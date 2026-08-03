PMI tháng 7 đạt 52,9 điểm nhờ đơn hàng tăng và lạm phát giảm

Chỉ số PMI tháng 7/2026 tăng mạnh lên 52,9 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 2. Nhờ áp lực lạm phát giảm, sản lượng và đơn hàng mới tăng nhanh hơn, giúp doanh nghiệp lần đầu tăng quy mô lao động sau 5 tháng, tạo đà tăng trưởng cho nửa cuối năm…

Kết quả của Chỉ số PMI trong tháng 7 cho thấy động lực tăng trưởng cải thiện trong ngành sản xuất của Việt Nam. Ảnh: MOIT.

Sáng 3/8/2026, S&P Global công bố kết quả Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 7/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và xuất khẩu đều tăng nhanh hơn; Việc làm tăng, trong khi các công ty gia tăng hoạt động mua hàng; Áp lực lạm phát tiếp tục giảm.

Dữ liệu tháng 7 cho thấy động lực tăng trưởng của ngành sản xuất Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ. Các chỉ số về sản lượng, đơn đặt hàng mới, xuất khẩu và hoạt động mua hàng đều ghi nhận mức tăng cao hơn. Đặc biệt, quy mô việc làm đã tăng trưởng lần đầu tiên sau 5 tháng.

Các doanh nghiệp được hỗ trợ đáng kể khi áp lực lạm phát tiếp tục giảm; cả chi phí đầu vào và giá đầu ra đều có mức tăng chậm nhất trong vòng 10 tháng. Bên cạnh đó, tình trạng chậm trễ trong chuỗi cung ứng cũng đã giảm bớt.

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã tăng lên 52,9 điểm trong tháng 7, so với mức 51,8 điểm của tháng 6. Kết quả này cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện đáng kể so với tháng trước. Các điều kiện kinh doanh hiện đã ghi nhận sự khởi sắc trong 13 tháng liên tiếp, với mức tăng gần đây nhất là ấn tượng nhất kể từ tháng 2.

Sản lượng sản xuất tăng mạnh trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng qua. Tính đến nay, sản lượng đã duy trì đà tăng trưởng liên tục theo tháng kể từ tháng 5/2025.

Sự bứt phá của sản lượng chủ yếu nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ ba liên tiếp, với tốc độ cao hơn tháng 6. Tổng số đơn hàng mới được củng cố bởi sự gia tăng mạnh mẽ từ thị trường xuất khẩu, khi chỉ số này đạt tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 7/2024.

Theo khảo sát, bức tranh tăng trưởng tích cực này phần lớn phản ánh tác động từ việc áp lực lạm phát đã yếu đi. Mặc dù giá cước vận chuyển, nhiên liệu và dầu vẫn tăng ở một số nơi, nhưng sự sụt giảm gần đây của giá dầu thế giới đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Nhờ đó, cả chi phí đầu vào và giá đầu ra đều tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 9/2025.

Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng tiếp tục giảm trong tháng 7 khi mức độ kéo dài thời gian giao hàng của nhà cung cấp là ít đáng kể nhất kể từ tháng 5/2025. Ở những nơi ghi nhận thời gian giao hàng tăng, thành viên nhóm khảo sát cho rằng nguyên nhân là do tình trạng khan hiếm hàng hóa và khâu vận tải.

Đáng chú ý, các nhà sản xuất đã gia tăng hoạt động mua hàng trong tháng 7 với tốc độ mạnh nhất trong gần 4 năm rưỡi. Theo người trả lời khảo sát, hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng phản ánh yêu cầu sản xuất tăng, mặc dù một số công ty mua hàng để sử dụng trong tương lai.

Do nguyên liệu được đưa vào sản xuất liên tục, tồn kho hàng hóa đầu vào tiếp tục giảm sâu. Tồn kho thành phẩm cũng giảm tương ứng khi sản phẩm được nhanh chóng xuất kho để đáp ứng các đơn hàng mới.

Để đáp ứng khối lượng công việc tăng lên, các doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm nhân sự, đánh dấu đợt tăng lao động đầu tiên sau 5 tháng. Tuy nhiên, tốc độ tăng việc làm không đủ để tránh tình trạng tăng của lượng công việc tồn đọng khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng.

Những hy vọng rằng số lượng đơn đặt hàng mới sẽ tiếp tục tăng và những kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất là nằm trong những nhân tố hỗ trợ cho niềm tin kinh doanh về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới trong tháng 7. Tâm lý kinh doanh đã tăng thành mức cao của năm tháng, nhưng về mặt nào đó vẫn thấp hơn mức được ghi nhận vào thời gian trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở Trung Đông khi một số thành viên nhóm khảo sát đã nhấn mạnh khả năng xảy ra những vấn đề địa chính trị làm hạn chế tăng trưởng.

Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết nửa cuối năm 2026 đã có một khởi đầu mạnh mẽ khi dữ liệu chỉ số PMI tháng 7 cho thấy động lực tăng trưởng cải thiện trong ngành sản xuất của Việt Nam.

Áp lực lạm phát giảm và nhu cầu của khách hàng cải thiện đã giúp các công ty ngày càng có thể có thêm các đơn đặt hàng mới, kể cả từ thị trường nước ngoài, nơi mà tăng trưởng vẫn yếu kém tính đến thời điểm tháng 7.

Các nhà sản xuất đã đủ tự tin vào tương lai để bắt đầu tuyển thêm nhân viên, đồng thời gia tăng sản lượng và hoạt động mua hàng. Tuy nhiên, tâm lý kinh doanh vẫn thấp hơn mức được ghi nhận vào thời điểm trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở Trung Đông, và triển vọng của ngành sản xuất trong nửa cuối năm dường như sẽ vẫn gắn chặt chẽ với các sự kiện địa chính trị.