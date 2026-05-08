Trang chủ Thị trường

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Song Hà

08/05/2026, 07:44

Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 là sự kiện thương mại trọng điểm nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với các hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới...

VIS 2025 đã thu hút 450 đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ quy tụ để tìm kiếm đối tác và ký kết hợp tác.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1049/QĐ-BCT phê duyệt Đề án tổ chức “Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 - Viet Nam International Sourcing 2026” (VIS 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 5/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều biến động, VIS 2026 được xác định là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, đóng vai trò nền tảng thúc đẩy hợp tác đầu tư và dịch chuyển chuỗi cung ứng theo hướng bền vững.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài được giao làm đơn vị đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ chuỗi sự kiện này.

Mục tiêu cốt lõi của VIS 2026 là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, tiến tới xuất khẩu trực tiếp vào các mạng lưới phân phối quốc tế. 

Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp các kênh thu mua quốc tế quy mô lớn, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời kết nối với các chuyên gia quốc tế nhằm đổi mới tư duy sản xuất theo hướng bài bản, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ngược lại, các nhà nhập khẩu quốc tế có điều kiện gặp gỡ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam uy tín, mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tiếp cận các sản phẩm mới giàu tiềm năng. Sự kiện cũng tạo không gian để các nhà cung cấp thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu quốc tế tham gia, phục vụ hoạt động sản xuất và xuất khẩu trong nước.

Điểm nhấn của chương trình là việc hình thành một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng, bao gồm: Nhà cung cấp nguyên vật liệu và doanh nghiệp sản xuất; nhà đầu tư và các đơn vị thu mua; các dịch vụ hỗ trợ như logistics, ngân hàng và quản lý chất lượng; các cơ quan hoạch định chính sách.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động quy mô lớn, tập trung vào các vấn đề cấp thiết của thương mại hiện đại, như Diễn đàn xuất khẩu kết hợp lễ khai mạc; các hội thảo chuyên đề về giải pháp xanh, sản xuất bền vững; thảo luận về chiến lược đa dạng hóa thị trường thông qua thương mại điện tử và công nghệ số.

Các hoạt động kết nối giao thương: Hoạt động triển lãm và giao thoa B2B trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với các đoàn thu mua quốc tế, tạo không gian ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường.

Đồng thời quảng bá thương hiệu, khẳng định vai trò của Việt Nam là nguồn cung hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các hệ thống phân phối lớn trên thế giới.

Không chỉ giúp hình thành nền tảng xuất khẩu bền vững, sự kiện còn khuyến khích doanh nghiệp đổi mới toàn diện từ công nghệ, máy móc đến quy trình sản xuất nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được báo cáo kịp thời để lãnh đạo Bộ xem xét và chỉ đạo giải quyết.

Xúc tiến thương mại: "Điểm tựa" để xuất khẩu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Thúc đẩy xúc tiến thương mại toàn diện trong và ngoài nước

Đổi mới xúc tiến thương mại: Động lực đưa thủ công mỹ nghệ cán mốc 5 tỷ USD xuất khẩu

Bộ Công Thương Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 doanh nghiệp Việt Nam hệ sinh thái chuỗi cung ứng hợp tác đầu tư sản xuất bền vững thương mại điện tử TP. Hồ Chí Minh Viet Nam International Sourcing 2026 xuất khẩu trực tiếp

Phòng thí nghiệm xử lý bề mặt nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của ngành ô tô, xe máy, công nghiệp và tái chế nhựa tại Việt Nam…

Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều tra phòng vệ thương mại đối với sản phẩm máy nén khí nhập khẩu từ Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc với cáo buộc gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa...

Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi và manh động, các chuyên gia cảnh báo tình trạng này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn bóp nghẹt các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và tăng cường chế tài xử phạt được xem là "chìa khóa" để giải quyết tận gốc vấn đề này…

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, thông điệp "chậm lại để sống chất lượng hơn" từ phong trào Slow Food đang vượt khỏi khuôn khổ một xu hướng ẩm thực để trở thành lời nhắc về cách con người ứng xử với thực phẩm, môi trường và cộng đồng. Chính từ những giá trị tưởng chừng giản đơn ấy, một nhịp cầu hợp tác mới giữa Italia và Việt Nam đang được hình thành bền vững hơn, nhân văn hơn và giàu bản sắc hơn...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

