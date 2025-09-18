Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 28% từ mức đỉnh phiên ngày 6/9

Trong phiên sáng 18/9, chênh lệch giữa giá vàng nhẫn "4 số 9" và giá vàng thế giới phổ biến từ 11,05 đến 12,25 triệu đồng/lượng, tuỳ từng thương hiệu. Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp phía Nam chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới 50 nghìn đồng...

Trong phiên giao dịch sáng ngày 18/9/2025, sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (17/9), giá mua vào vàng miếng tại tất cả các đơn vị kinh doanh đều đảo chiều giảm.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 130 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 132 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/9, giá mua vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 132 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 129,5 triệu đồng/lượng và 131 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 17/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý và Mi Hồng đồng loạt giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 18/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh chủ yếu ghi nhận diễn biến giảm nhưng biên đồng không đồng đều. Chỉ có hai thương hiệu vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với phiên hôm qua (17/9).

Tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan vào chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc yêu cầu cần tập trung xử lý vấn đề liên quan đến chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và giá vàng quốc tế. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống buôn lậu, minh bạch hóa thông tin bằng việc mở chuyên trang điện tử về giá vàng và nghiên cứu thành lập sàn giao dịch vàng. Ông cũng lưu ý Ngân hàng Nhà nước phải ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngay trong tháng 9 để sớm đưa chính sách mới vào thực tiễn.

Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI đều được niêm yết ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu không đổi.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá bán ra nhưng giữ nguyên giá mua vào. Thương hiệu này ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh giảm với chiều bán và 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen với chiều mua trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 115 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 118 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/9.

Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút mở cửa, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm được điều chỉnh tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này niêm yết ở mức 115,5 triệu – 118 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126 triệu – 129 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 17/9. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 18/9, Công ty SJC vẫn vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên 18/9. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý niêm yết ở mức 126,6 triệu – 129,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 17/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 18/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 18/9, sau khi giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng 18/9.

Mở cửa phiên phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,3 triệu – 130,3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 18/9, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,2 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên giao dịch sáng ngày 18/9, thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm là 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán