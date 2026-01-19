Chủ tịch Chứng khoán FPT từ nhiệm

Trong đơn từ nhiệm ông Dũng cho biết do hoàn cảnh cá nhân, trong thời gian tới sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã FTS-HOSE) vừa thông báo về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của một thành viên trong Hội đồng quản trị.

Cụ thể, vào ngày 16/1, FPTS đã xác nhận rằng ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã gửi đơn từ nhiệm. Trong đơn, ông Dũng nêu rõ lý do từ nhiệm là do hoàn cảnh cá nhân, khi ông sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ và kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành cũng như thực hiện trách nhiệm của một thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm ông Dũng khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1976, là cử nhân Kế toán và cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành Tiếng Anh). Ông đã có thời gian hoạt động trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT từ ngày 10/04/2018 đến 31/07/2020, và đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/08/2020.

Trước đó, vào ngày 30/12/2025, công ty cũng đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Nguyễn Thị Thu Hương. Căn cứ theo quy định, Chứng khoán FPTS sẽ tiến hành xem xét và thực hiện thủ tục miễn nhiệm bà Hương trong thời gian tới.

FPTS được thành lập vào năm 2007 và hiện có vốn điều lệ đạt 3.465 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn FPT sở hữu 17,6% vốn của công ty chứng khoán này.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, FTS ghi nhận doanh thu hoạt động gần 836 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2024 (829 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau khi trừ đi các khoản chi phí và thuế, FPTS báo lãi sau thuế đạt gần 269 tỷ đồng, giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm 2024 (407,8 tỷ đồng).