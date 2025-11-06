Thứ Năm, 06/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chính phủ yêu cầu tập trung triển khai, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão số 13

06/11/2025, 09:29

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 5/11/2025 yêu cầu tập trung triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 13.

Lực lượng Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế sẵn sàng ứng phó bão số 13. Ảnh: TTXVN
Lực lượng Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế sẵn sàng ứng phó bão số 13. Ảnh: TTXVN

Công điện gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu rõ: Bão số 13 đang di chuyển nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung và Nam Trung Bộ nước ta. Đây là cơn bão được dự báo khi ảnh hưởng đến đất liền vẫn có cường độ rất mạnh, đổ bộ vào thời kỳ thủy triều cao, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, kèm theo mưa cường suất lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu và lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là ở những nơi đã xảy ra mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua.

Tiếp theo Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu:

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố - Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt phương án ứng phó với cơn bão số 13 trên địa bàn, trong đó xác định cụ thể các tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra, các khu vực trọng điểm xung yếu, các nhiệm vụ trọng tâm, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó Trưởng ban và từng thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự;

Đồng thời chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết ứng trực sẵn tại tất cả các địa bàn trọng yếu để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xấu xảy ra. Trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân khu 5, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia kịp thời điều động hỗ trợ theo đúng quy định.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh, thành phố nêu trên hoàn thiện phương án ứng phó bão số 13, gửi phương án đã được Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh phê duyệt báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 11 giờ ngày 6/11/2025.

Giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng làm Trưởng đoàn trực tiếp đi đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (cụ thể: Bộ Quốc phòng đi tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đi tỉnh Gia Lai, Bộ Xây dựng đi tỉnh Đắk Lắk).

Tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ, chủ động ứng phó bão số 13

16:23, 04/11/2025

Tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ, chủ động ứng phó bão số 13

Hà Tĩnh chủ động xả nước hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn để ứng phó bão số 12

15:05, 21/10/2025

Hà Tĩnh chủ động xả nước hồ Kẻ Gỗ và nhiều hồ chứa lớn để ứng phó bão số 12

Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 12: Chủ động cao nhất, tuyệt đối không để bất ngờ

08:24, 21/10/2025

Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó bão số 12: Chủ động cao nhất, tuyệt đối không để bất ngờ

Từ khóa:

bão số 13 Nguy cơ ngập lụt ứng phó bão

Đọc thêm

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Chiều 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 51, cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực đất đai, giáo dục và dự án Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi)...

Chính phủ triển khai nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Chính phủ triển khai nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

Không có tăng trưởng bền vững nếu thiếu đột phá thể chế

Khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần tới hạn, thể chế lại trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển ngay cả khi nguồn lực sẵn có, như thực trạng giải ngân đầu tư công. Vì vậy, cải cách thể chế không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn mà là “mệnh lệnh sống còn”, là chìa khóa để kiến tạo động lực tăng trưởng mới, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững...

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Diễn đàn logistics Việt Nam 2025 với chủ đề: "Vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới” diễn ra trong 2 ngày 28-29/11/2025 tại TP.Đà Nẵng sẽ đề xuất các giải pháp phát triển logistics trong bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị ngành dịch vụ logistics quốc gia…

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index có cơ hội thử thách khu vực cản 1.675 – 1.695 điểm

Chứng khoán

2

Tranh luận quanh đề xuất rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 bậc xuống 5 bậc

Tài chính

3

Đề xuất mở rộng khái niệm “lãng phí” và siết mạnh chế tài bảo vệ người tố giác

Tài chính

4

Bộ Xây dựng trả lời cử tri về việc kiểm soát giá đất, nhà ở và dịch vụ thiết yếu

Bất động sản

5

Thủ tướng sẽ chủ trì Diễn đàn Logistics 2025: Đưa ngành dịch vụ “vươn mình vào kỷ nguyên mới”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy