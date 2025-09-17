Chính phủ dự kiến nợ công chạm 37% GDP vào cuối năm 2025

Trong Báo cáo số 776/BC-CP vừa gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ dự kiến đến cuối 2025 nợ công sẽ ở mức 36% – 37% GDP; bội chi ngân sách nằm dưới ngưỡng Quốc hội phê duyệt…

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt khoảng 9,5 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra là 8,3 triệu tỷ đồng. Kết quả này cao gấp khoảng 1,36 lần so với tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 – 2020.

Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt trên 18 % GDP (tổng sản phẩm trong nước), trong đó nguồn thu từ thuế và phí chiếm khoảng hơn 14 % GDP. Đây là mức đạt mục tiêu theo đúng định hướng tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 5 năm.

Chính phủ ước tính tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 ước đạt khoảng 10,5 triệu tỷ đồng, cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 10,26 triệu tỷ đồng theo Nghị quyết số 23. Ngân sách nhà nước đã bảo đảm đầy đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, bao gồm phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh và phục hồi sau đại dịch.

Trong cơ cấu chi, chi đầu tư phát triển được ưu tiên đẩy mạnh. Ước tính, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng từ 28,3 % năm 2021 lên 31 % năm 2025. Tổng nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đầu tư phát triển trong 5 năm đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, cao hơn so với chỉ tiêu 2,87 triệu tỷ đồng tại Nghị quyết số 23.

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021–2025 ước đạt khoảng 9,5 triệu tỷ đồng, dự kiến vượt kế hoạch khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 14,5% so với chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua.

Ngoài ra, Chính phủ đã dành thêm 176,4 nghìn tỷ đồng ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội.

Đối với chi thường xuyên, tỷ trọng được điều chỉnh giảm dần qua các năm. Chính phủ ước tính đến năm 2025, tỷ trọng chi thường xuyên giảm xuống dưới 60% tổng chi ngân sách nhà nước.

Bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021 – 2025 được kiểm soát ở mức 3,1 đến 3,2% GDP, giảm so với mức bình quân 3,45 % của giai đoạn 2016 – 2020. Mức bội chi này nằm trong giới hạn không quá 3,7% GDP đã được Quốc hội phê duyệt.

Chính phủ điều hành bội chi theo nguyên tắc chặt chẽ, gắn với kiểm soát vay và sử dụng vốn vay hiệu quả, ưu tiên cho các dự án đầu tư trọng điểm, bảo đảm hiệu quả đầu tư công và cân đối tài khóa quốc gia.

Tỷ lệ nợ công tiếp tục xu hướng giảm trong giai đoạn 2021 – 2025. Cụ thể, nợ công giảm từ 42,7% GDP vào năm 2021 xuống khoảng 34% vào năm 2024 và dự kiến khoảng 36 đến 37% GDP vào cuối năm 2025.

Các chỉ tiêu nợ công đều nằm trong giới hạn an toàn đã được Quốc hội thông qua. Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại danh mục nợ theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.