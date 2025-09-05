Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong 3 phiên cuối tuần (3 - 5/9), giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 3,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng được điều chỉnh bám sát giá vàng miếng…

Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/9/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn quốc tiếp tục tăng mạnh.

Theo đó, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra chốt phiên sáng ở mức 134,4 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 131,9 triệu đồng/lượng và 133,4 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng ngày 5/9/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ở mức từ 1 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý, khoảng cách này tăng 100 nghìn đồng/lượng, lên 2,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 4/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Riêng Phú Quý, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào với mức tăng lần lượt là 400 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường. Đóng cửa phiên sáng, sau khi nhận tổng mức tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,6 triệu – 134,8 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 5/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng diễn ra tại đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (4/9).

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn giữ giá mua, bán vàng nhẫn ổn định ở mức 116,8 triệu – 119 triệu đồng/lượng trong 3 phiên liên tiếp. Chốt phiên giao dịch sáng 5/9, thương hiệu này vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 126,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ được niêm yết ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch sáng, sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng ngày 5/9, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 127,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng nay, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 126,9 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 5/9 so với phiên 4/9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI cũng được niêm yết ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng thấp nhất so với mặt bằng chung.

Phú Quý là doanh nghiệp ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên giao dịch sáng 5/9.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 126,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/9, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.