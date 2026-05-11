Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Thông tư sửa
đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số
11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.
Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng Thông tư mới
trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và
Luật Viên chức năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó không còn quy định về chế độ
tập sự.
Đồng thời, căn cứ Kết luận số 206-KL/TW của
Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 74/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội
vụ đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH-UBDT về hướng dẫn thực hiện
phụ cấp khu vực, áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Bộ Nội vụ cũng đã rà soát và nhận được đề xuất của các Bộ, cơ quan và Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện chế độ phụ
cấp khu vực.
Vì vậy, việc xây dựng Thông tư nhằm điều
chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành
trên cơ sở sắp xếp từ các cấp xã cũ đã được hưởng phụ cấp khu vực; không bổ sung địa bàn mới.
Theo dự thảo Thông tư, Bộ Nội vụ đề xuất quy định
rõ hơn đối tượng được áp dụng phụ cấp khu vực, bao gồm: Cán bộ, công chức,
viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước
quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.
Bỏ đối tượng “cán bộ chuyên trách
và công chức ở xã, phường, thị trấn” do đã liên thông.
Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi đối tượng
áp dụng cho phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025.
Đáng chú ý, dự thảo Thông tư đã thay thế
cụm từ “mức lương tối
thiểu chung” bằng cụm từ “mức
lương cơ sở”.
Theo quy định hiện hành, mức tiền phụ cấp = Hệ số phụ cấp
khu vực nhân với Mức
lương tối thiểu chung. Phụ cấp
khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0
so với mức lương tối thiểu chung; mức 1,0 chỉ áp
dụng đối với những hải đảo đặc biệt khó khăn, gian khổ như quần đảo Trường Sa
thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Bộ Nội vụ lý giải, việc thay thế mức lương tối
thiểu bằng mức lương cơ sở là phù hợp và đúng với quy định hiện hành.
Tại Thông tư liên tịch số 11/2005, đã nêu rõ, trên nguyên tắc
quản lý theo lãnh thổ, các cơ quan, đơn vị đóng tại
địa phương có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối tổng hợp. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.
Với dự thảo thông tư mới, Bộ Nội vụ đề xuất thay
thế cụm từ “các cơ quan, đơn vị đóng tại địa phương có văn bản gửi Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có trách
nhiệm đề nghị” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có văn bản đề
nghị”. Việc này để phù
hợp với quy định chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng thời, thay thế cụm từ “xã, phường,
thị trấn” bằng cụm từ “xã, phường, đặc khu” trong toàn bộ nội dung của thông tư mới, để phù hợp và đúng
với định hiện hành về chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là sắp xếp lại cấp xã.