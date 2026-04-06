Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng"

Đỗ Mến

06/04/2026, 16:15

Dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xác định rõ nội hàm tiêu chuẩn này...

Quang cảnh cuộc thẩm định. Ảnh: CTV
Quang cảnh cuộc thẩm định. Ảnh: CTV

Ngày 6/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi).

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa cho biết Luật Luật sư (sửa đổi) tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn, trong đó có chính sách xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư.

Theo đó, dự thảo bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn “tuân thủ hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt”.

Trong đó, tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” được làm rõ theo hướng luật sư phải có nhận thức đúng đắn về thể chế chính trị và luôn ý thức, trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; không lợi dụng hành nghề luật sư để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi quy trình trở thành luật sư từ khâu gia nhập Đoàn luật sư, tập sự hành nghề, tổ chức kỳ thi quốc gia (kỳ thi luật sư để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư), cắt giảm tối đa các bước, quy trình, thủ tục trở thành luật sư.

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" cần được xác định rõ nội hàm để xem xét quy định tại luật.

Bởi luật sư với vai trò, vị trí là bảo đảm công bằng, tuân thủ pháp luật. Bản lĩnh chính trị vững vàng phải là am hiểu và thực hiện đúng pháp luật, không lợi dụng kẽ hở pháp luật để phạm pháp, không vì tác động vật chất, tinh thần dẫn đến làm trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Do đó, đại diện Bộ Nội vụ đề nghị cân nhắc tiếp cận theo hướng bổ sung, không quy định thế nào là “có bản lĩnh chính trị vững vàng" mà nên quy định cụ thể các tiêu chuẩn như: nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu là viên chức)…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá, xem xét, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của thành viên hội đồng. Đặc biệt, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lưu ý, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay đối với công tác tư pháp nói chung cũng như đội ngũ luật sư nói riêng.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định các thành viên hội đồng cơ bản thống nhất hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi) đủ điều kiện trình.

Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần hoàn thiện các nội dung mà thành viên hội đồng đã góp ý. Trong đó, cần làm rõ các chính sách, giải pháp trong tờ trình; cần nghiên cứu, hoàn chỉnh tên chính sách; nghiên cứu hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tác động, những nội dung có thể định lượng, đảm bảo thuyết phục hơn.

Sửa đổi Luật Luật sư để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch hơn

Viên chức làm việc trong cơ sở đào tạo về pháp luật có thể trở thành luật sư

Nâng cao chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi hành nghề cho đội ngũ luật sư tại Việt Nam

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn, Phạm Văn Hảo đã thuê làm giả CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt hệ thống tra cứu tín dụng, từ đó lập hồ sơ vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Hảo còn nhờ người khác đứng tên mua xe, thế chấp ngân hàng và đánh tráo giấy đăng ký xe thật – giả nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng...

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo đó, người dân có thể sử dụng bản điện tử để xuất trình khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội hoặc khi đi khám chữa bệnh…

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2030 nâng tổng tỷ suất sinh đạt mức 1,6 con/phụ nữ

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực đưa tổng tỷ suất sinh đạt 1,6 con/phụ nữ vào năm 2030, Thành phố xác định chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển...

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2026 khoảng 1,06 triệu người, nhìn chung không biến động đáng kể so với quý trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng hầu như không thay đổi, cho thấy tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát, theo Cục Thống kê...

