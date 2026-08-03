Đồng yên tiếp tục tăng giá mạnh sau khi Nhật Bản - Mỹ chính thức xác nhận can thiệp

Tỷ giá đồng yên so với đồng USD tiếp tục tăng mạnh vào đầu giờ sáng nay (3/8), sau khi Nhật Bản và Mỹ chính thức xác nhận đã can thiệp vào thị trường để hỗ trợ tỷ giá đồng tiền của Nhật...

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, bà Satsuki Katayama, phát biểu trước báo giới sáng 3/8 - Ảnh: Kyodo News.

Bộ Tài chính Nhật Bản ra tuyên bố xác nhận đã tiến hành một cuộc can thiệp mua vào đồng yên thông qua sự phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ vào hôm thứ Sáu (31/7).

Đây là một động thái phối hợp hiếm hoi của hai quốc gia đồng minh nhằm ngăn chặn những biến động mạnh của đồng yên Nhật. Lần gần đây nhất có sự can thiệp phối hợp như vậy là cách đây 16 năm.

Phía Nhật Bản tuyên bố rằng nước này "sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các biện pháp can thiệp có sự phối hợp trong tương lai" và duy trì liên lạc chặt chẽ với Bộ Tài chính Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, bà Satsuki Katayama, nhấn mạnh rằng Tokyo "luôn chú ý và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Tài chính Mỹ”.

Từ mức 163,73 yên đổi 1 USD vào hôm thứ Năm tuần trước, đồng yên đã tăng lên mức 157,57 yên/USD vào ngày thứ Sáu.

Đầu giờ sáng nay, đồng USD giảm giá thêm gần 0,9% so với đồng yên, còn 156,2 yên đổi 1 USD.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết hành động can thiệp vừa rồi được thực hiện "theo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và Mỹ" được ban hành vào tháng 9/2025 và nhằm giải quyết "sự biến động quá mức và các chuyển động không trật tự của đồng yên gần đây”.

Bộ này cũng cho biết Nhật Bản có kế hoạch sử dụng cơ chế mua lại (repo) dành cho các cơ quan tiền tệ quốc tế và nước ngoài của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - gọi là FIMA - trong tương lai để ứng phó với các biến động tỷ giá. Cơ sở repo FIMA cho phép các ngân hàng trung ương nước ngoài và các cơ quan tiền tệ quốc tế được Fed cung cấp thanh khoản USD ngắn hạn bằng cách tạm thời trao đổi trái phiếu kho bạc Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, cũng xác nhận hành động phối hợp can thiệp tỷ giá với Nhật Bản trong một tuyên bố, nói rằng "các hành động ngoại hối có sự phối hợp vào ngày thứ Sáu là nhằm chống lại các chuyển động thiếu trật tự của đồng yên”.

"Bộ Tài chính Mỹ vẫn duy trì mức độ chú ý cao và liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Tài chính Nhật Bản và BOJ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại tham gia vào các can thiệp phối hợp tiếp theo”, ông Bessent nói.

Ông Bessent cũng ủng hộ hướng đi chính sách rộng hơn của Tokyo, nói rằng Mỹ "ủng hộ mạnh mẽ các động thái thị trường và tiền tệ quyết đoán của Nhật Bản để điều chỉnh tình trạng đồng yên bị định giá thấp hơn đáng kể so với giá trị thực”.

Cũng vào ngày Chủ nhật theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ đã tham gia vào cuộc can thiệp phối hợp với Nhật Bản trong tuần trước để hỗ trợ đồng yên. Ông coi đây là một cử chỉ ủng hộ Nhật Bản và vì sự ổn định kinh tế toàn cầu.

"Họ muốn một chút giúp đỡ, và chúng tôi luôn sẵn sàng để giúp Nhật Bản", ông Trump nói với các phóng viên đi cùng trên chuyên cơ Không lực 1, nhấn mạnh "mối quan hệ tốt đẹp" giữa hai đồng minh. "Hơn bất cứ điều gì khác, đó là một tín hiệu của tình bằng hữu”, ông nói.

Theo giới phân tích, động thái can thiệp phối hợp đã phản ánh mối lo ngại của hai quốc gia rằng làn sóng bán tháo đồng yên và trái phiếu chính phủ Nhật Bản có nguy cơ gây ra hiệu ứng domino toàn cầu, chẳng hạn như gia tăng áp lực tăng mạnh hơn lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vốn đang tăng.

Nhật Bản đã gặp nhiều khó khăn trong việc kiềm chế tình trạng giảm giá không ngừng của đồng yên. Đồng nội tệ yếu đẩy giá nhập khẩu lên cao và kích thích lạm phát lan rộng hơn, ảnh hưởng đến sức mua của các hộ gia đình và và tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Thủ tướng Sanae Takaichi.

Cuộc can thiệp phối hợp này là lần đầu tiên kể từ hành động phối hợp năm 2011 nhằm làm suy yếu đồng yên sau trận động đất - sóng thần tàn phá miền Đông Nhật Bản.

Trước khi phối hợp với Mỹ để mua vào đồng yên vào hôm thứ Sáu, Nhật Bản có thể đã chi tới 58,97 tỷ USD để mua yên trong cuộc can thiệp vào thị trường ngoại hối ở New York vào hôm thứ Năm - theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu của BOJ. Hiện tại, động thái can thiệp ngày thứ Năm chưa được xác nhận.

Trong tuyên bố vừa rồi, ông Bessent tiếp tục kêu gọi Nhật Bản tăng lãi suất. Hôm thứ Sáu vừa rồi, BOJ giữ nguyên lãi suất, nhưng cũng đưa ra tín hiệu rõ ràng nhất cho đến nay về việc tăng lãi suất sớm.

Trong một dấu hiệu của sự phối hợp chính sách rộng hơn, Hàn Quốc đã can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách mua vào đồng won vào hôm thứ Năm.

Trước đợt can thiệp này, Nhật Bản đã can thiệp thị trường ngoại hối vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 để hỗ trợ đồng yên, nhưng kết quả chỉ là một đợt phục hồi ngắn ngủi. Việc BOJ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm là 1% vào tháng 6 cũng không thể mang lại một sự hỗ trợ lâu dài cho đồng yên.