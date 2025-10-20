Thứ Tư, 22/10/2025

Tài chính

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC giảm cả triệu đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước

Lan Nhi

20/10/2025, 12:45

Trong phiên ngày 20/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, sau khi tăng từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC dao động ở mức 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, giảm từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng so với phiên 18/10/2025...

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mốc 500 nghìn đồng mỗi lượng
Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC chạm mốc 500 nghìn đồng mỗi lượng

Trong phiên giao dịch sáng ngày 20/10/2025, sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều vào cuối tuần trước (18/10); giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên trong khi giá mua vào tăng nhẹ từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 150 triệu đồng/lượng, còn giá vàng miếng bán ra là 151 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 150,5 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/10, giá mua vào vàng miếng tại SJC tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, Ngọc Thẩm cũng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 150,5 triệu đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra là 151,5 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại PNJ. So với giá chốt phiên 18/10, giá mua vào vàng miếng tại PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua trong khi chiều bán giữ nguyên, DOJI vẫn niêm yết yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 150 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 151 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng 20/10/2025, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng vẫn giữ nguyên mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên 18/10. Trong khi đó, mức chênh lệch này tại các thương hiệu còn lại tiếp tục giảm từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, về mức 1 triệu – 1,7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 150,5 triệu đồng/lượng và 150 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 18/10, giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu trên không đổi cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 20/10, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 150,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên ngày 18/10, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu trên tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua, giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý ghi nhận ở mức 149,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra vẫn duy trì ở mức 151 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này vẫn không đổi mức giá giao dịch trên

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 20/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 20/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các thương hiệu ghi nhận sự phân hoá. Trong khi một số đơn vị kinh doanh giữ nguyên cả hai chiều mua và bán thì có hai doanh nghiệp nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn bán ra. Ngược lại, một doanh nghiệp tăng giá vàng nhẫn mua vào.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC vẫn giữ ổn định giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 150,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên ngày 18/10, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC” vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, tại PNJ và Phú Quý, cả hai thương hiệu này đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Tính đến 11 giờ, hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 155,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi cả hai chiều mua và bán. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 17/10, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Trong khi đó, sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 156 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn mua vào vẫn giữ nguyên ở mức 155 triệu đồng/lượng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm và 1 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 144 triệu - 150 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 18/10. Sau chưa đầy 20 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tuy nhiên, tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/10, Ngọc Thẩm tăng 4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 148 triệu – 152 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 18/10, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 20/10 so với phiên 18/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 20/10 so với phiên 18/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Ngược lại, DOJI là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” nhưng không thay đổi giá bán ra.

Mở cửa phiên sáng, sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua, giá vàng nhẫn mua vào tại DOJI niêm yết ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra vẫn duy trì ở mức 150,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Tại thị trường New York, cập nhật lúc 11 giờ ngày 20/10, hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng gần 0,3%, tiến lên mốc 4.262,5 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 14,67 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,37 – 21,67 triệu đồng/lượng. 

Thanh Hóa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thanh Hóa đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 17831/UBND-KTTC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ký yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp tăng thu, kiểm soát chi ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm để chống rửa tiền

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm để chống rửa tiền

Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…

Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công hơn 43.500 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch sau 9 tháng

Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công hơn 43.500 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch sau 9 tháng

Tính đến hết tháng 10/2025, Bộ Xây dựng ước giải ngân được hơn 43.500 tỷ đồng, tương đương gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm và hơn 54% kế hoạch sau điều chỉnh. Dù tiến độ được cải thiện nhưng vẫn chịu áp lực lớn từ vướng mắc mặt bằng và điều kiện thi công…

Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn mua vào gấp 5 lần giá bán ra

Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn mua vào gấp 5 lần giá bán ra

Trong phiên sáng ngày 21/10, tuỳ từng thương hiệu, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 2 – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Một doanh nghiệp phía Nam tăng 2,5 triệu đồng/lượng với chiều mua nhưng chiều bán chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng…

