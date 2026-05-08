Thứ Sáu, 08/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Chính thức công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam

Vũ Khuê

08/05/2026, 08:42

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển logistics xanh, bền vững...

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics. Ảnh minh họa.
Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BCT về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo quyết định, ngày 6/5 hằng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam. Tuần lễ Logistics Việt Nam được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 5 hằng năm.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, hoạt động này hướng tới thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững.

Quyết định cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics, kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và khích lệ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong ngành logistics có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Về tổ chức thực hiện, Cục Xuất nhập khẩu được phân công chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA), các hiệp hội và doanh nghiệp logistics tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tôn chỉ, mục đích và điều kiện của đơn vị.

Chia sẻ với VnEconomy về quyết định này, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch VLA, đánh giá rất cao giá trị biểu tượng và thực tiễn của việc xác lập “Ngày Logistics Việt Nam” – ngày 06 tháng 5.

Ngày 06 tháng 5 gắn với dấu mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL năm 1946 về tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó có Nha Tiếp tế. Nhiệm vụ của Nha Tiếp tế chính là những chức năng cốt lõi của logistics hiện đại. Đây là lựa chọn có ý nghĩa lịch sử, chính trị và thực tiễn sâu sắc, phù hợp để trở thành ngày truyền thống của ngành logistics Việt Nam. Đây cũng là một trong những nội dung mà VLA đã kiến nghị trực tiếp tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 (VLF 2025) và được Thủ tướng và Bộ Công thương thống nhất về mặt chủ trương ngay tại Diễn đàn.

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển logistics xanh, bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến 2050. Tăng cường sự gắn kết và bản sắc nghề nghiệp của cộng đồng logistics.

Chủ tịch VLA kỳ vọng, khi được tổ chức bài bản, Ngày Logistics Việt Nam có thể trở thành một “nền tảng mềm” thúc đẩy cải cách, đổi mới và hội nhập của ngành trong dài hạn.

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan trong việc tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Logistics Việt Nam sau khi Quyết định được ban hành, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Ngành logistics tăng cường năng lực thích ứng trước biến động toàn cầu

14:14, 26/04/2026

Ngành logistics tăng cường năng lực thích ứng trước biến động toàn cầu

Chi phí logistics tăng trở lại: Thách thức mới với doanh nghiệp xuất khẩu

23:25, 18/03/2026

Chi phí logistics tăng trở lại: Thách thức mới với doanh nghiệp xuất khẩu

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

08:57, 18/03/2026

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

Từ khóa:

Bộ Công Thương chiến lược phát triển dịch vụ logistics chuyển đổi số Đào Trọng Khoa Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam kết nối chuỗi cung ứng logistics xanh Ngày Logistics Việt Nam phát triển bền vững Tuần lễ Logistics Việt Nam

Đọc thêm

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Sau những đợt mưa bão liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh này vừa quyết định phân bổ hơn 671,2 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí lớn được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục đồng ruộng và tái thiết sinh kế sau thiên tai.

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 là sự kiện thương mại trọng điểm nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với các hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới...

Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam

Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam

Phòng thí nghiệm xử lý bề mặt nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của ngành ô tô, xe máy, công nghiệp và tái chế nhựa tại Việt Nam…

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc với cáo buộc gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa...

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi và manh động, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn bóp nghẹt các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là "chìa khóa" để giải quyết tận gốc vấn đề này…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiêu chí “thông minh” đang thúc đẩy thị trường thiết bị gia dụng

Nhà

2

Đà Nẵng Food Tour 2026: Khám phá tinh hoa ẩm thực xứ Quảng

Du lịch

3

Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai

Thị trường

4

Thêm “ông lớn” quốc tế đổ bộ sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam

Kinh tế số

5

Phân loại 3 mức độ rủi ro của hệ thống AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy