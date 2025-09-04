Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC
Phương Linh
04/09/2025, 10:53
Trong phiên sáng ngày 4/9, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh tăng từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi mức tăng phổ biến của giá vàng miếng SJC là 500 nghìn đồng/lượng…
Trong phiên giao dịch sáng ngày 4/9/2025, các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá mua, bán vàng miếng SJC so với giá chốt phiên hôm qua (3/9).
Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, duy chỉ có Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp trong phiên sáng 4/9.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, sau khi nhận tổng mức giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,1 triệu – 134,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất ghi nhận giá vàng miếng bán ra trên mức 134 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 132,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 133,9 triệu đồng/lượng từ phiên sáng.
So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên ghi nhận mức tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức tăng lần lượt là 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Trong phiên sáng ngày 4/9, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 133,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và 132,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại cả hai thương hiệu trên đều tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận mức tăng tương đối đồng đều. Riêng một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (3/9).
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” lúc mở cửa phiên sáng ở mức 116,3 triệu – 118,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/9, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên.
Trong khi đó, Công ty SJC là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao nhất thị trường đối với giá mua, bán vàng nhẫn "4 số 9".
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/9, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 126,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 128,7 triệu đồng/lượng từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/mỗi chiều.
Phú Quý là doanh nghiệp duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên giao dịch sáng 4/9.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 125,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126,1 triệu – 129,1 triệu đồng/lượng.
Tương tự, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 126,3 triệu – 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 3/9. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/9, mức giá giao dịch tại hai đơn vị trên vẫn không đổi.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/9, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng
Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 126,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/9, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận giá vàng nhẫn mua vào cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Tại thị trường thế giới, sau khi tăng gần 0,7% trong phiên hôm qua (3/9), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm mạnh, chấm dứt chuỗi tăng 8 phiên liên tiếp . Tính đến 10 giờ 30 phút, hợp đồng giá vàng giao ngay sụt hơn 1% lùi về mốc 3.523 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 20,14 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất được ghi nhận từ đầu năm đến nay. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 14,94 – 15,74 triệu đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 4,74 triệu đồng/lượng.
