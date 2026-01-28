Chính phủ yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương tổ chức triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài; không để lãng phí tài sản của nhà nước, người dân, doanh nghiệp…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính phát huy tích cực vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ (Ban chỉ đạo 751) nhằm điều phối, hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiên cứu, tổng hợp, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban chỉ đạo 751 (Hệ thống 751), đồng thời, báo cáo Ban chỉ đạo phương hướng xử lý cụ thể.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ động hướng dẫn và mở Hệ thống 751 để các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục cập nhật thông tin, danh mục các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng lâu dài mà đến thời điểm ngày 31/12/2025 chưa được báo cáo hoặc xử lý, giải quyết.

Bên cạnh nhiệm vụ này, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện chính sách đặc thù, điều kiện áp dụng, nguyên tắc thực hiện nêu tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 đối với các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế chính sách theo mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

Đồng thời, Bộ chủ trì trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 265/2025/QH15 Kỳ họp thứ 10 Quốc hội, khóa XV về việc mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án có tình huống pháp lý tương tự trên phạm vi toàn quốc, bao gồm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ và quy định khác liên quan (trường hợp cần thiết), nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tích cực xử lý những dự án tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền hoặc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết (nếu có) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên Hệ thống 751 liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, nông nghiệp, thuỷ lợi và lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi của Bộ theo chỉ đạo, phân công của Ban chỉ đạo.

Đối với lĩnh vực xây dựng, Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực, chủ động xử lý những dự án tồn đọng kéo dài theo thẩm quyền; hoặc xây dựng cơ chế, chính sách trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết (nếu có) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đô thị, nhà ở, xây dựng và lĩnh vực khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi theo dõi của Bộ Xây dựng theo phân công của Ban chỉ đạo.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát danh mục các dự án, đất đai đề nghị cho phép áp dụng cơ chế, chính sách được Quốc hội quyết nghị tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 trên địa bàn của mình, đảm bảo bám sát nguyên tắc tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Kết luận số 182-KL/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện thông tin còn thiếu gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ ban hành danh mục dự án, đất đai theo quy định tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 của Quốc hội.

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện, chủ động trong triển khai thực hiện và tháo gỡ ngay cho các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả trên Hệ thống 751 và báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.