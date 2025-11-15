Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027

Chiều 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan để rà soát tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ...

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp bách của các dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt rất quan tâm đến tiến độ triển khai. Chính phủ đã thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc.

Thủ tướng biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp và tỉnh An Giang trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý rằng khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều, do đó yêu cầu các chủ thể liên quan tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, đồng thời nếu có khó khăn vượt thẩm quyền thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời để xử lý.

Chỉ đạo cụ thể các dự án trọng điểm, Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang chịu trách nhiệm xây dựng nhà máy xử lý nước thải theo hình thức đầu tư – kinh doanh, bảo đảm trong tháng 11/2025 hoàn thành toàn bộ thủ tục. Các công trình đầu tư theo hình thức BT, BOT phải hoàn tất hồ sơ, thủ tục trong tháng 11; trường hợp vượt thẩm quyền, tỉnh phải báo cáo Chính phủ.

Đối với các dự án đường bộ trục chính, Thủ tướng yêu cầu triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Riêng dự án đường sắt đô thị sẽ được thực hiện theo mô hình PPP (đối tác công tư), trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, chia sẻ rủi ro hợp lý, công khai, minh bạch.

Các dự án hồ nước Dương Đông 2 và Cửa Cạn, cùng với các dự án ngầm hóa cáp quang, số hóa hạ tầng kỹ thuật, được giao tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức đầu tư công, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm cấp đủ vốn theo tiến độ được phê duyệt, tuyệt đối không để chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ tổng thể.

Về dự án cải thiện cảnh quan môi trường đặc khu Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu triển khai với tinh thần “sáng, xanh, sạch, đẹp”, để bạn bè quốc tế khi đến tham dự APEC 2027 có thể cảm nhận được thiên nhiên tươi đẹp và hình ảnh thân thiện của Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sớm bổ sung thêm nguồn điện cho Phú Quốc, bảo đảm ổn định năng lượng cho sự kiện.

Đối với Cảng hành khách hàng hải quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Chính phủ để xử lý kịp thời. Riêng với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan bàn giao, tiếp nhận và xử lý tài sản của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đúng quy định pháp luật, vận dụng linh hoạt theo các điều khoản của Luật Đất đai và Luật Doanh nghiệp, đảm bảo không thất thoát tài sản, không gây chậm tiến độ, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đồng thời vẫn giữ được tiến độ triển khai các hạng mục tiếp theo.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp phải đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không, vận hành thông suốt và hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp tục chỉ đạo toàn diện các công việc liên quan, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh để tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện.