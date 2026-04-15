Chi tiết khối tài sản hơn 130 triệu USD của ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh

Theo bản kê khai tài chính mới được công bố, ông Kevin Warsh - ứng viên được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ tới - sở hữu khối tài sản ròng vào khoảng 131-209 triệu USD...

Hồ sơ này cho thấy ông có mối liên hệ sâu với Phố Wall thông qua các khoản đầu tư cá nhân và vai trò cố vấn cho các tổ chức tài chính.

Theo bản kê khai, ông Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn để kế nhiệm ông Jerome Powell hồi tháng 1, đã nhận hơn 13 triệu USD phí tư vấn trong năm ngoái. Trong đó, 10,2 triệu USD đến từ Duquesne - công ty quản lý tài sản của tỷ phú Stanley Druckenmiller.

Bản kê khai dài 69 trang, được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) công bố vào thứ Ba (14/4), liệt kê hàng trăm khoản đầu tư và tài sản mà ông Warsh đang nắm giữ. Theo đó, giá trị tài sản ròng của ông được ước tính vào khoảng 131-209 triệu USD.

Hồ sơ này cho thấy vợ ông Warsh là bà Jane Lauder - người thừa kế hãng mỹ phẩm Estee Lauder - cũng sở hữu khối tài sản lớn. Tại Mỹ, các bản kê khai tài chính thường chỉ công bố tài sản theo khoảng giá trị, thay vì nêu một con số cụ thể.

Theo bản kê khai, ông Warsh đang đầu tư hơn 100 triệu USD vào nhiều quỹ do Duquesne quản lý, trong đó có quỹ Juggernaut. Tuy nhiên, quỹ này không công bố chi tiết các tài sản bên trong do điều khoản bảo mật. Bản kê khai cũng cho thấy ứng viên chủ tịch Fed từng đảm nhiệm vai trò cố vấn tại các tổ chức tài chính. Cụ thể, ông nhận 1,6 triệu USD từ quỹ đầu cơ GoldenTree Asset Management và 750.000 USD từ công ty đầu tư tư nhân Cerberus Capital Management. Cả hai đều là quỹ chuyên mua bán nợ xấu.

Ngoài ra, ông Warsh còn nhận hơn 1,5 triệu USD thù lao diễn thuyết, chủ yếu từ các buổi phát biểu. Riêng quỹ đầu cơ Brevan Howard đã trả cho ông 750.000 USD cho ba lần xuất hiện tại sự kiện của quỹ.

Ông Warsh cũng sở hữu các khoản đầu tư liên quan tới hàng chục công ty khởi nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền số. Do ràng buộc bảo mật, khoảng 60 khoản đầu tư không được công bố chi tiết. Tuy nhiên, theo hồ sơ kê khai, ông sẽ thoái toàn bộ số tài sản này nếu được phê chuẩn làm Chủ tịch Fed.

Khối tài sản lớn của ông Warsh được dự báo sẽ trở thành một trọng tâm chất vấn của các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại phiên điều trần của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sắp tới. So với các đời chủ tịch Fed trước đây, bản kê khai tài chính của ông Warsh phức tạp hơn nhiều. Hồ sơ của ông Warsh dài 69 trang, trong khi bản kê khai gần nhất của ông Powell chỉ có 14 trang.

Phiên điều trần xem xét đề cử ông Warsh làm chủ tịch Fed tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21/4. Thông tin này được ông Tim Scott - thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của bang South Carolina và là Chủ tịch ủy ban - cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business ngày thứ Ba (14/4).

Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn tại Thượng viện có thể bị kéo dài. Để được thông qua, ông Warsh cần ít nhất 51 phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu toàn thể. Tiến trình này có nguy cơ chậm lại, trong bối cảnh một số thượng nghị sĩ yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ hoàn tất cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell trước khi Thượng viện xem xét phê chuẩn Chủ tịch Fed mới.

Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, dẫn đầu là ông Thom Tillis của bang North Carolina, cho rằng cuộc điều tra này là nỗ lực của ông Trump nhằm gây sức ép lên Fed và làm suy giảm tính độc lập của cơ quan này trong việc quyết định lãi suất.

Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Tuy nhiên, nếu đề cử của ông Warsh chưa phê chuẩn trước thời điểm đó do vướng cuộc điều tra, ông Powell có thể tạm thời tiếp tục điều hành Fed.

Ông Warsh từng giữ cương vị thành viên Hội đồng Thống đốc của Fed từ năm 2006-2011. Sau khi rời vị trí này, ông trở thành đối tác tại Duquesne. Trong thư gửi kèm bản kê khai tài chính, ông cho biết sẽ thoái toàn bộ vốn tại Duquesne và các tổ chức liên quan sau khi được Thượng viện phê chuẩn và trước khi chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed.

Theo một quan chức OGE, ông Warsh chỉ có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đạo đức công vụ sau khi hoàn tất việc thoái vốn theo cam kết. Trước khi tiếp quản Fed, ông cũng sẽ rời nhiều vị trí khác và bán bớt phần sở hữu tại một số doanh nghiệp.

Theo quy định của Quốc hội Mỹ, các ứng viên cho những vị trí cần được Thượng viện phê chuẩn đều phải công bố bản kê khai tài chính trước phiên điều trần, trong đó liệt kê các khoản đầu tư của bản thân và người thân.

Bên cạnh đó, Fed cũng có các quy định riêng về loại tài sản mà quan chức của cơ quan này được phép nắm giữ. Cụ thể, Fed hạn chế đầu tư vào các định chế tài chính, cấm sở hữu một số công cụ tài chính và không cho phép mua bán tài sản quanh thời điểm diễn ra các cuộc họp chính sách tiền tệ.

Ông Warsh vốn đã có tài sản lớn trước khi gia nhập Fed năm 2006 với tư cách thống đốc trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Sau khi rời vị trí này, ông cũng làm việc tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford - tổ chức nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ. Năm ngoái, Viện Hoover trả cho ông Warsh mức lương 150.000 USD.