Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mức 1 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên sáng ngày 23/9, chênh lệch giá mua/bán vàng miếng SJC phổ biến trên thị trường từ 2 đến 2,6 triệu đồng mỗi lượng, thu hẹp từ mức 3 triệu đồng của tuần trước…

Trong phiên giao dịch sáng ngày 23/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,6 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (22/9), giá vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 23/9, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh phổ biến vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, khoảng cách này tại Mi Hồng chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp ở phía bắc là 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và Mi Hồng cùng đặt giá vàng miếng SJC bán ra chốt phiên sáng ở mức 134,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 133 triệu đồng/lượng và 133,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng miếng SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đồng thời, Mi Hồng cũng là thương hiệu có mức giá vàng miếng mua vào cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống kinh doanh lớn cũng ghi nhận xu hướng tăng với biên độ tương đối đồng đều.

Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 128,3 triệu – 131 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (22/9), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 23/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đóng cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI được niêm yết ở mức 128,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu trên cũng tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, PNJ và Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh tăng trong phiên sáng 23/9.

Tại Thông báo số 499/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu vàng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng, cũng như sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Mở phiên sáng, cả hai thương hiệu trên cùng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 128,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 131,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch được duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Sau khi khi tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 131,8 triệu đồng/lượng. Kết phiên sáng, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá niêm yết trên.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng là thương hiệu ghi nhận duy nhất một nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng 23/9. Mở cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,8 triệu – 131,7 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 23/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất so với mặt bằng chung. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen trong phiên sáng 23/9.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 118,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 121,5 triệu đồng/lượng.