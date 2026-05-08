Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam
Huyền Vy
08/05/2026, 07:43
Phòng thí nghiệm xử lý bề mặt nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của ngành ô tô, xe máy, công nghiệp và tái chế nhựa tại Việt Nam…
Chemetall, nhóm ngành công nghệ xử lý bề mặt toàn cầu của
BASF Coatings, vừa ra mắt phòng thí nghiệm đầu tiên của mình tại Việt Nam, đặt
tại tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc Long An). Phòng thí nghiệm này cung cấp dịch
vụ thử nghiệm sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật cho các khách hàng trong lĩnh vực xử
lý bề mặt, phục vụ nhiều ngành đa dạng như ô tô xe máy, các ngành công nghiệp
nói chung, cũng như ngành tái chế nhựa.
Đây cũng là dự án đầu tư chiến lược của Chemetall nhằm nâng
cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng
Đông Nam Á.
Bà Evelyn Shen, Phó Chủ tịch Chemetall khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương, cho biết tốc độ là một lợi thế cạnh tranh then chốt trong bối cảnh
thị trường khu vực Đông Nam Á luôn thay đổi nhanh chóng. Thông qua việc đầu tư
nâng cao năng lực kỹ thuật tại địa phương, chúng tôi gia tăng giá trị cho khách
hàng và tạo dựng vị thế chiến lược của mình, giúp đáp ứng hiệu quả hơn những
yêu cầu ngày càng phức tạp cũng như nhu cầu không ngừng biến đổi của các thị
trường tăng trưởng mạnh mẽ như Việt Nam, với tốc độ nhanh hơn và mức độ linh hoạt
cao hơn.
Phòng thí nghiệm mới được trang bị đầy đủ để thực hiện phân
tích các mẫu dung dịch, tấm panel thử nghiệm và các chi tiết bề mặt cụ thể,
cũng như chạy thử nghiệm quy mô nhỏ đối với các quy trình xử lý bề mặt hiện có.
Phòng thí nghiệm này giúp đơn giản hóa các quy trình thử nghiệm và đánh giá hiệu
suất, đảm bảo rằng các công nghệ xử lý bề mặt được áp dụng cho vật liệu đáp ứng
các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của khách hàng và hoạt động hiệu quả trong các
điều kiện sử dụng thực tế.
Ông Mike He, Giám đốc khu vực, bộ phận Công nghệ ứng dụng của
Chemetall tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết thêm. “Với năng lực kỹ
thuật tiên tiến và chuyên môn được triển khai gần gũi hơn với các khách hàng và
đối tác, chúng tôi tăng cường hợp tác, rút ngắn thời gian từ khâu thử nghiệm đến
kết quả, đồng thời cung cấp cho khách hàng tại địa phương các hỗ trợ kỹ thuật
hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức kỹ thuật của họ”.
Việc ra mắt phòng thí nghiệm ứng dụng mới tại Việt Nam tiếp
tục mở rộng sự hiện diện của Chemetall tại khu vực, nâng tổng số phòng thí nghiệm
ứng dụng của công ty tại châu Á-Thái Bình Dương lên tám cơ sở, bao gồm
Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Thái Lan.
Khoa học công nghệ tạo sức bật mới cho ngành thủy sản Việt Nam
13:48, 20/04/2026
Việt Nam hướng tới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
15:04, 25/03/2026
Ứng dụng công nghệ cao và cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản
Hoa Kỳ xem xét điều tra “kép” đối với máy nén khí Việt Nam
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc với cáo buộc gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa...
Thuốc lá lậu khiến ngân sách Nhà nước thất thu 5.000 - 6.000 tỷ đồng/năm
Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi và manh động, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn bóp nghẹt các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là "chìa khóa" để giải quyết tận gốc vấn đề này…
“Ngon, sạch và công bằng”: Triết lý Slow Food mở ra nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam
Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thông điệp “chậm lại để sống chất lượng hơn” từ phong trào Slow Food đang vượt khỏi khuôn khổ một xu hướng ẩm thực để trở thành lời nhắc về cách con người ứng xử với thực phẩm, môi trường và cộng đồng. Chính từ những giá trị tưởng chừng giản đơn ấy, một nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam đang được hình thành bền vững hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn...
Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu khẩn cấp vaccine SAT1
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...
Quảng Trị: Thực hiện đốt than thành công tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: