"Chiến dịch 20 ngày đêm" quyết tâm xử lý triệt để tình trạng nợ đọng văn bản

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh mới đây đã ký Công văn số 1666/BTP-CTXDVBQPPL về việc triển khai thực hiện "Chiến dịch 20 ngày đêm" theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 125/TB-VPCP để thực hiện "Chiến dịch 20 ngày đêm" phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành trước ngày 01/4/2026.

Theo Công văn, ngày 14/3/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 125/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về xây dựng Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm (KPI) công tác xây dựng pháp luật và rà soát, kiểm điểm việc ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Trong đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực cao nhất, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ xây dựng dự án, dự thảo văn bản; phát động "Chiến dịch 20 ngày đêm" (từ ngày 12/3/2026 đến ngày 31/3/2026) phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành trước ngày 1/4/2026.

Để triển khai hiệu quả Kết luận của Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu các Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt nội dung Thông báo số 125/TB-VPCP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức có liên quan; xác định công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật là nhiệm vụ trong tâm, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay; trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện "Chiến dịch 20 ngày đêm" của đơn vị mình.

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như ưu tiên tối đa thời gian, nguồn lực cho công tác thẩm định, nhất là thẩm định các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực.

Trong đó, bám sát các tiêu chí thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, nội dung, chất lượng dự thảo văn bản, Tờ trình cần bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện đầy đủ các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; phân cấp, phân quyền; cắt giảm thủ tục hành chính và lý do theo đúng chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 125/TB-VPCP.

Lưu ý xác định việc rà soát quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp là nội dung bắt buộc trong thẩm định; trường hợp phát hiện nguy cơ phát sinh khoảng trống pháp lý do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, phải nêu rõ trong báo cáo thẩm định và đề xuất cụ thể phương án xử lý.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo, tham gia ngay từ đầu của quá trình xây dựng chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; trường hợp cần thiết, theo đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, kịp thời đề xuất Lãnh đạo Bộ cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia hỗ trợ các cơ quan này trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, sớm hoàn thành có hiệu quả Chiến dịch theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Tăng cường huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học có liên quan, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham gia vào hoạt động thẩm định. Theo dõi, bám sát việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án, dự thảo văn bản sau thẩm định để kịp thời tham mưu báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chủ động theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và Đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá, chấm điểm (KPI) về công tác xây dựng pháp luật nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý để vận hành công cụ quản lý, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng đề nghị các Thứ trưởng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi phụ trách trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, thẩm định hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tuyệt đối không để tình trạng chậm thẩm định, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết.