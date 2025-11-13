Công nghệ điều khiển và tín hiệu thế hệ mới mở đường cho hiện đại hóa đường sắt Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia, công nghệ điều khiển và tín hiệu đường sắt được xem là một trong những yếu tố then chốt để hiện đại hóa của loại hình giao thông này...

Vừa qua, tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore (SRTC), Siemens Mobility đã chính thức ra mắt toàn cầu giải pháp Signaling X, hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC) thế hệ mới. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được trình diễn trực tiếp trong môi trường vận hành metro thực tế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực tín hiệu và điều khiển đường sắt đô thị.

Theo thông tin từ Siemens Mobility, Signaling X cho phép tăng hiệu quả vận hành lên tới 20% và tiết kiệm năng lượng khoảng 30% nhờ khả năng rút ngắn khoảng cách giữa các đoàn tàu mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Signaling X là nền tảng tín hiệu và điều khiển được phát triển cho cả đường sắt chính và đường sắt đô thị, cho phép tích hợp các hệ thống điều khiển mhoas liên động (interlocking), tín hiệu và điều khiển vào một trung tâm dữ liệu ảo hoá. Giải pháp vận hành các chức năng an toàn, như logic khóa liên động, song song với các hệ thống không yêu cầu an toàn như quản lý lịch trình và tối ưu hóa giao thông trên cùng phần cứng công nghệ thông tin tiêu chuẩn (COTS), thông qua các giao diện lập trình mở (API).

Nền tảng này được xây dựng dựa trên hệ thống DS3, ra mắt năm 2020, thiết kế để vận hành các ứng dụng an toàn trên hạ tầng phần cứng COTS có khả năng mở rộng và dự phòng. Cách tiếp cận này hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành, giảm tiêu thụ năng lượng và rút ngắn thời gian giữa các chuyến tàu, đồng thời tạo cơ sở cho việc phát triển hạ tầng tín hiệu linh hoạt và phù hợp với xu hướng điện toán đám mây trong tương lai.

Ông Marc Ludwig, Tổng giám đốc khối hạ tầng đường sắt của Siemens Mobility, cho biết việc vận hành Signaling X tại một nhà ga metro đang hoạt động ở Singapore đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của giao thông đô thị trên thế giới, khi giải pháp này đã hợp nhất nhiều hệ thống tín hiệu trên một nền tảng duy nhất, tăng khả năng kết nối và tích hợp nhờ các giao diện mở.

Theo ông, giải pháp này đã được kiểm chứng về độ tin cậy qua nhiều dự án đường sắt trên thế giới và lần đầu được giới thiệu trực tiếp trong môi trường thử nghiệm hệ thống điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc dành cho đường sắt đô thị.

Siemens Mobility cho hay giao thông đô thị đang trải qua một bước chuyển mạnh mẽ, được định hình bởi các xu hướng lớn toàn cầu, và những xu hướng này đặc biệt có ý nghĩa đối với các thị trường đang tăng trưởng nhanh như Việt Nam.

Đối với Việt Nam, phía Siemens Mobility nhận định trong bối cảnh các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án metro và đường sắt đô thị. Do đó, công nghệ tín hiệu số và hạ tầng giao thông dựa trên dữ liệu sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả, an toàn và tính bền vững của mạng lưới giao thông đô thị tại Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo Tập đoàn Siemens đã có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó lãnh đạo Siemens đã bày tỏ mong muốn tham gia các dự án phát triển hạ tầng, nhất là phát triển đường sắt tốc độ cao của Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động của Siemens trên toàn cầu và tại Việt Nam. Ông hoan nghênh việc tập đoàn mong muốn mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.