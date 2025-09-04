Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh hơn vàng miếng SJC

Trong phiên sáng ngày 4/9, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh tăng từ 500 nghìn – 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi mức tăng phổ biến của giá vàng miếng SJC là 500 nghìn đồng/lượng…

Trong phiên giao dịch sáng ngày 4/9/2025, các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá mua, bán vàng miếng SJC so với giá chốt phiên hôm qua (3/9).

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, duy chỉ có Ngọc Thẩm ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp trong phiên sáng 4/9.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, sau khi nhận tổng mức giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 132,1 triệu – 134,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất ghi nhận giá vàng miếng bán ra trên mức 134 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 132,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 133,9 triệu đồng/lượng từ phiên sáng.

Trong phiên sáng ngày 4/9/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ở mức từ 1 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng từ phiên 29/8. Duy chỉ có Bảo Tín Minh Châu, khảong cách này giảm 500 nghìn đồng/lượng, xuống 1,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên ghi nhận mức tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức tăng lần lượt là 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong phiên sáng ngày 4/9, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 133,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 131,5 triệu đồng/lượng và 132,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại cả hai thương hiệu trên đều tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 4/9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp)

Trên thị trường vàng nhẫn, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn ghi nhận mức tăng tương đối đồng đều. Riêng một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (3/9).

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” lúc mở cửa phiên sáng ở mức 116,3 triệu – 118,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/9, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên.

Trong khi đó, Công ty SJC là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh tăng cao nhất thị trường đối với giá mua, bán vàng nhẫn "4 số 9".

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/9, Công ty SJC vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 126,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 128,7 triệu đồng/lượng từ khi mở cửa phiên sáng. So với giá chốt phiên 3/9, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/mỗi chiều.

Phú Quý là doanh nghiệp duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên giao dịch sáng 4/9.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 125,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 128,9 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 126,1 triệu – 129,1 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 4/9 so với phiên 3/9 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Tương tự, mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 126,3 triệu – 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 3/9. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/9, mức giá giao dịch tại hai đơn vị trên vẫn không đổi.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất thị trường.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/9, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 126,5 triệu – 129,5 triệu đồng/lượng

Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên giao dịch sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 126,6 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 129,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/9, thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận giá vàng nhẫn mua vào cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.