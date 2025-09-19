Một doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp hơn giá thế giới

Lúc 13 giờ ngày 19/9/2025, tuỳ thương hiệu, giá bán vàng nhẫn dao động từ 128,7 triệu đồng/lượng đến 129,8 triệu đồng/lượng. Cá biệt, một doanh nghiệp niêm yết giá vàng thấp hơn giá thế giới khoảng 100 nghìn đồng/lượng...

Trong phiên giao dịch sáng 19/9/2025, ngoại trừ hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng miếng SJC, tất cả các đơn vị kinh doanh còn lại đều giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng.

Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 130,2 triệu – 131,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 400 nghìn đồng/lượng và 300 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 129,3 triệu – 132 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm vẫn duy trì giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 130 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 132 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/9, giá mua vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên không đổi.

Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá vàng miếng bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 19/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt. Một số thương hiệu điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn nhưng một số thương hiệu vẫn duy trì giá vàng nhẫn như phiên hôm qua (18/9).

Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI vẫn được niêm yết ở mức 126,3 triệu – 129,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu không đổi.

Tương tự, Phú Quý cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên 19/9. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý vẫn niêm yết ở mức 126,2 triệu – 129,2 triệu đồng/lượng từ phiên sáng.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung. Trong phiên sáng, Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 115,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 118 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 18/9.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng và giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 13 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này niêm yết ở mức 114,5 triệu – 117,5 triệu đồng/lượng.

Với mức giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở mức 126 triệu – 128,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/9, Công ty SJC vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 19/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 19/9, sau khi giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 126,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 129,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh tăng và 2 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 19/9.

Mở cửa phiên phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,3 triệu – 130,2 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm 600 nghìn đồng/lượng. Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/9, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 126,8 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 129,7 triệu đồng/lượng.