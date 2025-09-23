Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mức 1 triệu đồng mỗi lượng
Lan Nhi
23/09/2025, 11:21
Trong phiên sáng ngày 23/9, chênh lệch giá mua/bán vàng miếng SJC phổ biến trên thị trường từ 2 đến 2,6 triệu đồng mỗi lượng, thu hẹp từ mức 3 triệu đồng của tuần trước…
Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng.
Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,6 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (22/9), giá vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 23/9, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh phổ biến vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách này tại Mi Hồng chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp ở phía bắc là 1 triệu đồng/lượng.
Phú Quý và Mi Hồng cùng đặt giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng ở mức 134,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 133 triệu đồng/lượng và 133,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng miếng SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Đồng thời, Mi Hồng cũng là thương hiệu có mức giá vàng miếng mua vào cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống kinh doanh lớn cũng ghi nhận xu hướng tăng với biên độ tương đối đồng đều.
Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 128,3 triệu – 131 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (22/9), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Đóng cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI được niêm yết ở mức 128,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu trên cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tương tự, PNJ và Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh tăng trong phiên sáng 23/9.
Tại Thông báo số 499/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu vàng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng, cũng như sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Mở phiên sáng, cả hai thương hiệu trên cùng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 128,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 131,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch được duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Sau khi khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng. Kết phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá niêm yết trên.
Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng là thương hiệu ghi nhận duy nhất một nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng 23/9. Mở cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,8 triệu – 131,7 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.
Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất so với mặt bằng chung. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 23/9.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 118,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 121,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường New York,hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến giằng co. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/9, giá vàng giao ngay suy yếu 0,07%, lùi về mốc 3744,5 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng ngược chiều nhau.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 10,38 – 11,18 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách chỉ bằng 1/10 so với các doanh nghiệp còn lại, ở mức 880 nghìn đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng SJC giảm gần 2% tính từ lần thanh tra gần nhất
18:07, 22/09/2025
Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá thế giới
14:08, 19/09/2025
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 28% từ mức đỉnh phiên ngày 6/9
Hợp nhất hệ thống báo cáo thống kê, hướng tới minh bạch và hiệu quả
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính nhằm hợp nhất các quy định báo cáo, hiện đại hóa hệ thống thu thập dữ liệu và cung cấp một bức tranh toàn diện, chính xác hơn về "sức khỏe" tài chính quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ…
Xây dựng liên minh loyalty đa ngành tại Việt Nam - Tầm nhìn của LynkiD
Chương trình loyalty không còn xa lạ với ngành F&B, bán lẻ hay du lịch,… Tuy nhiên, không phải chương trình nào cũng đem lại hiệu quả.
Giải bài toán lợi ích giữa quản lý và thực thi khi bỏ thuế khoán
Theo các chuyên gia, chuyển từ thuế khoán sang kê khai sẽ giúp hộ kinh doanh minh bạch hơn nhưng hàng tồn kho không có hóa đơn đang khiến quá trình này gặp nhiều vướng mắc. Nỗi lo chứng từ, chi phí sổ sách và thói quen buôn bán cũ khiến nhiều hộ chưa sẵn sàng bước qua ngưỡng cửa mới.
Giá mua, bán vàng SJC giảm gần 2% tính từ lần thanh tra gần nhất
Chốt phiên ngày 22/9, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các thương hiệu tăng thêm 500–600 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước (20/9). Dù vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn mốc đợt thanh tra (8/9) gần 2%...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: