Dow Jones cao chưa từng thấy, giá dầu sụt 5%

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (27/5) khi giá dầu sụt giảm mạnh sau tín hiệu khả quan về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran...

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 182,6 điểm, tương đương tăng 0,36%, đạt 50.644,28 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất từ trước tới nay của chỉ số blue-chip gồm 30 cổ phiếu thành viên.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,02%, đạt 7.520,36 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,07%, đạt 26.674,73 điểm.

Do đã lập kỷ lục trong phiên trước, mức tăng nhẹ cũng đủ để S&P 500 và Nasdaq thiết lập kỷ lục đóng cửa mới trong phiên này.

Hỗ trợ cho phiên tăng này của chứng khoán Mỹ là cú sụt mạnh của giá dầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 5,29 USD/thùng, tương đương giảm 5,31%, chốt ở mức 94,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York mất 5,21 USD/thùng, tương đương giảm 5,55%, chốt ở mức 88,68 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của hai loại dầu trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây.

Giá dầu trượt mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tehran sẽ cho phép hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz trở lại mức trước chiến tranh trong vòng 1 tháng. Phía Iran nói rằng đây là một nội dung trong thỏa thuận khung mà nước này và Mỹ đang thảo luận, đổi lại là Mỹ sẽ rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực xung quanh Iran.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ, nói rằng thông tin mà truyền thông nhà nước Iran đăng tải như trên là “hoàn toàn thêu dệt”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng nước này sẽ cho đàm phán hòa bình với Iran “mọi cơ hội để thành công”. Phát biểu tại một cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Rubio nói tiến trình đàm phán hòa bình đã có một số bước tiến, rằng Tổng thống Donald Trump thiên về các biện pháp ngoại giao nhưng vẫn để ngỏ các lựa chọn khác nếu ngoại giao không mang lại kết quả.

“Chốt lại là chúng tôi ưa chuộng con đường ngoại giao để tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, và chúng tôi sẽ cho con đường này mọi cơ hội để thành công”, hãng tin CNBC dẫn lời ông Rubio.

Xu hướng tăng bùng nổ của cổ phiếu chip trong những phiên gần đây đã có dấu hiệu yếu đi trong phiên này.

Cổ phiếu Micron - sau khi tăng 19% trong phiên ngày thứ Ba, đưa vốn hóa thị trường của công ty vượt mức 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên - đã tăng chậm lại trong phiên ngày thứ Tư. Chốt phiên, Micron tăng 3,6%.

Trong khi đó, cổ phiếu Intel và Qualcomm cùng giảm, với mức giảm tương ứng 1% và 6%, sau khi tăng 3% và 4% trong phiên trước.

Làn sóng đầu tư AI đang “tiếp lửa” cho các cổ phiếu công nghệ, nhất là cổ phiếu chip, hỗ trợ cho xu hướng thị trường giá lên bền bỉ của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đã cảnh báo về sự tập trung quá mức của xu hướng tăng điểm vào một số ít cổ phiếu, cũng như mức định giá đã bị đẩy lên quá cao của các cổ phiếu chip.

“Tác động lớn của AI trong những năm và thập kỷ sắp tới là điều không thể phóng đại, nhưng định giá hiện tại của nhiều cổ phiếu bán dẫn đã có dấu hiệu của bong bóng và tăng quá nhanh”, chiến lược gia trưởng Eric Parnell của công ty Great Valley Advisor Group nhận định với hãng tin CNBC.

Điển hình của xu hướng tăng nóng ở các cổ phiếu chip là hai cổ phiếu Micron và Intel đều đã tăng gấp hơn 3 lần trong năm nay.

“Chúng ta đang chứng kiến chu kỳ bùng nổ mới nhất của cổ phiếu chip, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các chu kỳ tăng thường được tiếp nối bởi chu kỳ giảm”, ông Parnell nói thêm.

Về tình hình ở eo biển Hormuz, giao thông vẫn trong tình trạng hạn chế nhưng đã có một vài dấu hiệu của sự cải thiện. Dữ liệu vận tải biển do hãng tin Reuters thu thập được cho thấy một tàu chở sản phẩm dầu của hãng COSCO của Trung Quốc đang trong hành trình đi qua eo biển này trong ngày thứ Tư. Trong vòng 1 ngày trước đó, đã có hai tàu chở dầu khác đi qua được điểm nghẽn hàng hải này.

“Sự gia tăng của hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang củng cố kỳ vọng rằng tuyến đường biển huyết mạch này có thể dần mở cửa trở lại, giúp khôi phục lại dòng chảy năng lượng toàn cầu và giảm bớt phần bù rủi ro nguồn cung trong ngắn hạn”, ông Mark Schaefer - một giám đốc của công ty môi giới Liquidity Energy - nói với Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc eo biển Hormuz đóng cửa đã khiến dòng chảy dầu thô từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu mất đi hơn 14 triệu thùng mỗi ngày.

Cú sốc nguồn cung này đang làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, đặt ra sức ép tăng lãi suất đối với các ngân hàng trung ương.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói Fed cần phải tập trung vào việc kiểm soát rủi ro lạm phát đang gia tăng vì thị trường lao động Mỹ vẫn đang ổn. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng “còn quá sớm” để dự báo liệu hướng đi hiện tại của chính sách tiền tệ có thay đổi hay không.