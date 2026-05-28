Dow Jones cao chưa từng thấy, giá dầu sụt 5%

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (27/5) khi giá dầu sụt giảm mạnh sau tín hiệu khả quan về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran...
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 182,6 điểm, tương đương tăng 0,36%, đạt 50.644,28 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất từ trước tới nay của chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên.
Chỉ số S&P 500 tăng 0,02%, đạt 7.520,36 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,07%, đạt 26.674,73 điểm.
Do đã lập kỷ lục trong phiên trước, mức tăng nhẹ cũng đủ để S&P 500 và Nasdaq thiết lập kỷ lục đóng cửa mới trong phiên này.
Hỗ trợ cho phiên tăng này của chứng khoán Mỹ là cú sụt mạnh của giá dầu.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 5,29 USD/thùng, tương đương giảm 5,31%, chốt ở mức 94,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York mất 5,21 USD/thùng, tương đương giảm 5,55%, chốt ở mức 88,68 USD/thùng.
Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của hai loại dầu trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây.
Giá dầu trượt mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran sẽ cho phép hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz trở lại mức trước chiến tranh trong vòng 1 tháng. Phía Iran nói rằng đây là một nội dung trong thỏa thuận khung mà nước này và Mỹ đang thảo luận, đổi lại là Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng thông tin mà truyền thông nhà nước Iran đăng tải như trên là “hoàn toàn thêu dệt”.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng nước này sẽ cho đàm phán hòa bình với Iran “mọi cơ hội để thành công”. Phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Rubio nói tiến trình đàm phán hòa bình đã có một số bước tiến, rằng Tổng thống Donald Trump thiên về các biện pháp ngoại giao nhưng vẫn để ngỏ các lựa chọn khác nếu ngoại giao không mang lại kết quả.
“Chốt lại là chúng tôi ưa chuộng con đường ngoại giao để tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, và chúng tôi sẽ cho con đường này mọi cơ hội để thành công”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Rubio.
Xu hướng tăng bùng nổ của cổ phiếu chip trong những phiên gần đây đã có dấu hiệu yếu đi trong phiên này.
Cổ phiếu Micron - sau khi tăng 19% trong phiên ngày thứ Ba, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt mức 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên - đã tăng chậm lại trong phiên ngày thứ Tư. Chốt phiên, Micron tăng 3,6%.
Trong khi đó, cổ phiếu Intel và Qualcomm cùng giảm, với mức giảm tương ứng 1% và 6%, sau khi tăng 3% và 4% trong phiên trước.
Làn sóng đầu tư AI đang “tiếp lửa” cho các cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu chip, hỗ trợ cho xu hướng thị trường giá lên bền bỉ của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã cảnh báo về sự tập trung quá mức của xu hướng tăng điểm vào một số ít cổ phiếu, cũng như mức định giá đã bị đẩy lên quá cao của các cổ phiếu chip.
“Tác động lớn của AI trong những năm và thập kỷ sắp tới là điều không thể phóng đại, nhưng định giá hiện tại của nhiều cổ phiếu bán dẫn đã có dấu hiệu của bong bóng và tăng quá nhanh”, chiến lược gia trưởng Eric Parnell của công ty Great Valley Advisor Group nhận định với hãng tin CNBC.
Điển hình của xu hướng tăng nóng ở các cổ phiếu chip là hai cổ phiếu Micron và Intel đều đã tăng gấp hơn 3 lần trong năm nay.
“Chúng ta đang chứng kiến chu kỳ bùng nổ mới nhất của cổ phiếu chip, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các chu kỳ tăng thường được tiếp nối bởi chu kỳ giảm”, ông Parnell nói thêm.
Về tình hình ở eo biển Hormuz, giao thông vẫn trong tình trạng hạn chế nhưng đã có một vài dấu hiệu của sự cải thiện. Dữ liệu vận tải biển do hãng tin Reuters thu thập được cho thấy một tàu chở sản phẩm dầu của hãng COSCO của Trung Quốc đang trong hành trình đi qua eo biển này trong ngày thứ Tư. Trong vòng 1 ngày trước đó, đã có hai tàu chở dầu khác đi qua được điểm nghẽn hàng hải này.
“Sự gia tăng của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang củng cố kỳ vọng rằng tuyến đường biển huyết mạch này có thể dần mở cửa trở lại, giúp khôi phục lại dòng chảy năng lượng toàn cầu và giảm bớt phần bù rủi ro nguồn cung trong ngắn hạn”, ông Mark Schaefer - một giám đốc của công ty môi giới Liquidity Energy - nói với Reuters.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc eo biển Hormuz đóng cửa đã khiến dòng chảy dầu thô từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu mất đi hơn 14 triệu thùng mỗi ngày.
Cú sốc nguồn cung này đang làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, đặt ra sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương.
Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói Fed cần phải tập trung vào việc kiểm soát rủi ro lạm phát đang gia tăng vì thị trường lao động Mỹ vẫn đang ổn. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng “còn quá sớm” để dự báo liệu hướng đi hiện tại của chính sách tiền tệ có thay đổi hay không.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, mặc giá dầu leo thang trở lại
08:23, 27/05/2026
1.500 con tàu đang mắc kẹt, chờ eo biển Hormuz mở cửa trở lại
09:50, 27/05/2026
Thêm hai hãng chip đạt mức vốn hóa trên 1 nghìn tỷ USD
Phiên giảm này của giá vàng diễn ra dù giá dầu sụt hơn 5% và đồng USD cũng đi xuống...
Nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn mở rộng sản xuất ở Trung Quốc
Nhiều doanh nghiệp châu Âu vẫn duy trì hoặc mở rộng chuỗi cung ứng ở Trung Quốc, bất chấp nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) về giảm rủi ro (de-risking) bằng cách giảm sự phụ thuộc vào sản xuất ở Trung Quốc...
Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hàng xa xỉ nội địa
Thói quen mua sắm của người tiêu dùng Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ, khi ngày càng có nhiều người chuyển sang ưa chuộng các sản phẩm xa xỉ được sản xuất trong nước thay vì lựa chọn thương hiệu nước ngoài...
15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua
Bảng xếp hạng các điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới đã có sự thay đổi đáng kể trong 10 năm qua...
5 loại hàng hóa châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào nhập khẩu từ Trung Quốc
Châu Âu đang nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng, nhưng đây là một việc không dễ, nhất là đối với những mặt hàng có ý nghĩa chiến lược...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: