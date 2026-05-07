Nhiều vị trí trong ngành y được đề xuất hưởng phụ cấp 100%

Nhật Dương

07/05/2026, 13:44

Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề và lộ trình áp dụng đối với viên chức tại cơ sở y tế công lập...

Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập. Hồ sơ do Bộ Y tế xây dựng, trong đó có đề xuất mới mức phụ cấp ưu đãi theo nghề với viên chức tại cơ sở y tế.

Dự thảo Nghị định này quy định đối tượng áp dụng, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn chi trả của chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập (bao gồm cơ sở trợ giúp xã hội công lập).

Cụ thể, mức phụ cấp 100% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm công việc khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu (bao gồm cả cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc); giải phẫu bệnh.

Mức này cũng dành cho viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo (theo quy định về tiêu chí phân định vùng của Chính phủ).

Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh phong, lao, bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS, trẻ sơ sinh; bảo quản trông coi xác; làm việc trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III, cấp IV; khám, xét nghiệm, điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Mức phụ cấp 70% cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại các trạm y tế cấp xã; cơ sở y tế dự phòng ở các khu vực còn lại; trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố; trung tâm kiểm dịch y tế biên giới tỉnh, thành phố; các viện y tế dự phòng và cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc: Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người mắc bệnh truyền nhiễm (trừ bệnh truyền nhiễm nhóm A, HIV/AIDS), thương binh, bệnh binh; người cao tuổi không thể phục vụ được; xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, độc chất; kiểm định kháng huyết thanh dại, uốn ván và nọc rắn.

Xạ trị; hóa trị; sinh học phân tử; y học hạt nhân; pha chế, chia liều dược chất phóng xạ, thuốc điều trị ung thư; giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm như giám sát ca bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm tại cộng đồng.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Khám, điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp người khuyết tật nặng, người bệnh gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi; chẩn đoán hình ảnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; dược lâm sàng.

Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp làm các công việc sau: Xét nghiệm, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp xã hội đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, người cao tuổi; phục hồi chức năng; thăm dò chức năng; giám định y khoa; y, dược cổ truyền; sản xuất, pha chế thuốc hóa dược; bảo quản, cấp phát thuốc và nguyên liệu làm thuốc, thiết bị y tế; kiểm định, kiểm nghiệm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, hóa chất thông thường, mỹ phẩm, thực phẩm, phân tích đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm, phòng ngừa khắc phục sự cố an toàn thực phẩm; dinh dưỡng trong phòng bệnh, dinh dưỡng lâm sàng; sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở chuyên khoa về các lĩnh vực: bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh lý, pháp y, pháp y tâm thần; cấp cứu ngoại viện.

Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với viên chức làm công tác, truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; viên chức làm chuyên môn y tế tại các cơ quan, đơn vị, trường học; viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế nói chung.

Đối với người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, được phân công trực tiếp làm các công việc đã nêu ở trên, thì đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu sự nghiệp để xem xét, quyết định cho hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề. Mức hưởng không vượt quá mức quy định tương ứng nêu trên.

Về lộ trình thực hiện, dự thảo Nghị định đề xuất các mức phụ cấp từ 70% trở xuống thực hiện ngay trong năm 2026.

Riêng mức phụ cấp 100% áp dụng theo lộ trình sau: Kể từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026, áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 80%; kể từ ngày 1/1/2027 đến hết 31/12/2027, áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 90%; kể từ ngày 1/1/2028, áp dụng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức 100%.

nhân viên y tế phụ cấp phụ cấp ưu đãi theo nghề viên chức y tế công lập

