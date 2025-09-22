Giá mua, bán vàng SJC giảm gần 2% tính từ lần thanh tra gần nhất

Chốt phiên ngày 22/9, giá vàng miếng SJC tại hầu hết các thương hiệu tăng thêm 500–600 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước (20/9). Dù vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn mốc đợt thanh tra (8/9) gần 2%...

Sau nhịp đi ngang trong suốt phiên sáng, trong phiên giao dịch chiều ngày 22/9/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu tiếp tục tăng nửa triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 17 giờ, Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 131,6 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 133,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (20/9), giá vàng miếng SJC tại năm thương hiệu trên tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức tăng trên, Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 133,6 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng mua vào ở mức 132,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 17 giờ, DOJI đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 131,3 triệu – 133,3 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và và bán.

Phú Quý là thương hiệu duy nhất có giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào, Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên chiều ở mức 131 triệu – 133,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 22/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng ghi nhận diễn biến tăng với biên độ dao động từ 500 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường New York, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận diễn biến giằng co. Cập nhật lúc 17 giờ ngày 22/9, giá vàng giao ngay bật tăng hơn 1%, tiến lên mốc 3723 USD/oz. Tại Thông báo số 499/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ, Thủ tướng giao các cơ quan chức năng xây dựng giải pháp khả thi để cân bằng cung - cầu vàng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, buôn lậu vàng, cũng như sớm ban hành hướng dẫn thực hiện hiệu quả, hiệu lực Nghị định số 232/NĐ-CP ngày 26/8/2025 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Sau khi niêm yết giá giao dịch ở mức 126,8 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên chiều ở mức 127,3 triệu – 130 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 17 giờ ngày 22/9, Công ty SJC vẫn vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (20/9), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu trên tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 17 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ và DOJI được niêm yết ở mức 127,3 triệu – 130,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hai thương hiệu trên tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, Phú Quý là thương hiệu ghi nhận 4 lần điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên 22/9.

Cập nhật lúc 17 giờ, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 127,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/9.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất thị trường với 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 117 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 119,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Sang phiên chiều, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 17 giờ, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 118 triệu – 121 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 22/9 so với phiên 20/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Tính đến 17 giờ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 127,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên 22/9.

Mở cửa phiên phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 127,2 triệu – 130,1 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Sang phiên chiều, thương hiệu tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Cập nhật lúc 17 giờ ngày 22/9, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 127,8 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 130,7 triệu đồng/lượng.