Chính sách hỗ trợ sinh con: Nên gắn với lương cơ sở, lương tối thiểu vùng

Thu Hằng

23/04/2026, 10:37

Nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Nghị định mức hỗ trợ tài chính 2.000.000 đồng/người/1 lần sinh còn chung chung, chưa công bằng giữa các đối tượng, chưa phản ánh sự khác biệt giữa các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Luật Dân số, nhất là đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người...

Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số do Bộ Y tế xây dựng.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất mức hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, tối thiểu là 2.000.000 đồng/trường hợp.

Góp ý vào dự thảo, nhiều đơn vị đề xuất mức hỗ trợ này cần xác lập theo mức lương cơ sở hoặc lương tối thiểu vùng,

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, dự thảo Nghị định mức hỗ trợ tài chính khi sinh con 2.000.000 đồng/người/1 lần sinh còn chung chung, chưa công bằng giữa các đối tượng, chưa phản ánh sự khác biệt giữa các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Luật Dân số, nhất là đối tượng phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, cần cân nhắc đến điều kiện sinh sống đặc biệt khó khăn, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và chi phí phát sinh.

Đối với phụ nữ tại các địa bàn có mức sinh thấp, cần nghiên cứu về yếu tố đô thị hóa, chi phí nuôi con và áp lực kinh tế. Còn đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, cần xem xét sự khác biệt về điều kiện việc làm, thu nhập và khả năng cân bằng giữa sinh con và tham gia thị trường lao động.

Ngoài ra, các yếu tố như nơi sinh sống, điều kiện kinh tế hộ gia đình, mức độ tiếp cận an sinh xã hội… cũng tạo ra sự khác biệt trong cùng một nhóm đối tượng.

Do đó, việc áp dụng một mức hỗ trợ gắn với các tiêu chí cụ thể để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả của chính sách, đồng thời việc quy định mức hỗ trợ chung là chưa thực sự phù hợp.

Cần nghiên cứu theo hướng phân tầng mức hỗ trợ gắn với các tiêu chí cụ thể để bảo đảm tính công bằng và hiệu quả của chính sách. Đồng thời, việc quy định mức hỗ trợ cụ thể tiềm ẩn nguy cơ trượt giá theo thời gian, làm giảm ý nghĩa thực tế của chính sách.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cơ quan chủ chỉ soạn thảo cân nhắc quy định theo hướng phân loại đối tượng thụ hưởng và mức hỗ trợ tương ứng, có thể gắn với tiêu chí về điều kiện kinh tế, khu vực cư trú hoặc mục tiêu chính sách dân số; xem xét cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo biến động giá cả, thay vì quy định một mức hỗ trợ cố định.

Về mức hỗ trợ tài chính khi sinh, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đề nghị quy định theo nguyên tắc hoặc theo hệ số (gắn với mức lương cơ sở), thay vì quy định mức tiền cụ thể; đồng thời bổ sung căn cứ xác định mức hỗ trợ cần bảo đảm tính ổn định của chính sách khi có biến động kinh tế - xã hội.

Cơ quan này cũng đề nghị bổ sung nguyên tắc việc địa phương quy định mức hỗ trợ cao hơn phải phù hợp khả năng cân đối ngân sách, và không làm phát sinh chênh lệch lớn giữa các địa phương vì cần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống chính sách.

Góp ý vào dự thảo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá, xu hướng giảm sinh đang là một thách thức đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, mức sống ngày càng cao. Do đó, cân nhắc không để mức hỗ trợ bằng con số cố định mà nên áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng. Hoặc hỗ trợ theo các gói dịch vụ về y tế, giáo dục.

Còn theo Chi cục Dân số tỉnh Vĩnh Long, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần sinh còn thấp, chưa có sự phân hóa theo vùng, điều kiện kinh tế - xã hội. Do đó, đơn vị này kiến nghị định khung mức hỗ trợ (tối thiểu - tối đa) để địa phương chủ động quyết định phù hợp khả năng ngân sách. Cùng với đó, xem xét ưu tiên mức hỗ trợ cao hơn đối với địa bàn có mức sinh thấp kéo dài hoặc khu vực đô thị.

Phản hồi trước các đề xuất, Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo lý giải, đề xuất mức hỗ trợ cụ thể trên cơ sở đánh giá tác động thực hiện quy định này trong quá trình xây dựng Luật Dân số.

Đồng thời tại Luật Dân số cũng đã quy định, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ quy định mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định.

Gần 63% dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động

12:01, 08/01/2026

Gần 63% dân số Việt Nam trong độ tuổi lao động

Thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

13:27, 25/12/2025

Thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

14:22, 23/10/2025

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

Từ khóa:

dân số lương cơ sở lương tối thiểu vùng mức hỗ trợ tài chính sinh con mức sinh

Đọc thêm

Lừa đảo bảo hành ảo, VIDA Group khiến hàng trăm khách hàng

Lừa đảo bảo hành ảo, VIDA Group khiến hàng trăm khách hàng "sập bẫy"

Các bị cáo thuộc VIDA Group tư vấn gian dối cho khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm. Bù lại, phía khách hàng phải trả các khoản phí nhất định. Với cách thức trên, có 399 bị hại đã sập bẫy lừa đảo...

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ từ 1/7

TP. Hà Nội dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ thí điểm “vùng phát thải thấp” tại phường Hoàn Kiếm, trong 11 tuyến phố gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Trong phạm vi này, xe máy sử dụng xăng sẽ bị cấm đi lại theo khung giờ: từ 18h- 24h ngày thứ Sáu và từ 6h- 24h trong hai ngày cuối tuần...

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ

Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ là hoạt động mở đầu quan trọng trong phần Lễ của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2026, góp phần lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tôn vinh giá trị văn hóa thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “Ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “Ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị

Việc tăng lương cơ sở một lần nữa trở lại nghị trường Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Nếu trước đây, xoay quanh việc “có tăng hay không”, thì nay câu hỏi quan trọng hơn là tăng ở mức nào để tạo thay đổi chất lượng quản trị?

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Căn bệnh khiến Thái Lan cảnh báo khẩn, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Ngày 22/4, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin, mới đây, Thái Lan đã cảnh báo khẩn bệnh "sốt đất" - Whitmore, sau khi ghi nhận 732 ca mắc, 23 ca tử vong, chủ yếu ở người làm nông, tiếp xúc đất và nước...

