1,13%). Việc VN30 tiếp tục vượt trội về mức tăng cho thấy nhịp hồi phục của thị trường vẫn được dẫn dắt chủ yếu bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền vào nhóm vốn hóa này vẫn chưa thực sự bứt phá.