Luật Luật sư (sửa đổi): Xác định rõ nội hàm của tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng"

Dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần xác định rõ nội hàm tiêu chuẩn này...

Ngày 6/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi).

Báo cáo tại Hội đồng thẩm định, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Đặng Kim Hoa cho biết Luật Luật sư (sửa đổi) tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn, trong đó có chính sách xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động hành nghề của luật sư.

Theo đó, dự thảo bổ sung tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" vào tiêu chuẩn luật sư và giao Chính phủ quy định chi tiết về tiêu chuẩn “tuân thủ hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt”.

Trong đó, tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng” được làm rõ theo hướng luật sư phải có nhận thức đúng đắn về thể chế chính trị và luôn ý thức, trách nhiệm bảo vệ công lý, quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; không lợi dụng hành nghề luật sư để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi quy trình trở thành luật sư từ khâu gia nhập Đoàn luật sư, tập sự hành nghề, tổ chức kỳ thi quốc gia (kỳ thi luật sư để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư), cắt giảm tối đa các bước, quy trình, thủ tục trở thành luật sư.

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng tiêu chuẩn “có bản lĩnh chính trị vững vàng" cần được xác định rõ nội hàm để xem xét quy định tại luật.

Bởi luật sư với vai trò, vị trí là bảo đảm công bằng, tuân thủ pháp luật. Bản lĩnh chính trị vững vàng phải là am hiểu và thực hiện đúng pháp luật, không lợi dụng kẽ hở pháp luật để phạm pháp, không vì tác động vật chất, tinh thần dẫn đến làm trái pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Do đó, đại diện Bộ Nội vụ đề nghị cân nhắc tiếp cận theo hướng bổ sung, không quy định thế nào là “có bản lĩnh chính trị vững vàng" mà nên quy định cụ thể các tiêu chuẩn như: nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật (nếu là viên chức)…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, đánh giá, xem xét, tiếp thu, hoàn thiện các nội dung góp ý của thành viên hội đồng. Đặc biệt, cơ quan chủ trì soạn thảo cần lưu ý, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay đối với công tác tư pháp nói chung cũng như đội ngũ luật sư nói riêng.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi khẳng định các thành viên hội đồng cơ bản thống nhất hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi) đủ điều kiện trình.

Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần hoàn thiện các nội dung mà thành viên hội đồng đã góp ý. Trong đó, cần làm rõ các chính sách, giải pháp trong tờ trình; cần nghiên cứu, hoàn chỉnh tên chính sách; nghiên cứu hoàn chỉnh các báo cáo đánh giá tác động, những nội dung có thể định lượng, đảm bảo thuyết phục hơn.