Giá bán vàng miếng SJC tăng gần 4 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần
Phương Linh
05/09/2025, 13:38
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong 3 phiên cuối tuần (3 - 5/9), giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 3,8 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng được điều chỉnh bám sát giá vàng miếng…
Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/9/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn quốc tiếp tục tăng mạnh.
Theo đó, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,9 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra chốt phiên sáng ở mức 134,4 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 131,9 triệu đồng/lượng và 133,4 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 4/9, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Riêng Phú Quý, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra tăng mạnh hơn giá mua vào với mức tăng lần lượt là 400 nghìn đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường. Đóng cửa phiên sáng, sau khi nhận tổng mức tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,6 triệu – 134,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn, xu hướng tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cũng diễn ra tại đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt. Duy chỉ có một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (4/9).
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất vẫn giữ giá mua, bán vàng nhẫn ổn định ở mức 116,8 triệu – 119 triệu đồng/lượng trong 3 phiên liên tiếp. Chốt phiên giao dịch sáng 5/9, thương hiệu này vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.
Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 126,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là ba thương hiệu ghi nhận giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Mức giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ được niêm yết ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch sáng, sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 126,8 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng ngày 5/9, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 127,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 130 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Chốt phiên sáng nay, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 126,9 triệu – 129,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI cũng được niêm yết ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng thấp nhất so với mặt bằng chung.
Phú Quý là doanh nghiệp ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên giao dịch sáng 5/9.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 126,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/9, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Trên thị trường New York, tính đến 13 giờ ngày 5/9/2025, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,3%, tiếng lên mốc 3.558,2 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 19,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 14,31 – 14,91 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 4,11 triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC
10:53, 04/09/2025
Giá bán vàng miếng SJC tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng
11:26, 03/09/2025
Một doanh nghiệp bất ngờ niêm yết giá vàng miếng bán ra tại 131 triệu đồng/lượng
TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại
TPBank trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất đạt đồng thời hai giải thưởng lớn từ ADB năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong tài trợ thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Doanh nghiệp bảo hiểm tăng vốn điều lệ, củng cố nội lực cạnh tranh
Bảo hiểm VietinBank (VBI) vừa hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn thứ 9 trong nhóm các doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu thị trường.
Vì sao nhà đầu tư toàn cầu bán tháo trái phiếu chính phủ, mua vàng?
Lợi suất trái phiếu chính phủ leo thang và giá vàng tăng mạnh là những diễn biến thu hút sự quan tâm trên thị trường tài chính toàn cầu những ngày qua...
Áp lực chốt lời khiến giá vàng giảm, quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục xả
“Với kỳ vọng Fed hạ lãi suất về cơ bản đã được phản ánh vào giá vàng, báo cáo việc làm hàng tháng công bố vào ngày mai sẽ mang tính quyết định", một nhà giao dịch nhận định...
Thanh Hoá: Nhiều đơn vị “cán đích” giải ngân vốn đầu tư công
Đến cuối tháng 8/2025, Thanh Hóa giải ngân gần 7.750 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,8% kế hoạch. Nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% nhưng vẫn còn dự án chậm tiến độ, đòi hỏi các ngành, địa phương phải quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: