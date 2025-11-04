Tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ, chủ động ứng phó bão số 13

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Tuấn Khang
04/11/2025, 16:23
Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 83/CĐ-BXD ngày 3/11 về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) đang di chuyển vào Biển Đông...
Công điện nêu rõ, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi ở khoảng 10,7 độ vĩ Bắc, 129,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 15.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/giờ, đến chiều 4/11 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025.
Từ chiều 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15; sóng biển cao từ 5-7m, khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh và sóng lớn.
Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, nơi đang tập trung nhiều công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm, phải chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và bão, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn công trình, người và thiết bị.
Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung xử lý các điểm sạt lở, chia cắt giao thông; bố trí máy móc, vật tư, nhân lực khắc phục nhanh các tuyến bị hư hỏng để bảo đảm thông tuyến phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.
Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường giám sát, tuyệt đối bảo đảm an toàn các công trình đang thi công.
Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và các Tổng công ty trong ngành duy trì chế độ trực, kiểm tra hiện trường, chủ động phương án dừng khai thác hoặc chuyển tải khi có nguy cơ mất an toàn do sạt lở, ngập lụt.
Các Sở Xây dựng tại địa phương được yêu cầu phối hợp với chính quyền, ngành giao thông, các lực lượng chức năng và doanh nghiệp thi công để tổ chức khắc phục nhanh các điểm hư hại hạ tầng kỹ thuật, khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo an toàn công trình và khu dân cư.
Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ và các đơn vị trực thuộc duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, bão, kịp thời báo cáo về Bộ để tổng hợp, chỉ đạo xử lý những tình huống phát sinh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và bảo đảm an toàn công trình, tính mạng người dân.
10:01, 01/11/2025
