Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 là sự kiện thương mại trọng điểm nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với các hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới...

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1049/QĐ-BCT phê duyệt Đề án tổ chức “Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 - Viet Nam International Sourcing 2026” (VIS 2026), dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 5/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều biến động, VIS 2026 được xác định là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm, đóng vai trò nền tảng thúc đẩy hợp tác đầu tư và dịch chuyển chuỗi cung ứng theo hướng bền vững.

Vụ Phát triển thị trường nước ngoài được giao làm đơn vị đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ chuỗi sự kiện này.

Mục tiêu cốt lõi của VIS 2026 là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế, mở rộng cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, tiến tới xuất khẩu trực tiếp vào các mạng lưới phân phối quốc tế.

Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp các kênh thu mua quốc tế quy mô lớn, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời kết nối với các chuyên gia quốc tế nhằm đổi mới tư duy sản xuất theo hướng bài bản, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Ngược lại, các nhà nhập khẩu quốc tế có điều kiện gặp gỡ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam uy tín, mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời tiếp cận các sản phẩm mới giàu tiềm năng. Sự kiện cũng tạo không gian để các nhà cung cấp thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu quốc tế tham gia, phục vụ hoạt động sản xuất và xuất khẩu trong nước.

Điểm nhấn của chương trình là việc hình thành một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng, bao gồm: Nhà cung cấp nguyên vật liệu và doanh nghiệp sản xuất; nhà đầu tư và các đơn vị thu mua; các dịch vụ hỗ trợ như logistics, ngân hàng và quản lý chất lượng; các cơ quan hoạch định chính sách.

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động quy mô lớn, tập trung vào các vấn đề cấp thiết của thương mại hiện đại, như Diễn đàn xuất khẩu kết hợp lễ khai mạc; các hội thảo chuyên đề về giải pháp xanh, sản xuất bền vững; thảo luận về chiến lược đa dạng hóa thị trường thông qua thương mại điện tử và công nghệ số.

Các hoạt động kết nối giao thương: Hoạt động triển lãm và giao thoa B2B trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với các đoàn thu mua quốc tế, tạo không gian ký kết hợp đồng và mở rộng thị trường.

Đồng thời quảng bá thương hiệu, khẳng định vai trò của Việt Nam là nguồn cung hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của các hệ thống phân phối lớn trên thế giới.

Không chỉ giúp hình thành nền tảng xuất khẩu bền vững, sự kiện còn khuyến khích doanh nghiệp đổi mới toàn diện từ công nghệ, máy móc đến quy trình sản xuất nhằm gia tăng giá trị sản phẩm.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị. Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được báo cáo kịp thời để lãnh đạo Bộ xem xét và chỉ đạo giải quyết.