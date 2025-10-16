Thứ Năm, 16/10/2025

Tài chính

Hai doanh nghiệp tăng giá mua vào vàng miếng gấp đôi giá bán ra

Phương Linh

16/10/2025, 14:59

Chốt phiên sáng, các đơn vị kinh doanh đều tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đáng nói, giá vàng miếng mua vào Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng từ 2,1 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng…

Tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 16/10/2025, các thương hiệu kinh doanh đồng loạt ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp với tổng mức tăng phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 147,1 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 149,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (15/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 16/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu chủ yếu vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, khoảng cách này được thu hẹp một nửa, về mức lần lượt là 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, chốt phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 146,5 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, hai thương hiệu này đều niêm giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 148,1 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 15/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào tăng 2,1 triệu đồng/lượng còn giá bán ra tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận giá mua vào tăng gấp đối giá bán ra với mức tăng lần lượt là 2,5 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng. Gía mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng ở mức 148,6 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng cũng được ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh lớn, tuy nhiên biên độ tăng có sự phân hoá rõ rệt. Đáng chú ý, có một doanh nghiệp ghi nhận giá mua vào tăng gần gấp đôi giá bán ra.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 16/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay với tổng mức tăng là 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Sau khi tăng 4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149 triệu -149,5 triệu đồng.

Trong phiên sáng 16/10/2025, tuỳ từng thương hiệu, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn ghi nhận diễn biến phân hoá. Các thương hiệu như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý vẫn duy trì mức chênh lệch ở mức 2,2 – 3 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này nới rộng thêm 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 3,5 triệu đồng/lượng. Cá biệt, mức chênh lệch tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ còn 300 nghìn đồng/lượng, giảm mạnh từ mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán; giá mua, bán vàng nhẫn đặt ở mức 150,5 triệu – 150,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp tăng liên tiếp trong phiên sáng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao nhất thị trường.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, chốt phiên sáng ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lựogn (mua – bán). So với giá chốt phiên 15/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Với 3 lần tăng liên tiếp, Công ty SJC cũng ghi nhận tổng mức tăng là 1,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 15/10. Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 148,1 triệu đồng/lượng.

Kết phiên sáng, DOJI và PNJ cùng niêm yết giá bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn mua vào của hai doanh nghiệp trên được niêm yết lần lượt ở mức 146,5 triệu đồng và 146 triệu đồng. So với giá chốt phiên 15/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại PNJ tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Trong khi đó, tại DOJI, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tăng 1,7 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” với tổng mức tăng là 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 16/10 so với phiên 15/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 16/10 so với phiên 15/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,6 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 148,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,1 triệu – 149,1 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào với tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Mở cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,6 triệu – 148,6 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148,5 triệu – 152 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Tại thị trường New York, cập nhật lúc 12 giờ ngày 16/10, hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng hơn 0,5%, tiến lên mốc 4.233,5 USD/oz, ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,16 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 12,16 – 18,06 triệu đồng/lượng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tham vấn ý kiến chuyên gia và thành viên thị trường về ba phương án: (1) Thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia độc lập, (2) Cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, và (3) Thiết lập sàn trong khuôn khổ Trung tâm tài chính quốc tế. Đa số ý kiến khuyến nghị thành lập lập Sàn giao dịch vàng quốc gia độc lập.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cho biết lộ trình triển khai sàn giao dịch vàng quốc gia chia thành ba giai đoạn: (1) chỉ giao dịch vàng nguyên liệu; (2) mở rộng thêm vàng miếng; (3) bao gồm cả vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng và công cụ phái sinh

Multimedia
Đọc nhiều nhất
VnEconomy