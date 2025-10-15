Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng tới 7 triệu đồng/lượng trong 3 phiên

Trong 3 phiên đầu tuần (13 – 15/10), tùy từng thường hiệu, tổng mức tăng giá bán vàng nhẫn "4 số 9" dao động từ 5,8 triệu – 6,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC có mức tăng phổ biến là 4,8 triệu đồng/lượng…

Trong phiên giao dịch sáng ngày 15/10/2025, các thương hiệu kinh doanh tiếp tục tăng giá mua, bán vàng SJC lên tới cả triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên, Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 145,3 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 147,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, các thương hiệu trên tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng ở mức 145,6 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng

So với giá chốt phiên hôm qua (14/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng tổng cộng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức tăng đối với chiều mua và chiều bán vàng miếng SJC lần lượt ở mức 700 nghìn đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng là thương hiệu ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào với mức tăng lần lượt là 1 triệu đồng và 1,2 triệu đồng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 144,5 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 14/10, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến ở mức 145,3 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,6 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 15/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn, các thương hiệu kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” với mức tăng dao động từ 800 nghìn - 1,7 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ giá vàng nhẫn mua vào.

Chỉ trong 3 phiên đầu tuần (13 – 15/10), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đã ghi nhận tổng mức tăng dao động từ 4,5 triệu - 4,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tương tự đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, giá mua, bán ghi nhận mức tăng phổ biến từ 5,8 triệu đồng – 6,9 triệu đồng/lượng. Cá biệt, duy chỉ có Ngọc Thẩm ghi nhận giá bán vàng nhẫn tăng 8 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 145,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến lúc 10 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 14/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Lúc 10 giờ, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,7 triệu đồng – 146,7 triệu đồng/lượng. Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp với chiều bán và 2 lần tăng, giảm đối với chiều mua, giá vàng nhẫn mua vào tại DOJI giảm 200 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn bán ra tăng 800 nghìn đồng/lượng.

Tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán sau 2 lần nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao nhất thị trường.

Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều bán trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 145,3 triệu – 148,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ ngày 15/10, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng 15/10.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 144,7 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 147 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 14/10.

Giá bán vàng miếng SJC và giá bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 15/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp

Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng với chiều mua trong khi chiều bán tăng 100 nghìn/lượng.

Tính đến 10 giờ, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145 triệu đồng – 147,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng mức tăng là 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong phiên sáng, giá bán vàng miếng SJC chủ yếu niêm yết ở mức 147,3 triệu – 147,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra vẫn thấp hơn giá vàng miếng từ 100 nghìn đồng – 2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này cao hơn giá vàng miếng 700 nghìn đồng/lượng

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” với tổng mức tăng là 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,5 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 146,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 143,8 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, ngay khi mở cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 144 triệu – 147 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. Như vậy, trong phiên sáng, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.