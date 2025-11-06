Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 13

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.
Công điện gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.
Công điện nêu rõ: Bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo khi ảnh hưởng đến đất liền vẫn có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào thời kỳ thủy triều cao, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kèm theo mưa cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua.
Tiếp theo Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:
Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố - Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với cơn bão số 13 trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự;
Đồng thời chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố nêu trên hoàn thiện phương án ứng phó bão số 13, gửi phương án đã được Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 11 giờ ngày 6/11/2025.
Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (cụ thể: Bộ Quốc phòng đi tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi tỉnh Gia Lai, Bộ Xây dựng đi tỉnh Đắk Lắk).
Chiều 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51, cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục và dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi)...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.
Khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, thể chế lại trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển ngay cả khi nguồn lực sẵn có, như thực trạng giải ngân đầu tư công. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn mà là “mệnh lệnh sống còn”, là chìa khóa để kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững...
Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra trong 2 ngày 28-29/11/2025 tại TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất các giải pháp phát triển logistics trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị ngành dịch vụ logistics quốc gia…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: