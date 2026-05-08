Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam

Chemetall, nhóm ngành công nghệ xử lý bề mặt toàn cầu của BASF Coatings, vừa ra mắt phòng thí nghiệm đầu tiên của mình tại Việt Nam, đặt tại tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc Long An). Phòng thí nghiệm này cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho các khách hàng trong lĩnh vực xử lý bề mặt, phục vụ nhiều ngành đa dạng như ô tô xe máy, các ngành công nghiệp nói chung, cũng như ngành tái chế nhựa.

Đây cũng là dự án đầu tư chiến lược của Chemetall nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng Đông Nam Á.

Chemetall cam kết cung cấp các công nghệ xử lý bề mặt tiên tiến và các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ sự thành công của khách hàng tại khu vực hết sức năng động này. Bà Evelyn Shen, Phó Chủ tịch Chemetall khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Evelyn Shen, Phó Chủ tịch Chemetall khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết tốc độ là một lợi thế cạnh tranh then chốt trong bối cảnh thị trường khu vực Đông Nam Á luôn thay đổi nhanh chóng. Thông qua việc đầu tư nâng cao năng lực kỹ thuật tại địa phương, chúng tôi gia tăng giá trị cho khách hàng và tạo dựng vị thế chiến lược của mình, giúp đáp ứng hiệu quả hơn những yêu cầu ngày càng phức tạp cũng như nhu cầu không ngừng biến đổi của các thị trường tăng trưởng mạnh mẽ như Việt Nam, với tốc độ nhanh hơn và mức độ linh hoạt cao hơn.

Phòng thí nghiệm mới được trang bị đầy đủ để thực hiện phân tích các mẫu dung dịch, tấm panel thử nghiệm và các chi tiết bề mặt cụ thể, cũng như chạy thử nghiệm quy mô nhỏ đối với các quy trình xử lý bề mặt hiện có. Phòng thí nghiệm này giúp đơn giản hóa các quy trình thử nghiệm và đánh giá hiệu suất, đảm bảo rằng các công nghệ xử lý bề mặt được áp dụng cho vật liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của khách hàng và hoạt động hiệu quả trong các điều kiện sử dụng thực tế.

Ông Mike He, Giám đốc khu vực, bộ phận Công nghệ ứng dụng của Chemetall tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết thêm. “Với năng lực kỹ thuật tiên tiến và chuyên môn được triển khai gần gũi hơn với các khách hàng và đối tác, chúng tôi tăng cường hợp tác, rút ngắn thời gian từ khâu thử nghiệm đến kết quả, đồng thời cung cấp cho khách hàng tại địa phương các hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức kỹ thuật của họ”.

Việc ra mắt phòng thí nghiệm ứng dụng mới tại Việt Nam tiếp tục mở rộng sự hiện diện của Chemetall tại khu vực, nâng tổng số phòng thí nghiệm ứng dụng của công ty tại châu Á-Thái Bình Dương lên tám cơ sở, bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Thái Lan.