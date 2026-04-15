Chi tiết khối tài sản hơn 130 triệu USD của ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh

Hồ sơ này cho thấy ông có mối
liên hệ sâu với Phố Wall thông qua các khoản đầu tư cá nhân và vai trò cố vấn
cho các tổ chức tài chính.
Theo bản kê khai, ông Warsh, người được Tổng thống Mỹ
Donald Trump lựa chọn để kế nhiệm ông Jerome Powell hồi tháng 1, đã nhận hơn 13
triệu USD phí tư vấn trong năm ngoái. Trong đó, 10,2 triệu USD đến từ Duquesne
- công ty quản lý tài sản của tỷ phú Stanley Druckenmiller.
Bản kê khai dài 69 trang, được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ
(OGE) công bố vào thứ Ba (14/4), liệt kê hàng trăm khoản đầu tư và tài sản mà
ông Warsh đang nắm giữ. Theo đó, giá trị tài sản ròng của ông được ước tính vào
khoảng 131-209 triệu USD.
Hồ sơ này cho thấy vợ ông Warsh là bà Jane
Lauder - người thừa kế hãng mỹ phẩm Estee Lauder - cũng sở hữu khối tài sản lớn.
Tại Mỹ, các bản kê khai tài chính thường chỉ công bố tài sản theo khoảng giá trị,
thay vì nêu một con số cụ thể.
Theo bản kê khai, ông Warsh đang đầu tư hơn 100 triệu USD
vào nhiều quỹ do Duquesne quản lý, trong đó có quỹ Juggernaut. Tuy nhiên, quỹ
này không công bố chi tiết các tài sản bên trong do điều khoản bảo mật. Bản kê
khai cũng cho thấy ứng viên chủ tịch Fed từng đảm nhiệm vai trò cố vấn tại các
tổ chức tài chính. Cụ thể, ông nhận 1,6 triệu USD từ quỹ đầu cơ GoldenTree
Asset Management và 750.000 USD từ công ty đầu tư tư nhân Cerberus Capital
Management. Cả hai đều là quỹ chuyên mua bán nợ xấu.
Ngoài ra, ông Warsh còn nhận hơn 1,5 triệu USD thù lao diễn thuyết, chủ yếu từ các buổi phát biểu. Riêng quỹ đầu cơ Brevan
Howard đã trả cho ông 750.000 USD cho ba lần xuất hiện tại sự kiện của quỹ.
Ông Warsh cũng sở hữu các khoản đầu tư liên quan tới hàng chục
công ty khởi nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền số.
Do ràng buộc bảo mật, khoảng 60 khoản đầu tư không được công bố chi tiết. Tuy
nhiên, theo hồ sơ kê khai, ông sẽ thoái toàn bộ số tài sản này nếu được phê chuẩn
làm Chủ tịch Fed.
Khối tài sản lớn của ông Warsh được dự báo sẽ trở thành một
trọng tâm chất vấn của các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tại phiên điều trần của Ủy
ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sắp tới. So với các đời chủ tịch Fed trước đây, bản
kê khai tài chính của ông Warsh phức tạp hơn nhiều. Hồ sơ của ông Warsh dài 69
trang, trong khi bản kê khai gần nhất của ông Powell chỉ có 14 trang.
Phiên điều trần xem xét đề cử ông Warsh làm chủ tịch Fed tại
Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21/4. Thông tin này được
ông Tim Scott - thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa của bang South Carolina và là Chủ
tịch ủy ban - cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business ngày thứ
Ba (14/4).
Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn tại Thượng viện có thể bị kéo
dài. Để được thông qua, ông Warsh cần ít nhất 51 phiếu thuận trong cuộc bỏ phiếu
toàn thể. Tiến trình này có nguy cơ chậm lại, trong bối cảnh một số thượng nghị
sĩ yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ hoàn tất cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông Powell trước
khi Thượng viện xem xét phê chuẩn Chủ tịch Fed mới.
Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, dẫn đầu là ông Thom
Tillis của bang North Carolina, cho rằng cuộc điều tra này là nỗ lực của ông
Trump nhằm gây sức ép lên Fed và làm suy giảm tính độc lập của cơ quan này
trong việc quyết định lãi suất.
Nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày
15/5. Tuy nhiên, nếu đề cử của ông Warsh chưa phê chuẩn trước thời
điểm đó do vướng cuộc điều tra, ông Powell có thể tạm thời tiếp tục điều hành
Fed.
Ông Warsh từng giữ cương vị thành viên Hội đồng Thống đốc của
Fed từ năm 2006-2011. Sau khi rời vị trí này, ông trở thành đối tác tại Duquesne.
Trong thư gửi kèm bản kê khai tài chính, ông cho biết sẽ thoái toàn bộ vốn tại
Duquesne và các tổ chức liên quan sau khi được Thượng viện phê chuẩn và trước
khi chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed.
Theo một quan chức OGE, ông Warsh chỉ có thể đáp ứng đầy đủ
các yêu cầu về đạo đức công vụ sau khi hoàn tất việc thoái vốn theo cam kết.
Trước khi tiếp quản Fed, ông cũng sẽ rời nhiều vị trí khác và bán bớt phần sở hữu
tại một số doanh nghiệp.
Theo quy định của Quốc hội Mỹ, các ứng viên cho những vị trí
cần được Thượng viện phê chuẩn đều phải công bố bản kê khai tài chính trước
phiên điều trần, trong đó liệt kê các khoản đầu tư của bản thân và người thân.
Bên cạnh đó, Fed cũng có các quy định riêng về loại tài sản
mà quan chức của cơ quan này được phép nắm giữ. Cụ thể, Fed hạn chế đầu tư vào
các định chế tài chính, cấm sở hữu một số công cụ tài chính và không cho phép
mua bán tài sản quanh thời điểm diễn ra các cuộc họp chính sách tiền tệ.
Ông Warsh vốn đã có tài sản lớn trước khi gia nhập Fed năm
2006 với tư cách thống đốc trẻ nhất trong lịch sử cơ quan này. Sau khi rời vị trí này, ông cũng làm việc tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford - tổ chức nổi tiếng với
quan điểm cứng rắn về chính sách tiền tệ. Năm ngoái, Viện Hoover trả cho ông
Warsh mức lương 150.000 USD.