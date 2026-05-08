Chính thức công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1065/QĐ-BCT về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo quyết định, ngày 6/5 hằng năm được công nhận là Ngày Logistics Việt Nam. Tuần lễ Logistics Việt Nam được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 5 hằng năm.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định nêu rõ việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, hoạt động này hướng tới thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và phát triển bền vững.

Quyết định cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng và công nghệ logistics, kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam nhằm tôn vinh, động viên, cổ vũ và khích lệ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong ngành logistics có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Về tổ chức thực hiện, Cục Xuất nhập khẩu được phân công chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA), Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA), các hiệp hội và doanh nghiệp logistics tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tôn chỉ, mục đích và điều kiện của đơn vị.

Chia sẻ với VnEconomy về quyết định này, ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch VLA, đánh giá rất cao giá trị biểu tượng và thực tiễn của việc xác lập “Ngày Logistics Việt Nam” – ngày 06 tháng 5.

Ngày 06 tháng 5 gắn với dấu mốc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 61/SL năm 1946 về tổ chức Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó có Nha Tiếp tế. Nhiệm vụ của Nha Tiếp tế chính là những chức năng cốt lõi của logistics hiện đại. Đây là lựa chọn có ý nghĩa lịch sử, chính trị và thực tiễn sâu sắc, phù hợp để trở thành ngày truyền thống của ngành logistics Việt Nam. Đây cũng là một trong những nội dung mà VLA đã kiến nghị trực tiếp tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2025 (VLF 2025) và được Thủ tướng và Bộ Công thương thống nhất về mặt chủ trương ngay tại Diễn đàn.

Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển logistics xanh, bền vững, phù hợp với Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025–2035, tầm nhìn đến 2050. Tăng cường sự gắn kết và bản sắc nghề nghiệp của cộng đồng logistics.

Chủ tịch VLA kỳ vọng, khi được tổ chức bài bản, Ngày Logistics Việt Nam có thể trở thành một “nền tảng mềm” thúc đẩy cải cách, đổi mới và hội nhập của ngành trong dài hạn.

Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan trong việc tổ chức, triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Logistics Việt Nam sau khi Quyết định được ban hành, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.