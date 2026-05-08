Giá vàng suy yếu sau khi bùng nổ qua mốc 4.700 USD/oz

Giá vàng thế giới có lúc vượt xa mốc 4.700 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/5), nhưng không duy trì được mức giá chủ chốt này cho tới hết phiên, do nhà đầu tư chốt lời nhanh và thận trọng trong lúc chờ những diễn biến tiếp theo về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Đồng USD tăng giá và động thái mua ròng dè dặt của SPDR Gold Trust cũng khiến đà tăng của vàng chững lại.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.687,6 USD/oz, giảm 0,09% so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay tăng tới 4.765 USD/oz, cao nhất trong hai tuần trở lại đây.

Giá bạc giao ngay chốt phiên ở mức 78,54 USD/oz, tăng 1,05 USD/oz, tương đương tăng gần 1,4%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 0,4%, chốt ở mức 4.710,9 USD/oz.

Tiến trình đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn đang bấp bênh. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng của Mỹ và Iran đã khai hỏa vào nhau tại eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công trước.

Tổng thống Donald Trump nói với kênh ABC News rằng lệnh ngừng bắn vẫn duy trì, nhưng trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố lực lượng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” trang thiết bị của phía Iran trong vụ đối đầu này, bao gồm một số thuyền nhỏ và máy bay không người lái. Ông cũng khẳng định lại rằng Iran sẽ còn bị Mỹ tấn công nếu không đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Những diễn biến này xảy ra trong lúc các nguồn thạo tin và giới chức hai bên nói rằng Iran đang xem xét một đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, nhưng các vấn đề gai góc nhất trong quan hệ song phương sẽ tạm thời được gác lại. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói nước này sẽ không để Mỹ mở cửa eo biển Hormuz trở lại với “một kế hoạch phi thực tế”.

Giá dầu thô chốt phiên ngày thứ Năm trong trạng thái giảm nhưng mức giảm hạn chế, dù đã có lúc giảm khoảng 5% vào đầu phiên. Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại London giảm khoảng 1%, còn giá dầu WTI giảm chưa đến 0,3%.

Khả năng Mỹ và Iran sớm đạt thỏa thuận hòa bình đã đưa giá vàng tăng gần 3% trong phiên ngày thứ Tư, vì chiến tranh kết thúc đồng nghĩa giá dầu sẽ giảm, áp lực lạm phát trên toàn cầu sẽ dịu đi và các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục hạ lãi suất. Ngược lại, chiến tranh còn tiếp diễn, áp lực mất giá đối với vàng sẽ còn lớn.

“Nếu lệnh ngừng bắn duy trì, chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá vàng có thể tăng trở lại mốc 5.000 USD/oz. Thị trường đang theo dõi tình hình ở Trung Đông và triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Một báo cáo của ngân hàng đầu tư TD Securities cho rằng giá vàng có thể vượt 5.200 USD/oz một khi xung đột kết thúc và giá dầu suy yếu. “Khi Fed quay trở lại tập trung vào nhiệm vụ tạo việc làm toàn dụng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD giảm xuống, cộng thêm nhu cầu vàng của nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương gia tăng, xu hướng tăng của giá vàng có thể sẽ được kích hoạt trở lại”, báo cáo viết.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dữ liệu công bố ngày 7/5 cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua vàng tháng thứ 18 liên tiếp trong tháng 4 vừa qua.

Ngày thứ Sáu, mối quan tâm của thị trường sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ - điểm dữ liệu có thể sẽ tác động tới triển vọng lãi suất Fed.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng gần 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, tăng khối lượng nắm giữ lên mức 1.033,5 tấn vàng. Khối lượng mua này khiêm tốn so với những phiên bán ròng mạnh liên tiếp của quỹ trong thời gian gần đây.

Chỉ số Dollar Index tăng khoảng 0,2%, đóng cửa trên mức 98,2 điểm.

Tình hình ở eo biển Hormuz còn căng thẳng và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng đã khiến giá vàng không giữ được mốc 4.700 USD/oz khi chốt phiên ngày thứ Năm. Tuy nhiên, vào đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng lại tăng trên mốc này.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,4% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức hơn 4.705 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 1,1%, đạt 79,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 149,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 0,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.088 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra), giá mua vào giảm 10 đồng nhưng giá bán đi ngang so với sáng hôm qua.