Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá thế giới
Phương Linh
19/09/2025, 14:08
Lúc 13 giờ ngày 19/9/2025, tuỳ thương hiệu, giá bán vàng nhẫn dao động từ 128,7 triệu đồng/lượng đến 129,8 triệu đồng/lượng. Cá biệt, một doanh nghiệp niêm yết giá vàng thấp hơn giá thế giới khoảng 100 nghìn đồng/lượng...
Trong phiên giao dịch sáng 19/9/2025, ngoại trừ hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC, tất cả các đơn vị kinh doanh còn lại đều giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng.
Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 130,2 triệu – 131,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng.
Tương tự, sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 129,3 triệu – 132 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm vẫn duy trì giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 132 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/9, giá mua vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên không đổi.
Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá vàng miếng bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt. Một số thương hiệu điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn nhưng một số thương hiệu vẫn duy trì giá vàng nhẫn như phiên hôm qua (18/9).
Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI vẫn được niêm yết ở mức 126,3 triệu – 129,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu không đổi.
Tương tự, Phú Quý cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên 19/9. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý vẫn niêm yết ở mức 126,2 triệu – 129,2 triệu đồng/lượng từ phiên sáng.
Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung. Trong phiên sáng, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 115,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 118 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 18/9.
Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 13 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này niêm yết ở mức 114,5 triệu – 117,5 triệu đồng/lượng.
Với mức giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 126 triệu – 128,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/9, Công ty SJC vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 19/9, sau khi giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 126,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 129,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh tăng và 2 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 19/9.
Mở cửa phiên phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,3 triệu – 130,2 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán
Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm 600 nghìn đồng/lượng. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/9, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 126,8 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 129,7 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường New York, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến tăng. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2%, tiến lên mốc 3651 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 14,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 11,1 – 12,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Duy chỉ có Ngọc Thẩm, giá vàng thế giới cao hơn giá vàng nhẫn tại thương hiệu này khoảng 100 nghìn đồng/lượng.
Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 28% từ mức đỉnh phiên ngày 6/9
11:28, 18/09/2025
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh
14:00, 10/09/2025
Một doanh nghiệp bất ngờ nâng giá vàng miếng bán ra lên 136 triệu đồng/lượng
SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu
Ngày 18/9/2025, tại Lễ công bố giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh với “cú đúp” giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”.
Xuất nhập khẩu hụt hơi trong nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại tạm thời đảo chiều
Trong nửa đầu tháng 9/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 39,05 tỷ USD, giảm 3,25% so với nửa đầu tháng 8 do xuất khẩu suy yếu mạnh hơn nhập khẩu. Dù cán cân thương mại kỳ này thâm hụt 644,75 triệu USD nhưng lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9, cán cân thương mại vẫn thặng dư hơn 13 tỷ USD…
Hải quan khu vực X thu ngân sách hơn 14.100 tỷ đồng
Tính đến ngày 14/9/2025, tổng số thu ngân sách nhà nước tại Chi cục Hải quan khu vực X (Thanh Hoá và Sơn La) đạt 14.133 tỷ đồng, bằng 78,5% chỉ tiêu Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ giao (18.005 tỷ đồng)...
Khách hàng được vay tối đa 100 triệu đồng mỗi nền tảng P2P Lending
Để triển khai việc thử nghiệm giải pháp cho vay ngang hàng (P2P Lending) theo quy định tại Nghị định số 94/2025/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành 2 quyết định trong việc tạo lập môi trường, điều kiện thử nghiệm đối với giải pháp cho vay ngang hàng...
Từ vốn đến quản lý: ACB giúp hộ kinh doanh “lên đời” doanh nghiệp
Việc ACB triển khai bộ giải pháp tài chính toàn diện, tập trung vào cấp vốn và bảo lãnh đã mang đến giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp hiệu quả…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: