Chấn chỉnh tình trạng ngân hàng tiếp tay tuồn đô la ra "chợ đen"

"Việc gom USD ngân hàng một phần được chính nhân viên các ngân hàng tiếp tay. Một phần do họ lách luật, chứng minh được mục đích mua USD nên cũng rất khó kiểm soát. Phần khác do tỷ trọng giao dịch rất nhỏ so với tổng giao dịch hệ thống. Phần còn lại, Ngân hàng Nhà nước đang bán USD bình ổn với giá mềm”, vị chuyên viên ngân hàng nói với phóng viên.