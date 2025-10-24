Đà giảm của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Trong phiên 24/10, giá vàng miếng SJC bán ra chỉ giảm 0,47%, trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn, tuỳ từng thương hiệu tăng từ 0,13% đến 0,47% nhưng chỉ bằng một nửa so với mức giảm gần 0,9% của giá vàng thế giới…

Sau khi tăng nhẹ phiên sáng ngày 24/10/2025, hầu hết các đơn vị kinh doanh vàng đều giảm giá mua, bán vàng miếng SJC trong phiên chiều.

Trong phiên sáng, công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147,8 triệu – 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua (23/10).

Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 146,8 triệu đồng/lượng còng giá vàng miếng bán ra là 148,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm.

Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút, các thương hiệu trên vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch. So với giá chốt phiên 23/10, giá giao dịch vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm đồng loạt tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 14 giờ 30 phút, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết giá mua, bán vàng SJC ở mức 147,8 triệu - 148,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/10, giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu này đều giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng mua vào tại Bảo Tín Minh Châu tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi đó tại Mi Hồng, giá vàng miếng mua vào giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Tính đến 14 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều niêm yết giá bán vàng SJC ở mức 148,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 146,3 triệu và 147,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/10, giá mua, bán vàng miếng tại hai thương hiệu trên đều giảm 700 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 24/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm giá cũng được ghi nhận tại các hệ thống kinh doanh. Mức điều chỉnh giảm dao động từ 200 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng ngày 24/10.

Trong phiên 24/10, chênh lệch giữ giá mua và giá bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu vẫn giữ nguyên ở mức từ 500 nghìn – 2 triệu đồng/lượng so với phiên 23/10. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng/lựogn , về còn 1 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 147,5 triệu – 152 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau gần 3 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 147 triệu - 151,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và chiều bán.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146,5 triệu – 151 triệu đồng/lượng.

Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 145,5 triệu – 150 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. Như vậy trong phiên 24/10, Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 2 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch ở mức 145,7 triệu – 148,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút, mức giá giao trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 23/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Công ty DOJI và PNJ cùng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,7 triệu – 149,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên 23/10.

Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút, cả hai thương hiệu trên đều đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,7 triệu – 148,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên chiều. So với giá chốt phiên 22/10, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ đều giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen với tổng mức giảm là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý giữ ổn định ở mức 146,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 23/10.

Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này giảm ngay 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 14 giờ 30 phút, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,8 triệu – 148,8 triệu đồng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 24/10 so với phiên 23/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên 24/10 với tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên chiều, Bảo Tín Minh Châu giảm thêm 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 14 giờ 30 phút, mức giá giao trên vẫn không đổi.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận mức mức điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất trên thị trường với tổng mức giảm là 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 150,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 151,8 triệu đồng/lượng đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 149,8 triệu – 151,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ 30 phút, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.